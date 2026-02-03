Asrın felaketinden asrın doğuşuna! Kahramanmaraş B.Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de

SADECE BİNALAR DEĞİL, RUHU DA AYAĞA KALKIYOR: SPORDAN EDEBİYATA KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş, depremin yaralarını sararken sosyal ve kültürel kimliğini de yeniden ayağa kaldırıyor. Şehir nüfusunun deprem öncesi seviyelere ulaştığını ve vatandaşların kentine sahip çıktığını belirten Başkan Görgel, bu zorlu süreçte moral ve motivasyonu yüksek tutmak için spora ve sanata özel önem verdiklerini söyledi.

Futbol ve basketbol takımlarının önemli başarılar elde ettiğini, yeni stat yatırımının sürdüğünü ifade eden Görgel, en büyük gurur kaynaklarından birinin ise şehrin UNESCO Edebiyat Şehri unvanını alması olduğunu dile getirdi. Görgel, "Kahramanmaraş bu dönem UNESCO Edebiyat Şehri oldu. Çok önemli bir gelişmeydi bu. Kahramanmaraş edebiyatın başkenti, şiirin başkenti, şairlerin başkenti, yedi güzel adamın olduğu şehir burası. Biz biliyorduk, tüm dünya biliyor artık dedik ve UNESCO Edebiyat Şehri unvanını aldık çok şükür" ifadelerini kullandı.