Haseke'den tek canlı yayın A Haber'de! SDG'ye verilen süre uzatıldı
Suriye’nin kuzeyinde tansiyon giderek yükseliyor. Haseke cephe hattında Suriye ordusu kuşatmayı büyük ölçüde tamamlarken, namlular YPG/SDG mevzilerine çevrildi. Haseke’de SDG ile yürütülen temaslar kapsamında verilen 4 günlük sürenin dolmasının hemen ardından, Suriye yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, SDG’ye tanınan sürenin 15 gün daha uzatıldığı bildirildi. Öte yandan sahadaki en sıcak gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, Haseke’den anbean aktardı.
Suriye yönetimi ile SDG arasında Haseke'de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütüne tanınan süre doldu. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilirken, bölgede bulunan ekiplerimiz yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.
A Haber 24-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Suriye'de yaşanan tüm gelişmeleri anbean aktardı
CANLI ANLATIM
SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLACAK MI?
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
Evet aslında Suriye ordusu sevkiyatlarını gerçekleştirdi. Haseke tamamen çember içerisine alınmış durumda ki yoğun bir sevkiyat gerçekleşti aslında Haseke’nin kırsal noktasına. Çok sayıda ağır silah, yine bunun yanı sıra topçu birlikleri o noktada Suriye ordusu eller tetikte beklerken artık gün içerisinde ateşkes uzatılacak denildi.
Ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan uzatıldığı bilgisine yalanlama geldi, sonrasında mütabık kalındı. 15 gün süreyle ateşkesin uzatıldığı Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından açıklandı. İlerleyen saatlerde insani koridor açılacağı belirtildi Haseke’ye ve buradan da özellikle ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yardımın sağlanması için bir insani koridor açılacak. Tahliye için açılacağı henüz açıklanmadı ama ilerleyen günlerde bunun tahliye koridoruna dönmesi de muhtemel gibi görünüyor.
"YPG HASEKE'NİN DIŞ MAHALLELERİNE KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRDI"
Suriye ordusunun yapmış olduğu akşam saatlerinde önemli açıklamalar var. YPG, Kandil Dağları’ndan terörist milislerine ait takviyeleri Haseke vilayetine getirdi. Yani zaten geride bıraktığımız günlerde de biz bunu ifade ediyorduk, çok sayıda teröristi Irak üstünden devşirdiğini, Haseke’ye getirdiğini ifade ediyorduk.
Şimdi akşam saatlerinde gelen bilgilere baktığımızda YPG özellikle Haseke’nin dış mahallelerine keskin nişancılar konuşlandırmış durumda ki o noktadan da bir saldırı hazırlığı var. YPG’li teröristler zaten ateşkes ilan edildikten bir saat sonra bunu ihlal etmeye başladılar. 4 gün boyunca da ihlaller devam etti, şimdi 15 gün süre verildi, yine ihlal etmeye devam edeceklerini öngörmek mümkün. Zira içerideki sivilleri dahi katledip bunların görüntülerini paylaşmayı sürdürdüler.
"15 GÜN ATEŞKES İLAN EDİLDİ"
Özellikle bununla ilgili de açıklamalar vardı yine Suriye ordusundan. "YPG ve terörist PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri ve yalanlar ile seçilerek montajlanmış videolar yaymamaları konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı. Zaten YPG’li teröristler özellikle bugün paylaştıkları görüntülerde cami içerisinde bu provokasyonlarına devam ettiler. Peki şimdi ne olacak? O noktadan YPG’li teröristlerin saldırılarına Suriye ordusu elbette bu ateşkes süresince karşılık vermeye devam etti. Bundan sonra da ihlal ederse yine karşılık vermeyi sürdürecek elbette ki ama şu an 15 gün süresince bir ateşkes ilan edilmiş durumda. Buna da gerekçe olarak ABD’nin DEAŞ’lı teröristleri nakletmesi gösterildi. O noktada zaten Haseke’deydik biz bugün; gün içerisinde ABD savaş uçağı DEAŞ’lı teröristleri nakil işlemi devam ederken Haseke semalarındaydı.
"SURİYE ORDUSU HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR"
Ama Suriye ordusu da hazırlığına devam ediyordu, zaten birçok noktada artık hazırlıklar tamamlanmış durumda. Akşam saatlerinde sadece takviye topçu birlikleri ve ek birlikler sevk edildi. Çok namlulu roketatarlı araçlar ve bunun yanı sıra yine ağır silahlarla donatılmış araçlar Haseke’de. Haseke’nin dış mahallesinde bulunan siviller de bölgeyi terk etmeye başladı, Deyrizor’a güvenli noktaya geçmeye başladılar. Tabii bugün sessizlik hakimdi, akşam saatlerinde gelecek açıklama bekleniyordu, bu açıklama da geldi; ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı ama ordu hala hazırlıklarına devam ediyor. Bir operasyon gerçekleşecek mi? Elbette bu 15 gün süre içerisinde çok yoğun bir şekilde bu ateşkesi ihlal eder ve YPG saldırılarına devam ederse bu ateşkes süresi değişebilir mi, bu da merak ediliyor ama şu anda 15 gün süreyle beklemek gerekiyor.
"AŞİRETLER HASEKE'DE SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI"
Aslında zaten Arap aşiretler buna çok kızmış durumda. Bugün biz Haseke’de son noktaya, cephe hattına gittik. Orada aşiretler de vardı. Aşiretler çok sayıda güç sevk etti o noktaya. Zaten bir seferberlik çağrısı vardı aşiret içerisinde; toplanan aşiretler de şu an Haseke’nin kapısına dayanmış durumda. İçeriden gelen görüntülere de oldukça kızgınlar. Suriye ordusu aslında aşiretleri zor tutuyor diyebilirim.
Çünkü o noktada akrabaları var birçoğunun. İçeride de tabii ki YPG’ye artık karşı gelenler var, Suriye hükümetine destek olanlar, destekleyenler ve orduyu bekleyenler var. Bundan dolayı da YPG’li teröristler onların evlerini basarak onları darp ettiğinin görüntülerini çekip bunları paylaşıyor, katliam görüntüleri paylaşıyor. Tabii bundan sonra ne olur? Bundan sonraki süreçte de zaten ihlallerine devam eder. Kamikaze dronlarla sürekli saldırıyor.
"YPG SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAMLAR YAPIYOR"
Şimdi bakıldığında örgütün elebaşı Mazlum Abdi’ye yakın olanlar sükunet ve burada evet mütabakata uyacağız gibi yaklaşımlar gösterirken, bir alt kademede bulunan özellikle örgütün sözde üst düzey yöneticileri ise sürekli direniş çağrılarında bulunup "savunacağız, direneceğiz, savaşacağız" anlamında bir ses var içeriden. Bundan dolayı da zaten içeride katliamlar yapılıyor, sivillere yönelik katliamlar. Eğer bu katliamlar devam ederse, burada ordu 15 gün süreyle ateşkesi sürdürürse aşiretleri tutmak pek mümkün olmayacak gibi.
ATEŞKES 15 GÜN SÜREYLE UZATILDI
Suriye Savunma Bakanlığı PKK/YPG'ye yönelik entegrasyon sürecinde sürenin dolmasının ardından ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye'de ateşkes kararının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
"SURİYE ORDUSUNUN SAHADAKİ STRATEJİ PLANLAMASINA YÖNELİK OLABİLİR"
"Ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı yönünde. Bunlar da yine DEAŞ'lı teröristlerin nakliyesine destek olmak için olduğunu açıklamıştı. Gün içinde aslında ABD tarafından yapılan açıklamada birkaç gün daha süreceği söylenmişti. Belki farklı planlar da olabilir Suriye Hükümeti ve Suriye Ordusu tarafından yapılmış farklı planlar da olabilir. Çünkü DEAŞ'lı teröristlerin nakliyesinin sadece birkaç gün daha devam edeceği ifade edilmişti. Bu 15 günlük bir sürede neden uzatıldı? O da tabii Suriye ordusunun sahadaki stratejisi ile ilgili bir planlaması olabilir. Zaten gün içerisinde önce Haseke'ye sonra ardından Malikiye'ye yönelik bir operasyon yapılacağı yönünde sahadaki kaynaklardan böyle bilgiler vardı. Şimdi 15 gün sürede uyacak mı bu mütabakata ve ateşkese? Uymayacak. Zaten 4 gün de uymadı, saldırılar devam etti. Bugün de devam etti. 15 günde de saldırılar devam edecek YPG'li teröristler tarafından.
HASEKE'DE SİLAH SESLERİ! A HABER BÖLGEDE
Suriye ordusunun operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG için verilen süre doldu.
CANLI YAYINDA ÇATIŞMA SESLERİ
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında bölgedeki son durumu aktarırken ardı ardına patlayan silah sesleri yankılandı. Geçgel, Haseke'deki hareketliliği "atış seslerinin kesilmeye başladığını" sözleriyle duyurdu. Geçgel'in aktardığına göre, "Doçka" olarak tabir edilen ağır silah seslerinin yerleşim yerlerinden dahi net bir şekilde duyulabiliyor. Geçgel, bulundukları noktanın güvenli olmadığını belirterek, sahadaki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu vurguladı.
ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVADA
Bölgedeki tek hareketlilik karada değil; gökyüzünde de yoğun bir mesai var. Mehmet Geçgel'in açıklamalarına göre, Haseke semalarında ABD savaş uçaklarının uçuşları gerçekleştirildi. Ancak bu uçakların herhangi bir iniş yapmadığı, sadece havada kalarak bir "güvenlik tedbiri" amacıyla uçuşlarının sürdürüldüğü bildirildi.
"UÇAKLAR İNİYOR MU?"
ABD kanadından gelen açıklamalara da değinen Geçgel, bu uçuş hareketliliğinin bölgedeki DEAŞ'lı teröristlerin sevkiyatı sırasında güvenlik önlemi olarak yapıldığını belirtti. "Uçaklar iniyor mu?" sorusuna da yanıt veren geçgel uçakların sadece havada olduğunu ve Haseke'ye herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini teyit etti.