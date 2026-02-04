CHP'nin depremzede aile üzerinden algısı çöktü! 'Mağduruz' dedi üzerlerine kayıtlı 3 araç çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye’de depremzedeler üzerinden kurmaya çalıştığı mağduriyet algısı çöktü. Konteyner kentte yaşadığını söyleyen Emine Kılıç’ın iddiaları, A Haber’in belge ve röportajlarla ortaya koyduğu gerçeklerle çelişti. Sigortalı eş ve üç araç detayı, algı operasyonunu gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye ziyareti sırasında bir konteyner kentte kalan Emine Kılıç ile gerçekleştirdiği diyalog, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tahliye edilmek istendiklerini ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını iddia eden Kılıç'ın, eşinin işsiz olduğunu ve hiçbir imkanlarının bulunmadığını öne sürmesi üzerine A Haber ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar ve Emine Kılıç ile gerçekleştirilen röportaj, Özel'in depremzedeler üzerinden kurgulamaya çalıştığı mağduriyet algısını belgelerle çürüttü.
MAĞDURİYET İDDİALARI VE ÖZGÜR ÖZEL ZİYARETİ
Depremzede olduğunu belirten Emine Kılıç, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede konteyner kentten çıkarılmak istendiklerini öne sürerek, "Elektriğimi kestiler ve hiçbir şekilde duyuru yapmadan. Mama çocuğumuza mama veriyorum. Gittim dalga geçer gibi beni geri buraya gönderdiler" ifadelerini kullandı. Kılıç'ın bu şikayetlerini dinleyen Özgür Özel ise bu anları hükümetin depremzedeleri çaresiz bıraktığı algısını pekiştirmek için kullandı. Ancak olayın perde arkasında gerçeklerin bambaşka olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
"EŞİM İŞSİZ" DEDİ, SİGORTALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
A Haber ekibi, iddiaların merkezindeki Emine Kılıç'a mikrofon uzatarak gerçek durumu sorguladı. Özgür Özel'e "eşim işsiz" diyerek dert yanan kadının, aslında eşinin Adana'daki bir şirkette sigortalı olarak çalıştığı tespit edildi. Muhabirin bu durumu hatırlatması üzerine Kılıç, "Benim eşim kendi tanıdığının dükkanında çalışıyor. Özgür Özel soruyor 'eşiniz ne iş yapıyor?' diye, ben orada hayır diyorum. Depremden önceki iş imkanıyla şu anki bir değil" sözleriyle durumu geçiştirmeye çalıştı.