ahaber.com.tr - Özel Haber
Deniz İbişler'in yeni görüntüleri sadece A Haber'de: İşte denize atladığı an

24 Ocak’tan bu yana kayıp olarak aranan Deniz İbişler vakasında yürek burkan bir gelişme yaşandı. A Haber'in ulaştığı kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç adamın 25 Ocak gecesi saat 01.03’te denize atladığı tespit edildi. Deniz İbişler'in denize atlamadan önce kafenin önünde bir süre oturduğu ve sonrasında yürüyerek denize atladığı görülüyor. İşte o anlar...

24 Ocak tarihinden bu yana her yerde aranan Deniz İbişler vakasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç adamın 25 Ocak gecesi saat 01.03 sularında denize atladığı tespit edildi. Emniyet güçleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, olayın üzerindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor.

Deniz İbişlerin son görüntüsüne A Haber ulaştı. İşte o görüntüler;

KAYIP OLARAK ARANAN İBİŞLER DENİZE ATLADI

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKAN ACI GERÇEK

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, ulaştığı son dakika bilgilerini aktarırken, "Deniz İbişler'in ne yazık ki 25 Ocak gecesi saatler 01.03'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde denize atladığı görülüyor" sözleriyle acı tabloyu paylaştı. Gökhan Kurt'un bölgenin hareketliliğine dikkat çekmesi üzerine Karataş, "Şu an itibarıyla gece boyunca Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İbişler aranıyordu, kendisine ulaşıp ulaşılamadığına dair teyitli bilgiler ilerleyen dakikalarda netleşecek" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM TAKİP: MECİDİYEKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A SON YÜRÜYÜŞ

Deniz İbişler'in kaybolmadan önceki rotası, İstanbulkart hareketleri ve KGYS kameralarıyla titizlikle incelendi. Yapılan teknik takibe dair detayları veren Mehmet Karataş, "25 Ocak günü saat 00.02'de M7 metro hattında İstanbulkart kullandığı tespit edilen İbişler'in, Mecidiyeköy durağından inerek Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yaklaşık bir saat boyunca tek başına yürüdüğü görülüyor" bilgisini paylaştı.

ARKADAŞLARININ DİKKAT ÇEKEN İFADELERİ: "METAL YORGUNLUĞU VARDI"

İbişler'in son görüldüğü anlardaki ruh haline ilişkin bilgiler de haberin detaylarında yer aldı. Genç adamın çevresiyle olan son iletişimine değinen Karataş, "Kendisini en son gören arkadaşları, Deniz İbişler'in üzerinde ciddi bir metal yorgunluğu olduğunu, uykusuz ve dikkati dağınık göründüğünü ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

Ailesinin 24 Ocak'ta Alibeyköy Merkez Karakolu'na giderek kayıp ilanında bulunduğu öğrenilirken, Karataş durumu, "Ruh halinin iyi olmadığı söylenen gencin bu süreci neden yaşadığına dair ailesi veya yakın arkadaşları muhtemelen daha fazla bilgiye sahiptir" sözleriyle aktardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Haberin son kısmında Deniz İbişler'in henüz bulunamadığının altı çizilirken, her türlü ihtimalin değerlendirildiği vurgulandı. Mehmet Karataş son durumu, "Henüz cansız bedenine ulaşılmadan olumsuz bir şey söyleyemeyiz, farklı bir kıyıya savrulmuş veya birileri tarafından yardım edilmiş olma ihtimali düşük de olsa her zaman vardır ancak emniyet ekipleri şu an denize atladığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor" ifadeleriyle özetledi.

İBİŞLER'İN SON GÖRÜNTÜSÜNE A HABER ULAŞTI

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

A Haber muhabiri Kübra Kılıç, olayın yaşandığı noktadan yaptığı canlı yayında, "Şu an tam o kafenin önündeyiz, Deniz İbişler'in denize atladığı anlar güvenlik kamerasına 55. saniyeden itibaren yansıyor. Burada bir süre oturduktan sonra hiç tereddüt etmeden, yaklaşık 7 adım atarak kendini sulara bırakıyor" sözleriyle olay yerindeki acı tabloyu paylaştı.

Stüdyoda görüntüleri detaylandıran Cansın Helvacı ise, "Deniz önce sol taraftaki banklarda bir süre oturup düşünüyor, ardından ayağa kalkıp kararlı bir şekilde denize doğru yöneliyor, adeta kendini suya bırakıyor" ifadelerini kullanarak o anlardaki dramatik ayrıntılara dikkat çekti.

MECİDİYEKÖY'DEN SAHİLE SIR DOLU YÜRÜYÜŞ

Süreci yakından takip eden muhabir Mehmet Karataş, stüdyoda yaptığı değerlendirmede, "Genç arkadaşımız saat 00.02'de Mecidiyeköy metrosundan indikten sonra yaklaşık bir saat yürüyerek buraya ulaşıyor. Arkadaşları kendisinde ciddi bir metal yorgunluğu olduğunu belirtmişlerdi, görüntüler de maalesef bu psikolojik durumu destekler nitelikte" şeklinde konuştu. Arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Karataş, "Emniyet güçleri ve deniz polisi şu an bu noktada yoğunlaşmış durumda, her türlü ihtimal değerlendiriliyor ancak elimizdeki görüntüler olayın vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor" sözleriyle son bilgileri aktardı.

