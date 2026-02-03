Asrın felaketinden asrın doğuşuna! Kahramanmaraş B.Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de
Asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, depremin yıl dönümüne yaklaşırken devlet-millet el ele vererek adeta küllerinden yeniden doğuyor. Şehrin her köşesinde hummalı bir imar ve ihya çalışması yürütülürken, on binlerce konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, 20 milyar liralık dev bir yatırımla şehrin altyapısının baştan sona yenilendiğini ve kentin sadece fiziki olarak değil, spordan sanata, kültürden edebiyata her alanda güçlü bir şekilde ayağa kalktığını müjdeledi
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaralar hızla sarılıyor. Geçtiğimiz ay yapılan kuralarla 84 bine yakın konut, iş yeri ve köy evinin hak sahiplerinin belirlendi ve teslim sürecinim son aşamalarına gelindi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Özellikle şehrin kalbi konumundaki merkezde, rezerv alan olarak ilan edilen bölgelerde yeni yaşamın başladığını söyleyen Başkan Görgel, "Birçok vatandaşımız evlerine yerleşti. Artık hem TOKİ'mizin yaptığı hem Emlak Konut'umuzun yaptığı binalarımızın teslim sürecinin sonuna doğru gelmeye başladık" sözleriyle gelinen noktayı özetledi.
ALTYAPIYA 20 MİLYARLIK DEV YATIRIM: GELECEĞİN ŞEHRİ İNŞA EDİLİYOR
Konut seferberliğinin yanı sıra, şehrin geleceğini garanti altına alacak tarihi bir altyapı hamlesi de başlatıldı. Deprem öncesinde de sorunlu olan altyapının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle tamamen yenilendiğini vurgulayan Fırat Görgel, hibe, kredi ve öz kaynaklarla oluşturulan 20 milyar liralık dev bir bütçeyle sadece merkezde değil, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu gibi ilçelerde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Projenin şu anda yüzde 40 seviyesinde olduğunu ve 2026 sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Görgel, "Kahramanmaraş altyapısıyla üstyapısıyla inşallah bu sürecin sonunda daha konforlu, daha sağlıklı, vatandaşlarımızın daha içinin rahat edebilerek yaşadığı bir şehir haline getirmeye tüm gayretimiz o yönde" şeklinde konuştu.