Başkent'te hizmet değil sorun belediyeciliği alarm veriyor! Ankara yolları çamur ve çukur deryasına döndü

foto:ahaber.com.tr

ANKARA YOLLARI KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Türkiye'nin Başkenti'nde yollar çamurdan ve çukurdan geçilmiyor. Yazın toz toprak, kışın ise çamur deryasına dönen sokaklar, araç sürücüleri ve yayalar için tam bir çileye dönüşmüş durumda. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "2026 yılındayız ve bu yıla yakışacak şeyler değil bunlar tabii ki de" sözleriyle sitemini dile getirirken, bir başka mahalle sakini ise, "Maalesef hiçbir çukursuz yolumuz yok. Hepsi böyle maalesef." ifadelerini kullandı. Başkent sokaklarındaki bu içler acısı tabloyu değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ya Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken, yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur, çamur diyorduk ya şu an Ankara aynen bunu yaşıyor." sözleriyle Ankara'nın içine düştüğü durumu özetledi.