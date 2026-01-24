CANLI YAYIN

Haseke'den tek canlı yayın A Haber'de! SDG'ye verilen süre uzatıldı

Suriye’nin kuzeyinde tansiyon giderek yükseliyor. Haseke cephe hattında Suriye ordusu kuşatmayı büyük ölçüde tamamlarken, namlular YPG/SDG mevzilerine çevrildi. Haseke’de SDG ile yürütülen temaslar kapsamında verilen 4 günlük sürenin dolmasının hemen ardından, Suriye yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, SDG’ye tanınan sürenin 15 gün daha uzatıldığı bildirildi. Öte yandan sahadaki en sıcak gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, Haseke’den anbean aktardı.

Suriye yönetimi ile SDG arasında Haseke'de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütüne tanınan süre doldu. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı belirtilirken, bölgede bulunan ekiplerimiz yaşanan gelişmeleri anbean aktardı.

A Haber 24-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Suriye'de yaşanan tüm gelişmeleri anbean aktardı

CANLI ANLATIM

> 01:23
25 Ocak 2026

SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLACAK MI?

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de ateşkesin 15 gün süreyle uzatılmasının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı. 

SURİYE'DE 15 GÜNLÜK ATEŞKES! A HABER SICAK BÖLGEDE

Evet aslında Suriye ordusu sevkiyatlarını gerçekleştirdi. Haseke tamamen çember içerisine alınmış durumda ki yoğun bir sevkiyat gerçekleşti aslında Haseke’nin kırsal noktasına. Çok sayıda ağır silah, yine bunun yanı sıra topçu birlikleri o noktada Suriye ordusu eller tetikte beklerken artık gün içerisinde ateşkes uzatılacak denildi.

Ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan uzatıldığı bilgisine yalanlama geldi, sonrasında mütabık kalındı. 15 gün süreyle ateşkesin uzatıldığı Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı tarafından açıklandı. İlerleyen saatlerde insani koridor açılacağı belirtildi Haseke’ye ve buradan da özellikle ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yardımın sağlanması için bir insani koridor açılacak. Tahliye için açılacağı henüz açıklanmadı ama ilerleyen günlerde bunun tahliye koridoruna dönmesi de muhtemel gibi görünüyor.

"YPG  HASEKE'NİN DIŞ MAHALLELERİNE KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRDI"

Suriye ordusunun yapmış olduğu akşam saatlerinde önemli açıklamalar var. YPG, Kandil Dağları’ndan terörist milislerine ait takviyeleri Haseke vilayetine getirdi. Yani zaten geride bıraktığımız günlerde de biz bunu ifade ediyorduk, çok sayıda teröristi Irak üstünden devşirdiğini, Haseke’ye getirdiğini ifade ediyorduk.

Şimdi akşam saatlerinde gelen bilgilere baktığımızda YPG özellikle Haseke’nin dış mahallelerine keskin nişancılar konuşlandırmış durumda ki o noktadan da bir saldırı hazırlığı var. YPG’li teröristler zaten ateşkes ilan edildikten bir saat sonra bunu ihlal etmeye başladılar. 4 gün boyunca da ihlaller devam etti, şimdi 15 gün süre verildi, yine ihlal etmeye devam edeceklerini öngörmek mümkün. Zira içerideki sivilleri dahi katledip bunların görüntülerini paylaşmayı sürdürdüler.


"15 GÜN ATEŞKES İLAN EDİLDİ"

Özellikle bununla ilgili de açıklamalar vardı yine Suriye ordusundan. "YPG ve terörist PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri ve yalanlar ile seçilerek montajlanmış videolar yaymamaları konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı. Zaten YPG’li teröristler özellikle bugün paylaştıkları görüntülerde cami içerisinde bu provokasyonlarına devam ettiler. Peki şimdi ne olacak? O noktadan YPG’li teröristlerin saldırılarına Suriye ordusu elbette bu ateşkes süresince karşılık vermeye devam etti. Bundan sonra da ihlal ederse yine karşılık vermeyi sürdürecek elbette ki ama şu an 15 gün süresince bir ateşkes ilan edilmiş durumda. Buna da gerekçe olarak ABD’nin DEAŞ’lı teröristleri nakletmesi gösterildi. O noktada zaten Haseke’deydik biz bugün; gün içerisinde ABD savaş uçağı DEAŞ’lı teröristleri nakil işlemi devam ederken Haseke semalarındaydı.

"SURİYE ORDUSU HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR"

Ama Suriye ordusu da hazırlığına devam ediyordu, zaten birçok noktada artık hazırlıklar tamamlanmış durumda. Akşam saatlerinde sadece takviye topçu birlikleri ve ek birlikler sevk edildi. Çok namlulu roketatarlı araçlar ve bunun yanı sıra yine ağır silahlarla donatılmış araçlar Haseke’de. Haseke’nin dış mahallesinde bulunan siviller de bölgeyi terk etmeye başladı, Deyrizor’a güvenli noktaya geçmeye başladılar. Tabii bugün sessizlik hakimdi, akşam saatlerinde gelecek açıklama bekleniyordu, bu açıklama da geldi; ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı ama ordu hala hazırlıklarına devam ediyor. Bir operasyon gerçekleşecek mi? Elbette bu 15 gün süre içerisinde çok yoğun bir şekilde bu ateşkesi ihlal eder ve YPG saldırılarına devam ederse bu ateşkes süresi değişebilir mi, bu da merak ediliyor ama şu anda 15 gün süreyle beklemek gerekiyor.

"AŞİRETLER HASEKE'DE SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI"

Aslında zaten Arap aşiretler buna çok kızmış durumda. Bugün biz Haseke’de son noktaya, cephe hattına gittik. Orada aşiretler de vardı. Aşiretler çok sayıda güç sevk etti o noktaya. Zaten bir seferberlik çağrısı vardı aşiret içerisinde; toplanan aşiretler de şu an Haseke’nin kapısına dayanmış durumda. İçeriden gelen görüntülere de oldukça kızgınlar. Suriye ordusu aslında aşiretleri zor tutuyor diyebilirim.

Çünkü o noktada akrabaları var birçoğunun. İçeride de tabii ki YPG’ye artık karşı gelenler var, Suriye hükümetine destek olanlar, destekleyenler ve orduyu bekleyenler var. Bundan dolayı da YPG’li teröristler onların evlerini basarak onları darp ettiğinin görüntülerini çekip bunları paylaşıyor, katliam görüntüleri paylaşıyor. Tabii bundan sonra ne olur? Bundan sonraki süreçte de zaten ihlallerine devam eder. Kamikaze dronlarla sürekli saldırıyor.

"YPG SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAMLAR YAPIYOR"

Şimdi bakıldığında örgütün elebaşı Mazlum Abdi’ye yakın olanlar sükunet ve burada evet mütabakata uyacağız gibi yaklaşımlar gösterirken, bir alt kademede bulunan özellikle örgütün sözde üst düzey yöneticileri ise sürekli direniş çağrılarında bulunup "savunacağız, direneceğiz, savaşacağız" anlamında bir ses var içeriden. Bundan dolayı da zaten içeride katliamlar yapılıyor, sivillere yönelik katliamlar. Eğer bu katliamlar devam ederse, burada ordu 15 gün süreyle ateşkesi sürdürürse aşiretleri tutmak pek mümkün olmayacak gibi.

> 23:17
24 Ocak 2026

ATEŞKES 15 GÜN SÜREYLE UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı PKK/YPG'ye yönelik entegrasyon sürecinde sürenin dolmasının ardından ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye'de ateşkes kararının ardından bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

SURİYE'DE ATEŞKES 15 GÜN SÜREYLE UZATILDI

"SURİYE ORDUSUNUN SAHADAKİ STRATEJİ PLANLAMASINA YÖNELİK OLABİLİR"

"Ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığı yönünde. Bunlar da yine DEAŞ'lı teröristlerin nakliyesine destek olmak için olduğunu açıklamıştı. Gün içinde aslında ABD tarafından yapılan açıklamada birkaç gün daha süreceği söylenmişti. Belki farklı planlar da olabilir Suriye Hükümeti ve Suriye Ordusu tarafından yapılmış farklı planlar da olabilir. Çünkü DEAŞ'lı teröristlerin nakliyesinin sadece birkaç gün daha devam edeceği ifade edilmişti. Bu 15 günlük bir sürede neden uzatıldı? O da tabii Suriye ordusunun sahadaki stratejisi ile ilgili bir planlaması olabilir. Zaten gün içerisinde önce Haseke'ye sonra ardından Malikiye'ye yönelik bir operasyon yapılacağı yönünde sahadaki kaynaklardan böyle bilgiler vardı. Şimdi 15 gün sürede uyacak mı bu mütabakata ve ateşkese? Uymayacak. Zaten 4 gün de uymadı, saldırılar devam etti. Bugün de devam etti. 15 günde de saldırılar devam edecek YPG'li teröristler tarafından.

> 21:24
24 Ocak 2026

HASEKE'DE SİLAH SESLERİ! A HABER BÖLGEDE

Suriye ordusunun operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG için verilen süre doldu. 

HASEKE'DE SİLAH SESLERİ! A HABER BÖLGEDE

CANLI YAYINDA ÇATIŞMA SESLERİ
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında bölgedeki son durumu aktarırken ardı ardına patlayan silah sesleri yankılandı. Geçgel, Haseke'deki hareketliliği "atış seslerinin kesilmeye başladığını" sözleriyle duyurdu. Geçgel'in aktardığına göre, "Doçka" olarak tabir edilen ağır silah seslerinin yerleşim yerlerinden dahi net bir şekilde duyulabiliyor. Geçgel, bulundukları noktanın güvenli olmadığını belirterek, sahadaki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu vurguladı.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVADA
Bölgedeki tek hareketlilik karada değil; gökyüzünde de yoğun bir mesai var. Mehmet Geçgel'in açıklamalarına göre, Haseke semalarında ABD savaş uçaklarının uçuşları gerçekleştirildi. Ancak bu uçakların herhangi bir iniş yapmadığı, sadece havada kalarak bir "güvenlik tedbiri" amacıyla uçuşlarının sürdürüldüğü bildirildi.

"UÇAKLAR İNİYOR MU?"
ABD kanadından gelen açıklamalara da değinen Geçgel, bu uçuş hareketliliğinin bölgedeki DEAŞ'lı teröristlerin sevkiyatı sırasında güvenlik önlemi olarak yapıldığını belirtti.  "Uçaklar iniyor mu?" sorusuna da yanıt veren geçgel uçakların sadece havada olduğunu ve Haseke'ye herhangi bir saldırının gerçekleşmediğini teyit etti.

> 20:00
24 Ocak 2026

YPG'YE VERİLEN SÜRE DOLDU

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

YPG'YE VERİLEN SÜRE DOLDU

Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun YPG/SDG’ye başlattığı operasyonların ardından, Haseke’de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütüne tanınan 4 günlük süre doldu. Bölgeden bu saatten sonra nasıl bir adım atılacağı merak konusu olurken, sahadaki gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Muhabirimiz Mehmet Geçgel'in aktardığı bilgiler şöyle:

"Suriye Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uzatılacağı yönündeki haberlere ilişkin yalanlama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ateşkese dair herhangi bir uzatma süresinin söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Yetkililer, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Zaman zaman araç içerisinden yayına bağlanmamızın nedeni de bölgede yaşanan hızlı ve kritik gelişmeleri anlık olarak aktarmak. Önümüzdeki saatlerde oldukça önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, YPG’nin mutabakata uymadığını ve ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini bildirdi. Ordunun teyakkuz halinde olduğu, birliklerin gelecek talimatı beklediği ifade edildi. Sahada ciddi bir askeri hazırlık dikkat çekiyor. Özellikle Haseke kırsalına çok sayıda askeri birlik sevk edildi, yoğun bir yığınak yapıldı ve Haseke’nin büyük ölçüde çember altına alındığı belirtiliyor.

Bakanlık açıklamasında, Suriye devletinin sunduğu tekliflere YPG tarafından olumlu bir yanıt verilmediği, aksine ateşkes ve çatışmasızlık süresinin sürekli ihlal edildiği vurgulandı. Bu durumun, YPG içerisinde iç bölünmelere yol açtığı ve örgütün ulusal karar mekanizmalarının dış aktörlerin çıkarları doğrultusunda şekillendiği şeklinde değerlendirildiği ifade edildi.

Ateşkes ihlallerinin özellikle Haseke ve Ayn el-Arab bölgelerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. YPG’li unsurların Haseke’den kamikaze dron ve roket saldırıları düzenlediği, Ayn el-Arab’da ise Sırrin hattından Suriye ordusu birliklerini hedef almaya devam ettiği aktarılıyor. Suriye ordusu da bu saldırılara topçu atışlarıyla karşılık veriyor. Gün içerisinde görece daha sakin bir tablo gözlemlense de ateşkes süresinin dolduğu özellikle vurgulanıyor.

Bu gece kritik önem taşıyor. YPG’nin mutabakata uymadığı ve gerekli adımları atmadığı ifade edilirken, Dışişleri Bakanlığı YPG’nin sunması gereken listeyi paylaşmadığını da açıkladı. Aksine örgütün, Irak üzerinden terörist sevkiyatını sürdürdüğü, aralarında İran kökenli unsurların da bulunduğu belirtildi.

Bölgede sadece ordu birlikleri değil, aşiret güçleri de konuşlanmış durumda ve talimat bekliyor. Gün içerisinde ateşkesin uzatılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ancak Suriye hükümeti bu bilgilerin YPG’nin yayın organları tarafından zaman kazanmak amacıyla yayıldığını açıkladı.

Sahada askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Haseke ve kırsalında yapılan gözlemlerde, çöl kamuflajıyla kaplanmış çok sayıda askeri araç, ağır silahlar ve tanklar görüldü. Suriye ordusu Şam, Hama ve Humus’tan yoğun sevkiyat gerçekleştirdi. YPG’li unsurların Haseke’de sıkıştığı ve sivilleri hedef alan saldırılara yöneldiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda dini değerleri hedef alan provokatif eylemler de tepki çekiyor. Gelen görüntülerde, bir cami içerisinde propaganda yapıldığı görülürken, aşiretler hem sivillere yönelik saldırılara hem de bu tür eylemlere sert tepki gösteriyor.

Suriye hükümeti, ağır silahların bölgeden çıkarılmasını talep ediyor ve silah bulundurma yetkisinin yalnızca Suriye ordusu ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerde olabileceğini vurguluyor. Ancak YPG’nin Ayn el-Arab, Haseke ve Kamışlı’da ağır silahlarını tutmaya devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan siviller için henüz resmi bir tahliye başlatılmadı ancak Haseke kırsalındaki birçok sivilin kendi imkânlarıyla bölgeyi terk ederek Deyrizor yönüne çekildiği gözlemlendi.

Gözler şimdi Suriye ordusunun atacağı adımlarda. Operasyon başlayacak mı yoksa yeni bir temas süreci mi devreye girecek, bu sorular önümüzdeki saatlerde yanıt bulacak. Yetkililer, ateşkes süresinin dolduğunu ve ek bir süre verilmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Deyrizor’da da yoğun askeri varlık bulunuyor. Rakka’dan hareket eden Suriye ordusu, Deyrizor’un YPG kontrolündeki kalan bölgelerini temizledi. Kaçan YPG’li unsurlar Haseke’ye çekilirken, bölgedeki önemli petrol tesislerinin büyük bölümü Suriye hükümetinin kontrolüne geçti. Zarar gören bazı tesislere rağmen, birçok nokta güvenli şekilde kontrol altına alındı ve askerler nöbetlerini sürdürüyor.

El-Hol kampı da tamamen Suriye ordusunun kontrolünde. Kamp çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda ve giriş-çıkışlar sıkı şekilde denetleniyor.

Özetle, ateşkes uzatılmadı ve sahada kritik saatlere girildi. Operasyon ihtimali güçlü şekilde masada duruyor. Gelişmeleri sahadan takip etmeyi sürdürüyoruz."


 

> 19:25
24 Ocak 2026

HASEKE'DE KRİTİK SAATLER: ÇEMBER DARALIYOR

Suriye ordusunun Haseke yolculuğunda gerçekleştirilen yoğun sevkiyatın ardından terör rejiminin sonu ortaya çıktı. Bölgedeki sıcak durumu aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu veya tetikte gelecek talimatı bekliyor, Haseke tamamen çember içine alınmış durumda" dedi.

Şam yönetiminin terör faktörlerinin sürenin akşam saatlerinde dolacağını belirten Geçgel, "Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin YPG'ye verdiği sürenin uzatıldığı taraftaki haberlerin doğru olmadığını kanıtladığını" sözleriyle dezenformasyonun önüne geçildiğini vurguladı.

HASEKE'DEN TEK CANLI YAYIN A HABER'DE! TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİL VE ASKERLERİ HEDEF ALIYOR

Ateşkes sürecinde dahi saldırılarını sürdüren terör örgütü, sivil yerleşim yerlerini ve Suriye ordusunu hedef alarak bölgedeki gerilimi artırıyor. Bölgedeki saldırılara dikkat çeken Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristler sık sık kamikaze dronlarla saldırı gerçekleştiriyor, sivil halka korku salmak için çektikleri videoları paylaşıyorlar" ifadesini kullandı.

> 13:00
24 Ocak 2026

ELLER TETİKTE: OPERASYON İÇİN EMİR BEKLENİYOR

Sıfır noktasında büyük bir askeri sevkiyatın yapıldığını aktaran Geçgel, "Burada eller tetikte, hem Suriye ordusu hem de aşiret güçleri gelecek talimatı bekliyor zira yoğun bir sevkiyat yapıldı. Hem topçu birlikleri hem de çok sayıda ağır silah taşıyan araç mevzilere sevk edildi" dedi.

Teröristlerin tacizlerine devam ettiğini belirten muhabir, "Teröristlerin sık sık kamikaze dron saldırısı gerçekleştirdiği bir noktadayız, dün onlarca kez ateşkesi ihlal ettiler" diyerek YPG'nin saldırgan tutumunun sürdüğünü bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG KÖŞEYE SIKIŞTI

YA TESLİM OLACAKLAR YA DA ETKİSİZ HALE GETİRİLECEKLER

Terör örgütünün bölgede zaman kazanmaya çalıştığını ifade eden Mehmet Geçgel, "Haseke'de hala YPG'li teröristler var ve saldırmaya devam ediyorlar. Bir taraftan ateşkes süreci konuşulsa da sahada yoğun bir hazırlık var. YPG ya teslim olacak ya da aşiret güçleri ve Suriye ordusu tarafından bu noktada etkisiz hale getirilecek" sözleriyle sahadaki nihai beklentiyi aktardı.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

A Haber ekranlarına gelen özel görüntülerde, teröristlerin bir dönem mevzi olarak kullandığı noktaların artık Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği görülüyor. Bölgedeki atmosferi tarif eden Mehmet Geçgel, "Şu an sahada bir sessizlik hakim ancak bu durum her an patlamaya hazır bir fırtına öncesi sessizlik olabilir" uyarısında bulunarak bölgenin oldukça riskli olduğunu ve her an yeni bir hareketliliğin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

> 12:46
24 Ocak 2026

PETROL KUYULARI ARTIK TERÖRE DEĞİL SURİYE HALKINA AİT

Bölgenin en büyük zenginlik kaynağı olan petrol kuyularının terörden temizlendiği bilgisini paylaşan Mehmet Geçgel, "Bu petrol kuyuları artık Suriye ordusunun kontrolünde. Petrol kuyuları yıllarca teröristler tarafından buradan sömürülüyordu ve bunlar terör kaynağına dönüştürülüyordu" ifadelerini kullandı.

 

Teröristlerin bu kaynaklarla silah alıp yer altına tüneller kazdığını belirten muhabir, "YPG'li teröristler çekilirken bazı noktalara el yapımı patlayıcılarla zarar verdi ancak birçok kuyuda kontrol sağlandı. Artık bu kaynaklar teröre değil, Suriye halkına ve ülkenin kalkınmasına harcanacak" sözleriyle sahadaki ekonomik değişime dikkat çekti.

> 12:14
24 Ocak 2026

HASEKE ÇEMBERE ALINDI: ELLER TETİKTE

Bölgedeki askeri hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu bu noktaya yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi, Haseke şu an tamamen çember içerisine alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

HASEKE KIRSALINDAN İLK CANLI YAYIN A HABER'DE

Haseke'nin kırsalında, merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik noktada askerlerin her an tetikte beklediğini belirten Geçgel, namluların YPG'li teröristlerin mevzilerine doğrultulduğunu ve ordunun harekat için talimat beklediğini aktardı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG KÖŞEYE SIKIŞTI

MARET TEPE'DE KONTROL SAĞLANDI

Haseke hattındaki son durumu yerinden bildiren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Bulunduğumuz yer oldukça kritik ve önemli bir nokta, bu noktada Suriye ordusu tarafından kontrol sağlandı. Haseke merkezde YPG'li teröristler tamamen sıkışmış durumda" sözleriyle bölgedeki hakimiyetin sağlandığını vurguladı.

Sahada hem ateşkesin uzatılacağına hem de uzatılmayacağına dair çelişkili bilgiler olduğunu belirten Geçgel, "Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi, YPG terör örgütü ile varılan ateşkes anlaşmasına herhangi bir uzatma getirilmeyecek denildi" diyerek Ankara'nın kararlı duruşunu hatırlattı.

 

