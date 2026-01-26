Tarihin en büyük terörist nakli! 8 bin DEAŞ’lı hangi hapishanelere nakledilecek?
Suriye’de daha önce ilan edilen 4 günlük ateşkes, 24 Ocak’ta 15 gün süreyle uzatıldı. Ancak Suriye ordusu, uzatılan ateşkes sürecinde terör örgütü YPG’nin kamikaze dronlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Öte yandan bölgede tarihin en büyük terörist transferi de başladı. 8 bin DEAŞ’lı yer değiştiriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
Terör örgütü SDG'nin teröristleri serbest bırakması ve Suriye İçişleri Bakanlığı'nın "siyasi şantaj" çıkışının ardından 8 bin DEAŞ mensubu Irak'taki güvenli tesislere naklediliyor.
Suriye sahasındaki gelişmeleri ve terör örgütü DEAŞ mensuplarının nakil sürecini aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, ABD (CENTCOM) ile Suriye yönetimi arasındaki temaslar ve kamplardaki son duruma ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Geçgel, özellikle YPG'nin sivilleri ve teröristleri aynı noktalarda tutarak yarattığı kaosa dikkat çekti.
"CENTCOM VE ŞARA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME"
Geçgel, nakil sürecinin arkasındaki diplomatik ve askeri trafiği şu sözlerle ifade etti:
"ABD'nin özellikle CENTCOM'un Şara ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde hem ateşkes görüşmesi yapıldı 21 Ocak'ta hem de Brett Cooper ile hem de aynı zamanda bu DEAŞ'lı teröristlerin taşınması için bir görüşme gerçekleştirildi ve DEAŞ'lı teröristlerin bu süreçten sonra taşınmaları ve Irak sınırına nakilleri biraz daha hız kazandı. Tabii 8.500 DEAŞ'lı teröristin taşınması söz konusu. Şu ana kadar siz de ifade ettiniz 450'ye yakını nakledildi Irak sınırına ve bu nakiller de devam ediyor."
"NAKİLLER GECE SAATLERİNDE YAPILIYOR"
Sevkiyatın güvenliği için özel bir yöntem izlendiğini belirten Geçgel, süreci şöyle anlattı:
"Özellikle bu konvoyun, yani taşınan otobüslerin hedef alınmaması için gece saatlerinde yapılıyor bu nakiller ve önce bir bekleme alanında bekleniliyor, ardından daha sonra güzergahtan devam edilerek Irak sınırına nakiller devam ediyor. Şimdi DEAŞ'lı teröristlerin nakli devam ediyor ama iki ayrı yapıda bunları ele almak lazım çünkü Suriye'de bunların kampları ve cezaevleri oldukça dağınık bir şekilde."