ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bölgesel istikrar için tarihi hamle! Başkan Erdoğan'dan Ortadoğu'ya ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretine Orta Doğu turuyla çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’a, 4 Şubat’ta ise Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde bölgesel barış, istikrar ve iş birliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan’ın Ortadoğu temaslarını; Gazze’de Refah Sınır Kapısı’nın açılması, ABD’de yaşanan iç sarsıntılar ve küresel şantaj ağlarıyla ilgili A Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyareti için rotayı Ortadoğu'ya kırdı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika hamlelerini sürdüren Başkan Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir diplomasi trafiğine imza atacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTADOĞU'YA ZİYARET!

Bölgesel ve küresel gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Gazze'den Suudi Arabistan'a, ABD'den küresel şantaj ağlarına kadar geniş bir yelpazede çarpıcı tespitlerde bulundu.

Refah Sınır KapısıRefah Sınır Kapısı

"2 YIL SONRA GELEN TARİHİ ADIM"

Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılmasını "soluk borusunun yeniden açılması" olarak nitelendiren Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2 yıl sonra Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılması her şeye rağmen tarihi bir gelişme. Refah Kapısı Gazze ile Mısır arasında çok stratejik bir nokta ve bu girişler, en azından sınırlı da olsa bir soluk borusunun yeniden açılması anlamına geliyor. İnşallah bu süreç İsrail'in muhtelif bahanelerle iki gün açıp üç gün kapattığı o bildiğimiz geleneksel diyebileceğimiz taktik hamlelerinden birisine daha dönüşmez."

Katil NetanyahuKatil Netanyahu

"NETANYAHU HÜKÜMETİ BİTKİSEL HAYATTA"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için çatışmadan beslendiğini belirten Müderrisoğlu, "Bugün İsrail'in bütün dikkati İran'a ve ABD'nin İran'a olası saldırısına odaklanmış durumda. Çünkü artık Netanyahu hükümeti bitkisel hayata girmiş vaziyette ve son nefesini vermeden önce yeni çatışma çıkararak adeta kandan beslenen bir vampir gibi sözde siyasal ömrünü uzatmaya çalışıyor." dedi.

Başkan Erdoğan - Suudi Arabistan Veliaht Prensi SelmanBaşkan Erdoğan - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL BARIŞ İNŞA EDEN ROLÜ

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Türkiye'nin diplomasi trafiğine değinen Müderrisoğlu, savunma sanayiindeki iş birliğine dikkat çekti: "Suudi Arabistan aynı zamanda Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü yeni savunma bloku oluşturulması noktasında çok önemli bir ivme yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan ziyaretini hem bölgesel barış anlamında hem de Türk savunma sanayisinin geleceği ve orta uzun vadeli ihracat kapasitesi bakımından düşünmekte fayda var. Türkiye'nin barış inşa eden rolü, savaşı teşvik eden İsrail medyası tarafından bile teyit edildi ve kabul edildi."

Dışişleri Bakanı Fidan - İranlı mevkidaşı ArakçiDışişleri Bakanı Fidan - İranlı mevkidaşı Arakçi

"BAKAN FİDAN'IN ORTAYA KOYDUĞU BİR MODEL VAR"

İran ile yürütülen diplomaside Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortaya koyduğu modele vurgu yapan Müderrisoğlu, şunları kaydetti: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortaya koyduğu bir model var. Bu model, ABD'nin dayatma mahiyetinde ve tek bir paket olarak sunduğu taleplerde esneklikler üretmesi ve farklı dosyaların ayrıştırılmasıdır. Şu anda İran nükleer silah geliştirmeyeceğine ilişkin bir taahhüt altına girebileceğini söyledi ki bu da dosyaların ayrılarak çatışmaya değil diplomasiye şans verilmesi yönündeki Türkiye politikasının çok açık bir tezahürüdür."

Bölgesel istikrar için tarihi hamle! Başkan Erdoğan'dan Ortadoğu'ya ziyaret - 5

ABD İÇİN "İSYAN" UYARISI: "HOLLYWOOD FİLMLERİ REALİTE OLDU"

ABD'nin iç dinamiklerindeki sarsıntıya ve Trump'ın politikalarına değinen Müderrisoğlu, sokağa inen askeri güçlere dikkat çekti: "Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan özel kuvvetleri niteliğinde silahlı, üniformalı, zırhlı araçlı insanlar büyük kentlerin köşe başlarında duruyorlar. Hiç akıl alacak bir şey değil. Hani Hollywood filmlerinde olurdu bu, Amerikan askerleri bizzat şehrin içine inerdi; şu an Amerika'nın realitesi. Trump'ın uluslararası güç gösterisine bu kadar odaklanmasının sebebi aslında iç olaylara ilişkin dikkati dışarıya dağıtmakla ilgili."

EpsteinEpstein

EPSTEIN VE KÜRESEL ŞANTAJ AĞI

Küresel siyaseti etkileyen Epstein skandalı hakkında sert konuşan Okan Müderrisoğlu, analizi şu sözlerle tamamladı: "Tam bir küresel lağım patladı; işin içinde istismar var, güç, para, şantaj ve akılalmaz iğrençlikteki ilişkiler ağı var. Bu ağ, kararların hiç de rasyonel alınmadığını, bütün bu ahlaksızlıklar üzerine kurulu ilişki ağındaki şantaj ve zafiyetlerin devletlerin yönetimini ve milletlerin kaderini belirlediğini gösteriyor."

