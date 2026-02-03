Başkent'te hizmet değil sorun belediyeciliği alarm veriyor! Ankara yolları çamur ve çukur deryasına döndü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmalleri yolları çamur ve çukur deryasına çevirdi. Derin çukurlar, bakımsız sokaklar ve altyapı sorunları vatandaşı canından bezdirirken, “adrese teslim asfalt” iddiaları tepkileri büyüttü. NATO zirvesi öncesi Külliye çevresindeki tablo ise “Başkent’e yakışmıyor” dedirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara’daki duruma dikkat çekti.
Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri vatandaşı canından bezdirdi. 2026 yılına girilmesine rağmen Başkent sokakları derin çukurlar, çamur deryaları ve bakımsız yollarla adeta köye dönüşmüş durumda.
Hizmet alamayan vatandaşlar "adrese teslim asfalt" iddiasıyla CHP'li belediyeye tepki gösterirken, dünya liderlerinin ağırlanacağı NATO zirvesi öncesi Külliye çevresindeki bakımsızlık "Başkent'e yakışmıyor" dedirtti.
ANKARA YOLLARI KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ
Türkiye'nin Başkenti'nde yollar çamurdan ve çukurdan geçilmiyor. Yazın toz toprak, kışın ise çamur deryasına dönen sokaklar, araç sürücüleri ve yayalar için tam bir çileye dönüşmüş durumda. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, "2026 yılındayız ve bu yıla yakışacak şeyler değil bunlar tabii ki de" sözleriyle sitemini dile getirirken, bir başka mahalle sakini ise, "Maalesef hiçbir çukursuz yolumuz yok. Hepsi böyle maalesef." ifadelerini kullandı. Başkent sokaklarındaki bu içler acısı tabloyu değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ya Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken, yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur, çamur diyorduk ya şu an Ankara aynen bunu yaşıyor." sözleriyle Ankara'nın içine düştüğü durumu özetledi.
"BURADA SURVIVOR YAŞIYORUZ"
Ankara'nın göbeğinde pek çok cadde ve sokak bakımsızlıktan adeta kaderine terk edildi. Batıkent Cumhuriyet Mahallesi'nde yollar köstebek yuvasına dönerken, bölge halkı belediyenin ilgisizliğinden şikayetçi. Gece aydınlatmalarının yetersizliğine ve yolların bozukluğuna dikkat çeken bir vatandaş, "Gece yoldan geçilmiyor. Işık yok, çamur, yani sanki çölde yaşar gibi... Başkentin göbeğinde bize Survivor yaşatıyorlar." şeklinde konuştu. Polatlı Caddesi ve Gazi Mahallesi'nde de durum farklı değil.