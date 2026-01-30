Buz keseceğiz! Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterirken hafta sonu iki yeni sistemin devreye gireceğini ve İstanbul'da ani su baskınlarının olabileceği kaydedildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında İstanbul özelinde tahminlerde bulunurken "15 Şubat’a kadar İstanbul için ciddi bir kar yağışı gözükmüyor." ifadelerini kullandı.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarının ardından gözler hafta sonu tahminlerine çevrildi.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen sıcaklık düşüşlerini ve kar yağışı ihtimalini değerlendirerek, "İstanbul'da ulaşımı aksatacak bir kar yağışı beklentimiz yok" sözleriyle merak edilen sorulara açıklık getirdi.
EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI
Gece boyunca etkili olan yağışların bilançosunu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ege, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla hattı boyunca kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi. Düşen yağış miktarı yer yer 100 kilograma kadar yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı. Yağışlı sistemin Marmara bölgesinde de etkisini sürdürdüğünü belirten Tek, "Şu saatlerde İstanbul'da, özellikle Anadolu yakasında güzel bir yağmur var. Sabah saatlerinde kuvvetlenen bu yağış, ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
İSTANBUL İÇİN SU BASKINI RİSKİ
İstanbul'un bazı bölgeleri için özel bir uyarıda bulunan Adil Tek, "Radar görüntülerine göre Büyükçekmece'den kuzeye, İstanbul Havalimanı ve Terkos Gölü üzerine doğru uzanan hat boyunca su baskını riski görülüyor. Avrupa yakası Anadolu yakasına göre çok daha yoğun bir yağış alıyor" sözleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Tek, İstanbul'daki yağışın öğleden sonra etkisini kaybederek ara ara geçişler şeklinde devam edeceğini aktardı.
ARDAHAN'DA BUZ KESEN HAVA, BATIDA BAHAR HAVASI
Yurt genelindeki sıcaklık farklarına dikkat çeken uzman, "Ülkemizin batısında 16-17 derecelik sıcaklıklar görülürken, Ardahan'da -20 derecelik bir hava hakim. Batı ile doğu arasında yaklaşık 36 derecelik bir sıcaklık farkı söz konusu" diyerek sistemin doğu bölgelerinde yoğun kar yağışına dönüştüğünü ifade etti.
HAFTA SONU İKİ YENİ SİSTEM GELİYOR
Hafta sonu planı yapanlar için yeni bir yağış dalgasının yolda olduğunu belirten Adil Tek, "Cumartesi günü Orta Akdeniz'den yeni bir sistem daha geliyor. Ege kıyılarında başlayacak yağışlar Marmara ve İç Anadolu'da kendini gösterecek. Pazar günü ise üçüncü bir sistemle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek" dedi. Pazar gecesi İstanbul'da sıcaklıkların 2 dereceye kadar ineceğini kaydeden Tek, "Edirne ve Kırklareli sınırında kar yağışı görülebilir ancak bu yağış daha çok Bulgaristan tarafında kalacak gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.