Deniz İbişler'in yeni görüntüleri sadece A Haber'de: İşte denize atladığı an
24 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan Deniz İbişler vakasında yürek burkan bir gelişme yaşandı. A Haber'in ulaştığı kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç adamın 25 Ocak gecesi saat 01.03’te denize atladığı tespit edildi. Deniz İbişler'in denize atlamadan önce kafenin önünde bir süre oturduğu ve sonrasında yürüyerek denize atladığı görülüyor. İşte o anlar...
24 Ocak tarihinden bu yana her yerde aranan Deniz İbişler vakasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç adamın 25 Ocak gecesi saat 01.03 sularında denize atladığı tespit edildi. Emniyet güçleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, olayın üzerindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor.
Deniz İbişlerin son görüntüsüne A Haber ulaştı. İşte o görüntüler;
KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKAN ACI GERÇEK
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, ulaştığı son dakika bilgilerini aktarırken, "Deniz İbişler'in ne yazık ki 25 Ocak gecesi saatler 01.03'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde denize atladığı görülüyor" sözleriyle acı tabloyu paylaştı. Gökhan Kurt'un bölgenin hareketliliğine dikkat çekmesi üzerine Karataş, "Şu an itibarıyla gece boyunca Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İbişler aranıyordu, kendisine ulaşıp ulaşılamadığına dair teyitli bilgiler ilerleyen dakikalarda netleşecek" ifadelerini kullandı.
ADIM ADIM TAKİP: MECİDİYEKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A SON YÜRÜYÜŞ
Deniz İbişler'in kaybolmadan önceki rotası, İstanbulkart hareketleri ve KGYS kameralarıyla titizlikle incelendi. Yapılan teknik takibe dair detayları veren Mehmet Karataş, "25 Ocak günü saat 00.02'de M7 metro hattında İstanbulkart kullandığı tespit edilen İbişler'in, Mecidiyeköy durağından inerek Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yaklaşık bir saat boyunca tek başına yürüdüğü görülüyor" bilgisini paylaştı.
ARKADAŞLARININ DİKKAT ÇEKEN İFADELERİ: "METAL YORGUNLUĞU VARDI"
İbişler'in son görüldüğü anlardaki ruh haline ilişkin bilgiler de haberin detaylarında yer aldı. Genç adamın çevresiyle olan son iletişimine değinen Karataş, "Kendisini en son gören arkadaşları, Deniz İbişler'in üzerinde ciddi bir metal yorgunluğu olduğunu, uykusuz ve dikkati dağınık göründüğünü ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.