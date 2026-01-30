Deniz İbişler'in yeni görüntüleri sadece A Haber'de: İşte denize atladığı an

Ailesinin 24 Ocak'ta Alibeyköy Merkez Karakolu'na giderek kayıp ilanında bulunduğu öğrenilirken, Karataş durumu, "Ruh halinin iyi olmadığı söylenen gencin bu süreci neden yaşadığına dair ailesi veya yakın arkadaşları muhtemelen daha fazla bilgiye sahiptir" sözleriyle aktardı.

(foto: ahaber.com.tr)

ARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Haberin son kısmında Deniz İbişler'in henüz bulunamadığının altı çizilirken, her türlü ihtimalin değerlendirildiği vurgulandı. Mehmet Karataş son durumu, "Henüz cansız bedenine ulaşılmadan olumsuz bir şey söyleyemeyiz, farklı bir kıyıya savrulmuş veya birileri tarafından yardım edilmiş olma ihtimali düşük de olsa her zaman vardır ancak emniyet ekipleri şu an denize atladığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor" ifadeleriyle özetledi.

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

A Haber muhabiri Kübra Kılıç, olayın yaşandığı noktadan yaptığı canlı yayında, "Şu an tam o kafenin önündeyiz, Deniz İbişler'in denize atladığı anlar güvenlik kamerasına 55. saniyeden itibaren yansıyor. Burada bir süre oturduktan sonra hiç tereddüt etmeden, yaklaşık 7 adım atarak kendini sulara bırakıyor" sözleriyle olay yerindeki acı tabloyu paylaştı.