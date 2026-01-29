Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni enerji anlaşmaları, petrol ve doğalgazdaki son gelişmeler ile zam iddialarına ilişkin merak edilenleri A Haber’de değerlendiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor. Yeni enerji anlaşmalarından Libya ve Suriye ile olası iş birliklerine, Karadeniz'deki yeni keşiflerden Gabar'daki petrol üretimine; yeni sondaj gemilerinin takviminden Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınmasına kadar kritik başlıklar bu özel yayında ele alınıyor. Doğalgazda kademeli tarife planı ile elektrik ve doğalgazda zam iddialarına da Bakan Bayraktar açıklık getiriyor.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

KÜRESEL ENERJİ ARENASINDA YENİ STRATEJİ

Türkiye'nin enerji vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız," sözleriyle yeni dönemin parolasını verdi. Bakan Bayraktar, küresel devlerle yürütülen süreçlere değinerek, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

HEDEF: GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL ÜRETİM

Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.

LİBYA'DA ENERJİ YILI: DENİZDE VE KARADA TAM SAHA MARKAJ

Libya ile yürütülen diplomatik ve ekonomik ilişkilerin enerji sahasındaki yansımalarını anlatan Bakan Bayraktar, "2026 yılı, Libya ve Türkiye arasında enerjide iş birliği yılı olacak. Şubat ayında Libya'da yapılacak olan yeni lisanslama ihalesine Türkiye olarak iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hem deniz (offshore) hem de kara sahalarında aktif rol alacağız," açıklamasında bulundu. Libya hükümetiyle yürütülen ikili projelerin önemine vurgu yapan Bayraktar, "Libya'da mevcut projelerde yer alan şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve 2026'nın ilk yarısında bu görüşmeleri neticelendirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Türkiye, Libya'da çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterecektir," ifadelerini kullandı.

TAKAS MODELİYLE ENERJİ ZİNCİRİ

Enerji kaynaklarının piyasaya sürülmesi noktasında geliştirilen akılcı projelere değinen Bakan Bayraktar, "Libya'da bulduğumuz doğal gazı Türkiye'ye getirmek yerine, coğrafi yakınlığı olan İtalya piyasasına satabiliriz. Bu noktada İtalya'nın Azerbaycan'dan aldığı gazı takas (swap) yöntemiyle kendi hanemize yazdırabiliriz. Bu tür farklı iş modelleriyle bir değer zinciri oluşturacağız," sözleriyle Türkiye'nin bölgesel bir enerji oyun kurucusu olduğunun altını çizdi.

SOMALİ VE PAKİSTAN'DA SONDAJ HAREKATI

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü küresel ölçekte sergilemeye devam ettiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Somali'de aslında ikinci faza geçiyoruz. 2024 yılında tamamladığımız sismik çalışmaların ardından, 2026 yılında üç farklı deniz sahasında sondaj yapmaya karar verdik. Nisan ayı itibarıyla Somali'de ilk sondajımıza başlayacağız," müjdesini verdi. Bu dev operasyon için filonun güçlendirildiğini ifade eden Bayraktar, "Çağrı Bey ve Yıldırım isminde iki yeni sondaj gemisini filomuza kattık. Çağrı Bey gemimizi önümüzdeki ay Somali'ye uğurlayacağız. Pakistan'da ise daha sığ sularda farklı bir ekipmanla çalışacağız; Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerimizle orada da faaliyetlerimizi başlatacağız," sözleriyle yeni operasyon bölgelerini aktardı.

SURİYE'DE ENERJİ ALTYAPISI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından bölgedeki normalleşme adımlarına enerji desteği verdiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "8 Aralık 2024'ten hemen sonra yeni Suriye yönetimiyle teknik bir ekip üzerinden çalışmalara başladık. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Suriye'deki hayatı normalleştirmek ve temel hizmetlere erişimi sağlamak. Bu sayede Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenle ülkelerine dönebilecekleri şartları oluşturmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

HALEP HATTI VE AZERBAYCAN GAZI MÜJDESİ

Suriye'ye yönelik enerji ihracatındaki artışa dikkat çeken Bayraktar, "Kuzey Suriye'ye verdiğimiz elektrik miktarını artırdık. 2026 yılında Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış daha söz konusu olacak. Ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Azerbaycan'dan gelen doğal gazı Kilis üzerinden Suriye hattına bağladık. Şu anda Suriye'ye doğal gaz akışı devam ediyor. Bu gaz hem konutlarda hem de elektrik santrallerinde kullanılarak bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor," açıklamasında bulundu.

SURİYE'NİN ÖZ KAYNAKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Suriye'nin yeniden inşası için finansman kaynağının ülkenin kendi yer altı zenginlikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Suriye'nin petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki petrol üretiminin 2000'li yılların başındaki seviyelere döndürülmesi kritik önemde. Ayrıca Suriye önemli bir fosfat ülkesi; bir ekibimiz şu an orada bu konuda çalışmalar yürütüyor. Suriye'nin kendi kaynaklarını hayata geçirebilirsek, inşa ve ihya süreci çok daha sürdürülebilir olacaktır," sözlerini kaydetti.

