Buz keseceğiz! Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen sıcaklık düşüşlerini ve kar yağışı ihtimalini değerlendirerek, "İstanbul'da ulaşımı aksatacak bir kar yağışı beklentimiz yok" sözleriyle merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarının ardından gözler hafta sonu tahminlerine çevrildi.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Gece boyunca etkili olan yağışların bilançosunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ege, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla hattı boyunca kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi. Düşen yağış miktarı yer yer 100 kilograma kadar yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı. Yağışlı sistemin Marmara bölgesinde de etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, "Şu saatlerde İstanbul'da, özellikle Anadolu yakasında güzel bir yağmur var. Sabah saatlerinde kuvvetlenen bu yağış, ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

İSTANBUL İÇİN SU BASKINI RİSKİ

İstanbul'un bazı bölgeleri için özel bir uyarıda bulunan Adil Tek, "Radar görüntülerine göre Büyükçekmece'den kuzeye, İstanbul Havalimanı ve Terkos Gölü üzerine doğru uzanan hat boyunca su baskını riski görülüyor. Avrupa yakası Anadolu yakasına göre çok daha yoğun bir yağış alıyor" sözleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Tek, İstanbul'daki yağışın öğleden sonra etkisini kaybederek ara ara geçişler şeklinde devam edeceğini aktardı.