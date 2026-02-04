CHP'nin depremzede aile üzerinden algısı çöktü! 'Mağduruz' dedi üzerlerine kayıtlı 3 araç çıktı

(foto: ahaber.com.tr)

ÜÇ ARAÇ KAYDI VE ÇELİŞKİLİ İFADELER

Mağduriyet algısını yerle bir eden bir diğer gelişme ise ailenin üzerine kayıtlı olan araçlar oldu. Hiçbir imkanlarının olmadığını iddia eden Emine Kılıç'ın üzerine kayıtlı tam üç adet araç bulunduğu belirlendi. Muhabirin "üzerinize üç araç kayıtlı" demesi üzerine Kılıç, "Sizin üzerinize kayıtlı olan her şey sizin mi? Götüreyim sizi o üç tane aracın yanına, sahiplerini de çıkartayım karşınıza. Sadece eşimden rica ettiler, üzerine aldılar" ifadelerini kullandı.