CHP'li eski ve yeni başkanların yolsuzluk kavgası: Hırsızlık mı itibar suikastı mı?

İzmir'de halef-selef belediye başkanları arasındaki gerilim zirveye tırmandı. Kooperatifler üzerinden yapılan yolsuzluk davası nedeniyle tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinden sonra koltuğa oturan Cemil Tugay'ı suçladı. Soyer'in ithamlarına çok sert yanıt veren Başkan Tugay ise kendisine yönelik suçlamaları "itibarsızlaştırma çabası" olarak nitelendirerek, "Bu, cevapsız bırakmayacağım bir hırsızlıktır" dedi. CHP'deki iç savaşı gözler önüne seren kavganın tüm detaylarını A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında aktardı.

Tutuklu bulunan eski başkan Soyer, kooperatifler üzerinden yürüyen yolsuzluk soruşturmasında kendisini savunurken, halefi Tugay'ı hedef alan ağır ithamlarda bulundu. Suçlamalar karşısında adeta ateş püsküren Cemil Tugay, bu durumu basit bir siyasi tartışma değil, bir "itibar suikastı" olarak tanımladı. A Haber muhabiri Tayfun Er CHP'deki bu skandalın perde arkasını canlı yayında anlattı.

"KOOPERATİF VURGUNU" İLE BAŞLAYAN SAVAŞ

İzmir siyasetini sarsan olaylar zinciri, Tunç Soyer döneminde kooperatifler üzerinden yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla başladı. Soruşturma kapsamında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş ile birlikte tutuklanan Tunç Soyer, cezaevinden yaptığı açıklamalarla faturayı halefi Cemil Tugay'a kesti.

Soyer, kendisinin tutuklanmasının arkasında Tugay'ın olduğunu ima ederek, yapılan denetim raporları ve suç duyurularından mevcut başkanı sorumlu tuttu. Bu suçlamalar, iki başkan arasındaki zaten gergin olan ipleri tamamen kopardı.

TUGAY İDDİALARI TEK TEK ÇÜRÜTTÜ: "KONU YARGIDA"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Soyer'in hedef gösteren açıklamalarına karşı sessizliğini bozdu. Kendisinin göreve geldikten sonra denetim raporlarında ortaya çıkan usulsüzlükler üzerine bir rapor hazırlattığını belirten Tugay, asıl "filmin koptuğu noktanın" bu olduğunu vurguladı.

Tugay, konunun kendisiyle alakalı olmadığını, davanın başlangıcının İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdiği suç duyurusu raporlarına dayandığını söyledi. Cemil Tugay, konu benimle alakalı değil, tamamen yargıya yansımış ve şu anda davası devam eden bir duruşma var ve bununla ilgili benim sorumluluğum bir anlamda yok, diyerek Soyer'in iddialarını yargıya havale etti.

"BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞMASI BİR HIRSIZLIKTIR!"

Başkan Tugay, Soyer'in kendisini haksız yere suçlu göstermeye çalıştığını belirterek en sert ifadelerini kullandı. Sayın Soyer'in tutuklanmasıyla ilgili, "En ufacık bir katkım olmamasına rağmen beni haksız yere sürekli suçlu göstermeye çalışması, belediye başkanlığı konumunda bulunduğum süre zarfında beni itibarsızlaştırmaya çalışması asla kabul edemeyeceğim ve bundan sonra da cevapsız bırakmayacağım bir hırsızlıktır" sözleriyle Soyer'e meydan okudu.

"PARTİ ETİĞİNDEN BAHSEDEN BİR İNSAN..."

Cemil Tugay, Soyer'in ilçe belediye başkanı olduğu dönemde kendisine tek bir eleştiride bulunmadığının altını çizdi. Parti etiğine vurgu yapan Tugay, "Özellikle parti etiğinden bahseden bir insanın benim başkanlığıma gösterdiği tavır, sözleri ve yaptıkları arşivlerde ve kamuoyunun hafızasındadır" ifadelerini kullandı.

Tugay, aday olduğu dönemde Soyer'in kendisine destek olmadığını da hatırlatarak, aralarındaki çekişmenin eskiye dayandığını gözler önüne serdi. İzmir kamuoyu, CHP'deki bu büyük kavgayı ve tarihte ilk kez tutuklanan belediye başkanı olan Soyer'in durumunu yakından takip ediyor.