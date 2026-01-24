Haseke'den ilk canlı yayın A Haber'de! Suriye ordusu kuşatmayı tamamladı

Suriye’nin kuzeyinde tansiyon yükseliyor. Haseke cephe hattında Suriye ordusu kuşatmayı tamamlarken, namlular YPG/SDG mevzilerine çevrildi. Bölgeye yoğun askeri yığınak yapılırken operasyon talimatı için geri sayım başladı. SDG’nin mutabakata uymaması krizi derinleştirirken, sahadaki en sıcak gelişmeleri A Haber’den Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ Haseke’den aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke cephe hattında tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği yoğun sevkiyatın ardından Haseke tamamen çember altına alınmış durumda. A Haber ekibi, terör örgütü YPG/SDG mevzilerine namluların doğrultulduğu o kritik noktadan, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleriyle en sıcak gelişmeleri aktardı. HASEKE KIRSALINDAN İLK CANLI YAYIN A HABER'DE HASEKE ÇEMBERE ALINDI: ELLER TETİKTE Bölgedeki askeri hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu bu noktaya yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi, Haseke şu an tamamen çember içerisine alınmış durumda" ifadelerini kullandı. Haseke'nin kırsalında, merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik noktada askerlerin her an tetikte beklediğini belirten Geçgel, namluların YPG'li teröristlerin mevzilerine doğrultulduğunu ve ordunun harekat için talimat beklediğini aktardı.

(foto: ahaber.com.tr) MUTABAKATIN SÜRESİ DOLUYOR: TERÖRİSTLER ADIM ATMADI Akşam saatlerinde bölgedeki dengelerin değişebileceğine dikkat çekilirken Mehmet Geçgel, "Akşam saatlerinde ateşkes ve mutabakatın süresi sona erecek, ancak teröristler tarafından şu ana kadar sahaya yansıyan olumlu bir adım atılmadı" sözleriyle sahadaki tıkanıklığı ifade etti. Terör örgütünün mutabakat şartlarına uymadığı gibi saldırılarını da artırdığı vurgulandı.