Epstein dosyasında MOSSAD izi! Küresel şantaj ağı deşifre oldu

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalının perde arkasındaki istihbarat oyunları gün yüzüne çıkıyor. A Haber ekranlarına konuk olan Araştırmacı-Gazeteci Murat Akan, sapkınlık ağının aslında Mossad bağlantılı bir "bal tuzağı" ve şantaj mekanizması olduğunu belirterek, sistemin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Küresel elitlerin nasıl kıskaca alındığını anlanan Akan, Epstein modelinin FETÖ ile olan benzerliğine ve dünya liderleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'a dair skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta yayımladığı yeni belgeler, skandalın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya liderlerinden kraliyet ailelerine, siyasetçilerden ünlülere kadar çok sayıda kişinin karıştığı tespit edilen skandalın detayları, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

Araştırmacı-gazeteci Murat Akan, A Haber'e yaptığı açıklamada, Epstein'ın kurduğu ağın aslında Mossad bağlantılı bir "bal tuzağı" ve şantaj mekanizması olduğunu belirterek sistemin işleyişine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Epstein davasının kilit ismi Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell üzerinden Mossad bağlantılarını deşifre eden Araştırmacı-Gazeteci Murat Akan, "Robert Maxwell İsrail'de çok büyük bir cenaze töreniyle gömüldü. Kudüs'teki Zeytinlik Dağı'na herkesi defnetmezler; özellikle Siyonizm'e ve İsrail'in kuruluşuna çok büyük hizmetler eden kişileri buraya gömerler" ifadelerini kullandı.

Akan, Robert Maxwell'in küresel iletişim alanında Mossad adına çalıştığının tescillendiğini belirterek, kızı Ghislaine Maxwell'in babasının bu nüfuzunu kullanarak Jeffrey Epstein'i küresel elitlerin arasına soktuğunu sözlerine ekledi.

"FETÖ, EPSTEIN SİSTEMİNİN MİKRO MODELİDİR"

Epstein'in kurduğu yapının sadece bir sapkınlık meselesi değil, sistematik bir istihbarat örgütlenmesi olduğunu vurgulayan Murat Akan, "FETÖ'yü Jeffrey Epstein'in küçük mikro modeli olarak düşünebilirsiniz. Bu sistem, dini bir cemaat üzerinden milyonları manipüle etmeye, devletin üst düzey bürokratlarına ve siyasetçilerine komplo kurmaya dayalı bir elit avlama operasyonudur" şeklinde konuştu.

Akan, bu yapıların "bal tuzağı" adını verdikleri yöntemle etkili kişileri kıskaca alarak ülkeler hakkında bilgi topladıklarını ve kurguladıkları havuzla şantaj yaptıklarını dile getirdi.

DOSYALAR AÇILDI, KARARLAR DEĞİŞTİ: MBS ÖRNEĞİ

Şantaj ağının uluslararası siyasetteki belirleyici rolüne çarpıcı bir örnek veren Murat Akan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) İran konusundaki tavrının bir günde nasıl değiştiğine dikkat çekti. Akan, "Muhammed bin Selman başlangıçta ABD'nin İran'a yönelik saldırısına karşıydı ve hava sahamı kullandırmayacağım diyordu. Ancak bu dosyalar havada uçuşmaya başlayınca, bir gün sonra 'ABD vurmazsa bu İran'ı cesaretlendirir' diyerek tam tersi açıklamalar yaptı" sözleriyle aktardı.

KÜRESEL ŞANTAJIN HEDEFİNDEKİ ELİTLER

Epstein dosyasındaki yazışmaların ve bilgilerin nasıl bir silaha dönüştüğünü anlatan Murat Akan, "Burada esasında o figürleri, yani tabiri caizse bal tuzağına düşen o etkili yetkili kişileri kullanarak onlar hakkında bilgiler alarak, ülkeler hakkında bilgi toplayarak bir havuz oluşturmuşlar" ifadelerini kullandı.

Akan, bu kirli ağın amacının şantaj yoluyla istedikleri planı dünya liderlerine uygulatmak olduğunu belirterek, dosya içeriklerinin önüne konulduğu isimlerin bir gecede fikir değiştirmek zorunda kaldığını vurguladı.