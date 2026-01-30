Türkiye ulaşımda çağ atladı: 30 bin kilometrelik bölünmüş yol! Bakan Uraloğlu A Haber'de

Türkiye, ulaşım altyapısında tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. 2002’de 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla 30 bin kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30.000’inci kilometre bölünmüş yol tanıtımı öncesinde A Haber’e yaptığı özel açıklamada; bölünmüş yolların ekonomiye yıllık 303 milyar lira katkı sağladığını, tünel ve otoyol yatırımlarında Avrupa liderliğinin sürdüğünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek yeni raylı sistemle Çin’den Londra’ya kesintisiz yük taşımacılığının mümkün hale geleceğini söyledi.

Türkiye, ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki yatırımlarla tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen hamlelerle 30 bin kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen 30.000'inci Kilometre Bölünmüş Yol Tanıtımı öncesinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, bölünmüş yolların ekonomiye katkısından tünel projelerine, demiryolu hedeflerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yeni raylı sistem projesine kadar birçok kritik detayı kamuoyu ile paylaştı.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİN DÖRTTE ÜÇÜNE EŞDEĞER YATIRIM

Bölünmüş yol uzunluğunda ulaşılan rakamın büyüklüğüne dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin dörtte üçü kadar bölünmüş yol yaptık. Türkiye'yi 17 defa gidip geleceksiniz, Londra'ya 10 defa gideceksiniz; böyle bir büyüklükten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu projelerin sadece yol yapımı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yollarda trafik güvenliği noktasında çok ciddi bir mesafe katettik, insanlarımızın ölüm oranlarını çok ciddi oranda düşürdük" sözleriyle can güvenliğindeki artışa vurgu yaptı.

EKONOMİYE YILLIK 303 MİLYAR LİRALIK DEV TASARRUF

Yolların ekonomik ve çevresel etkilerini rakamlarla açıklayan Uraloğlu, "Zaman ve akaryakıttan yılda yaklaşık 303 milyar lira tasarruf ettik. Karbon emisyonunu ise yılda 6.3 milyon ton azaltmış olduk" bilgisini paylaştı. Yapılan yatırımların her yıl kendisini amorti ettiğini belirten Bakan, "Geçen sene 250 milyar lira harcadık, ama harcadığımızdan daha fazlasını her yıl geri almış oluyoruz" dedi.

TÜNEL UZUNLUĞUNDA 16 KATLIK REKOR ARTIŞ

Türkiye'nin zorlu coğrafyasını tünellerle aştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Tünel uzunluğunu 50 kilometreden 847 kilometreye çıkarttık. Sadece 2023 yılında 57 kilometre tünel yaptık" ifadelerini kullandı. Ovit ve Zigana tünellerinin Avrupa'nın en büyükleri arasında yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, "Zigana Tüneli'ne girseniz normal bir yürüyüşle ancak 3,5-4 saatte yürürsünüz. Bu tünelleri adeta iğneyle kuyu kazar gibi inşa ettik" şeklinde konuştu.

OTOYOL İNŞAAT HIZINDA AVRUPA BİRİNCİSİ TÜRKİYE

Türkiye'nin otoyol inşaat hızında son 10 yılda Avrupa birincisi olduğunu belirten Uraloğlu, gelecek hedeflerini de açıklayarak, "2028 yılına kadar bölünmüş yol hedefimiz 31 bin 250 kilometre. 2053 yılına kadar ise bu rakamı 38 bin kilometreye çıkaracağız" dedi. Şu an 3 bin 796 kilometre olan otoyol uzunluğunun ise 8 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE RAYLI SİSTEM GELİYOR

Demiryolu taşımacılığında da büyük bir atılım içinde olduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, merakla beklenen Yavuz Sultan Selim Köprüsü raylı sistem projesi hakkında, "Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar gidecek 122 kilometrelik bir proje. Bu yıl içerisinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 4-5 yıl sürecek bir proje olacak" müjdesini verdi. Projenin uluslararası finansmanına da değinen Bakan, "Dünya Bankası liderliğinde uluslararası kuruluşlarla yaklaşık 6 milyar dolarlık bir kredide mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ YÜK TAŞIMACILIĞI

Yeni demiryolu hattının stratejik önemine değinen Uraloğlu, "Bu hat bittiğinde Çin'den çıkan bir yükün kesintisiz olarak Londra'ya kadar gitmesini sağlayacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan bu demiryolu yük ağırlıklı olacak" sözleriyle Türkiye'nin lojistik merkez olma konumunu güçlendireceğini belirtti. Ayrıca Aksaray-Ulukışla-Mersin hattıyla Orta Anadolu'yu Akdeniz'e, ilerleyen dönemde ise Samsun Limanı'na bağlayarak kuzey-güney aksını oluşturacaklarını sözlerine ekledi.