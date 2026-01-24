Haseke'den tek canlı yayın A Haber'de! SDG'ye verilen süre uzatıldı

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Evet aslında Suriye ordusu sevkiyatlarını gerçekleştirdi. Haseke tamamen çember içerisine alınmış durumda ki yoğun bir sevkiyat gerçekleşti aslında Haseke’nin kırsal noktasına. Çok sayıda ağır silah, yine bunun yanı sıra topçu birlikleri o noktada Suriye ordusu eller tetikte beklerken artık gün içerisinde ateşkes uzatılacak denildi.

Ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan uzatıldığı bilgisine yalanlama geldi, sonrasında mütabık kalındı. 15 gün süreyle ateşkesin uzatıldığı Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından açıklandı. İlerleyen saatlerde insani koridor açılacağı belirtildi Haseke’ye ve buradan da özellikle ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yardımın sağlanması için bir insani koridor açılacak. Tahliye için açılacağı henüz açıklanmadı ama ilerleyen günlerde bunun tahliye koridoruna dönmesi de muhtemel gibi görünüyor.

"YPG HASEKE'NİN DIŞ MAHALLELERİNE KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRDI"

Suriye ordusunun yapmış olduğu akşam saatlerinde önemli açıklamalar var. YPG, Kandil Dağları’ndan terörist milislerine ait takviyeleri Haseke vilayetine getirdi. Yani zaten geride bıraktığımız günlerde de biz bunu ifade ediyorduk, çok sayıda teröristi Irak üstünden devşirdiğini, Haseke’ye getirdiğini ifade ediyorduk.

Şimdi akşam saatlerinde gelen bilgilere baktığımızda YPG özellikle Haseke’nin dış mahallelerine keskin nişancılar konuşlandırmış durumda ki o noktadan da bir saldırı hazırlığı var. YPG’li teröristler zaten ateşkes ilan edildikten bir saat sonra bunu ihlal etmeye başladılar. 4 gün boyunca da ihlaller devam etti, şimdi 15 gün süre verildi, yine ihlal etmeye devam edeceklerini öngörmek mümkün. Zira içerideki sivilleri dahi katledip bunların görüntülerini paylaşmayı sürdürdüler.



"15 GÜN ATEŞKES İLAN EDİLDİ"

Özellikle bununla ilgili de açıklamalar vardı yine Suriye ordusundan. "YPG ve terörist PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri ve yalanlar ile seçilerek montajlanmış videolar yaymamaları konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı. Zaten YPG’li teröristler özellikle bugün paylaştıkları görüntülerde cami içerisinde bu provokasyonlarına devam ettiler. Peki şimdi ne olacak? O noktadan YPG’li teröristlerin saldırılarına Suriye ordusu elbette bu ateşkes süresince karşılık vermeye devam etti. Bundan sonra da ihlal ederse yine karşılık vermeyi sürdürecek elbette ki ama şu an 15 gün süresince bir ateşkes ilan edilmiş durumda. Buna da gerekçe olarak ABD’nin DEAŞ’lı teröristleri nakletmesi gösterildi. O noktada zaten Haseke’deydik biz bugün; gün içerisinde ABD savaş uçağı DEAŞ’lı teröristleri nakil işlemi devam ederken Haseke semalarındaydı.

"SURİYE ORDUSU HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR"

Ama Suriye ordusu da hazırlığına devam ediyordu, zaten birçok noktada artık hazırlıklar tamamlanmış durumda. Akşam saatlerinde sadece takviye topçu birlikleri ve ek birlikler sevk edildi. Çok namlulu roketatarlı araçlar ve bunun yanı sıra yine ağır silahlarla donatılmış araçlar Haseke’de. Haseke’nin dış mahallesinde bulunan siviller de bölgeyi terk etmeye başladı, Deyrizor’a güvenli noktaya geçmeye başladılar. Tabii bugün sessizlik hakimdi, akşam saatlerinde gelecek açıklama bekleniyordu, bu açıklama da geldi; ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı ama ordu hala hazırlıklarına devam ediyor. Bir operasyon gerçekleşecek mi? Elbette bu 15 gün süre içerisinde çok yoğun bir şekilde bu ateşkesi ihlal eder ve YPG saldırılarına devam ederse bu ateşkes süresi değişebilir mi, bu da merak ediliyor ama şu anda 15 gün süreyle beklemek gerekiyor.

"AŞİRETLER HASEKE'DE SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI"

Aslında zaten Arap aşiretler buna çok kızmış durumda. Bugün biz Haseke’de son noktaya, cephe hattına gittik. Orada aşiretler de vardı. Aşiretler çok sayıda güç sevk etti o noktaya. Zaten bir seferberlik çağrısı vardı aşiret içerisinde; toplanan aşiretler de şu an Haseke’nin kapısına dayanmış durumda. İçeriden gelen görüntülere de oldukça kızgınlar. Suriye ordusu aslında aşiretleri zor tutuyor diyebilirim.

Çünkü o noktada akrabaları var birçoğunun. İçeride de tabii ki YPG’ye artık karşı gelenler var, Suriye hükümetine destek olanlar, destekleyenler ve orduyu bekleyenler var. Bundan dolayı da YPG’li teröristler onların evlerini basarak onları darp ettiğinin görüntülerini çekip bunları paylaşıyor, katliam görüntüleri paylaşıyor. Tabii bundan sonra ne olur? Bundan sonraki süreçte de zaten ihlallerine devam eder. Kamikaze dronlarla sürekli saldırıyor.

"YPG SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAMLAR YAPIYOR"

Şimdi bakıldığında örgütün elebaşı Mazlum Abdi’ye yakın olanlar sükunet ve burada evet mütabakata uyacağız gibi yaklaşımlar gösterirken, bir alt kademede bulunan özellikle örgütün sözde üst düzey yöneticileri ise sürekli direniş çağrılarında bulunup "savunacağız, direneceğiz, savaşacağız" anlamında bir ses var içeriden. Bundan dolayı da zaten içeride katliamlar yapılıyor, sivillere yönelik katliamlar. Eğer bu katliamlar devam ederse, burada ordu 15 gün süreyle ateşkesi sürdürürse aşiretleri tutmak pek mümkün olmayacak gibi.