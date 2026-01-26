Tarihin en büyük terörist nakli! 8 bin DEAŞ’lı hangi hapishanelere nakledilecek?

"Harita üstünde de ters 'v' olarak işaretlenen noktada kamplar, yine orada parmaklıkla gösterilen noktalar ise cezaevleri. Bu cezaevlerinde DEAŞ'lı teröristler tutuklu, kamplarda da DEAŞ'lıların aileleri. Ama burada YPG öyle bir şey yapmış ki amiyane bir tabirle sapla samanı birbirine karıştırmış durumda. Şimdi Suriye hükümeti bunu da ayırmaya çalışıyor. Zira El-Hol Kampı'nda DEAŞ'lıların ailelerinin yanı sıra DEAŞ'lı yaftası yapıştırılarak o noktayı kapattığı çok sayıda sivil de var."

"ABD, YPG'YE SIRTINI DÖNDÜ"

Bölgedeki siyasi dengelerin değiştiğini belirten Geçgel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biraz daha hızlı ilerleyebilir teröristlerin nakli konusunda, biraz daha hızlı ilerlemesi açısından çalışmalar yürütülüyor. Özellikle zaten hem ABD ile Şara arasındaki görüşmeler bununla ilgili devam ediyor. Zaten YPG'ye tamamen ABD sırtını döndü. Ama bugüne kadar zaten YPG 'biz DEAŞ'lıları tutuyoruz, biz DEAŞ ile mücadele ediyoruz' bahanesini elinde bulunduruyordu ama bakıldığında zaten sahada DEAŞ'ın yanı sıra buradaki sivillere de zulmedip onları da hapishanelere kapatmış durumda."

Geçgel, sevkiyatın büyüklüğü nedeniyle sürecin en az 10-15 gün daha süreceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.