Küresel şantaj ağı deşifre oldu! Cemal Kaşıkçı cinayeti şifreleri A Haber'de

Reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'a dair skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta yayımladığı yeni belgeler, skandalın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya liderlerinden kraliyet ailelerine, siyasetçilerden ünlülere kadar çok sayıda kişinin karıştığı tespit edilen skandalın detayları, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE "SAHA AJANI" ŞÜPHESİ

Cemal Kaşıkçı cinayetine dair yürütülen soruşturmanın perde arkasındaki çarpıcı iddiaları paylaşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ilgili üst düzey bir istihbaratçı, biz bu kadının bir saha ajanı olduğunu ve bu konuda bir yabancı istihbarat servisiyle bağlantısını başka bir üçüncü ülkeden tespit ettiklerini söylemişti" ifadelerini kullandı.

Şimşek, cinayetin özellikle İstanbul'da işlenmesinin Türkiye'ye yönelik bir operasyon olduğunu belirterek, "Cinayetin yerinin İstanbul olarak belirlenmesi Türkiye'nin hedef seçildiğini gösteriyor. Bu olaydan sonra Türkiye'nin hem BAE hem Suudi Arabistan ile ticareti sıfırlandı, başımıza çorap örmek üzere bir tuzak kurdular" sözleriyle aktardı.