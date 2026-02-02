Bölgesel istikrar için tarihi hamle! Başkan Erdoğan'dan Ortadoğu'ya ziyaret

Refah Sınır Kapısı

"2 YIL SONRA GELEN TARİHİ ADIM"

Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılmasını "soluk borusunun yeniden açılması" olarak nitelendiren Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2 yıl sonra Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılması her şeye rağmen tarihi bir gelişme. Refah Kapısı Gazze ile Mısır arasında çok stratejik bir nokta ve bu girişler, en azından sınırlı da olsa bir soluk borusunun yeniden açılması anlamına geliyor. İnşallah bu süreç İsrail'in muhtelif bahanelerle iki gün açıp üç gün kapattığı o bildiğimiz geleneksel diyebileceğimiz taktik hamlelerinden birisine daha dönüşmez."