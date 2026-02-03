Başkent'te hizmet değil sorun belediyeciliği alarm veriyor! Ankara yolları çamur ve çukur deryasına döndü

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalleri yolları çamur ve çukur deryasına çevirdi. Derin çukurlar, bakımsız sokaklar ve altyapı sorunları vatandaşı canından bezdirirken, “adrese teslim asfalt” iddiaları tepkileri büyüttü. NATO zirvesi öncesi Külliye çevresindeki tablo ise “Başkent’e yakışmıyor” dedirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara’daki duruma dikkat çekti.

Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri vatandaşı canından bezdirdi. 2026 yılına girilmesine rağmen Başkent sokakları derin çukurlar, çamur deryaları ve bakımsız yollarla adeta köye dönüşmüş durumda.

BAŞKENT YOLLAR ÇUKURDAN GEÇİLMİYOR!

Hizmet alamayan vatandaşlar "adrese teslim asfalt" iddiasıyla CHP'li belediyeye tepki gösterirken, dünya liderlerinin ağırlanacağı NATO zirvesi öncesi Külliye çevresindeki bakımsızlık "Başkent'e yakışmıyor" dedirtti.

ANKARA YOLLARI KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Türkiye'nin Başkenti'nde yollar çamurdan ve çukurdan geçilmiyor. Yazın toz toprak, kışın ise çamur deryasına dönen sokaklar, araç sürücüleri ve yayalar için tam bir çileye dönüşmüş durumda. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "2026 yılındayız ve bu yıla yakışacak şeyler değil bunlar tabii ki de" sözleriyle sitemini dile getirirken, bir başka mahalle sakini ise, "Maalesef hiçbir çukursuz yolumuz yok. Hepsi böyle maalesef." ifadelerini kullandı. Başkent sokaklarındaki bu içler acısı tabloyu değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ya Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken, yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur, çamur diyorduk ya şu an Ankara aynen bunu yaşıyor." sözleriyle Ankara'nın içine düştüğü durumu özetledi.

"BURADA SURVIVOR YAŞIYORUZ"

Ankara'nın göbeğinde pek çok cadde ve sokak bakımsızlıktan adeta kaderine terk edildi. Batıkent Cumhuriyet Mahallesi'nde yollar köstebek yuvasına dönerken, bölge halkı belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi. Gece aydınlatmalarının yetersizliğine ve yolların bozukluğuna dikkat çeken bir vatandaş, "Gece yoldan geçilmiyor. Işık yok, çamur, yani sanki çölde yaşar gibi... Başkentin göbeğinde bize Survivor yaşatıyorlar." şeklinde konuştu. Polatlı Caddesi ve Gazi Mahallesi'nde de durum farklı değil.

Bozuk yolların bir an önce tamir edilmesini bekleyen mahalle sakinleri, "Başkent'e yakışmıyor bu durum. Buralara hizmetlerinizi bekleriz." ifadeleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN "ADRESE TESLİM" ASFALT İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet götürürken ayrımcılık yaptığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Batıkent'te bazı lüks sitelerin önüne asfalt dökülürken, diğer sokakların çamur içinde bırakılması vatandaşı isyan ettirdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Belediyemize soruyorum, ayrımcılık mı var? Bence var. Arabalar takır takır çukura giriyor. İskanı alınmış, lüks dairelerin önünde durumu görüyorsunuz, asfalt atılmadı." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka Batıkent sakini ise ayrımcılığı, "Her tarafa asfalt atıldı, bizim sokağa atılmadı. Hatta siteye özel asfaltlar atılıyor. Bizi ada gibi cezalandırıyor Büyükşehir." cümleleriyle aktardı.

MÜHENDİSLİK HARİKASI: TAHTA İLE KAPATILAN RÖGARLAR

Hizmetin uğramadığı Başkent sokaklarında sadece yollar değil, altyapı da alarm veriyor. Yol ortasında bırakılan ve önlem amaçlı üzerine sadece tahta parçaları konulan kanalizasyon büzleri, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Perişan olduklarını söyleyen bir vatandaş, "Büyükşehir'deyiz ama sanki dağ başında yaşıyoruz. 4 aydır bu perişanlığı çekiyoruz. Çoluk çocuk okula gidiyor, bu aradaki yol neden yapılmıyor?" ifadelerini kullandı. Yolun ortasındaki bakımsız rögar kapaklarını işaret eden bir diğeri ise, "Bunlar çok böyle Türkiye'de 2026 yılındayız, yakışacak şeyler değil." sözleriyle mühendislik hatalarına dikkat çekti.

DÜNYA LİDERLERİ GELECEK AMA YOLLAR ÇATLAK

Ankara, Temmuz ayında gerçekleştirilecek tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dünya liderlerinin geçiş güzergahı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarındaki yolların bakımsızlığı pes dedirtti. Dünya liderlerinin ağırlanacağı bu kritik noktadaki çatlak ve bozuk yollar, "Başkent Ankara'ya yakışmıyor" eleştirilerini beraberinde getirdi. Bölgedeki durumu aktaran yetkililer, "Dünya liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Bu yol güzergahını kullanacaklar ancak bizleri çatlak, çukurlaşmış bozuk bir yol karşılıyor." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BUNLARIN NOTUNU VERSİN"

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlara çözüm üretmek yerine kulak tıkaması, vatandaşın sabrını taşırdı. Hem bozuk yollar hem de toplanmayan çöpler nedeniyle hijyen sorunlarının yaşandığı Başkent'te, belediyecilik anlayışı sınıfta kaldı. Süreci değerlendiren Başkan Erdoğan, "Arkadaşlar bunları milletimize anlatmak mecburiyetindeyiz. Anlatacağız ki milletimiz buradan hareketle bunların notunu versin." sözleriyle, yerel yönetimin performansını halkın takdirine bıraktı.

