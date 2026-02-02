Bölgesel istikrar için tarihi hamle! Başkan Erdoğan'dan Ortadoğu'ya ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretine Orta Doğu turuyla çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’a, 4 Şubat’ta ise Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde bölgesel barış, istikrar ve iş birliğinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan’ın Ortadoğu temaslarını; Gazze’de Refah Sınır Kapısı’nın açılması, ABD’de yaşanan iç sarsıntılar ve küresel şantaj ağlarıyla ilgili A Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyareti için rotayı Ortadoğu'ya kırdı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika hamlelerini sürdüren Başkan Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir diplomasi trafiğine imza atacak.
Bölgesel ve küresel gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Gazze'den Suudi Arabistan'a, ABD'den küresel şantaj ağlarına kadar geniş bir yelpazede çarpıcı tespitlerde bulundu.
"2 YIL SONRA GELEN TARİHİ ADIM"
Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılmasını "soluk borusunun yeniden açılması" olarak nitelendiren Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2 yıl sonra Refah Sınır Kapısı'nın kısmen de olsa açılması her şeye rağmen tarihi bir gelişme. Refah Kapısı Gazze ile Mısır arasında çok stratejik bir nokta ve bu girişler, en azından sınırlı da olsa bir soluk borusunun yeniden açılması anlamına geliyor. İnşallah bu süreç İsrail'in muhtelif bahanelerle iki gün açıp üç gün kapattığı o bildiğimiz geleneksel diyebileceğimiz taktik hamlelerinden birisine daha dönüşmez."
"NETANYAHU HÜKÜMETİ BİTKİSEL HAYATTA"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için çatışmadan beslendiğini belirten Müderrisoğlu, "Bugün İsrail'in bütün dikkati İran'a ve ABD'nin İran'a olası saldırısına odaklanmış durumda. Çünkü artık Netanyahu hükümeti bitkisel hayata girmiş vaziyette ve son nefesini vermeden önce yeni çatışma çıkararak adeta kandan beslenen bir vampir gibi sözde siyasal ömrünü uzatmaya çalışıyor." dedi.