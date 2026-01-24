CANLI | Haseke'den tek canlı yayın A Haber'de! SDG'ye verilen süre uzatıldı

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun YPG/SDG’ye başlattığı operasyonların ardından, Haseke’de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütüne tanınan 4 günlük süre doldu. Bölgeden bu saatten sonra nasıl bir adım atılacağı merak konusu olurken, sahadaki gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Muhabirimiz Mehmet Geçgel'in aktardığı bilgiler şöyle:

"Suriye Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uzatılacağı yönündeki haberlere ilişkin yalanlama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ateşkese dair herhangi bir uzatma süresinin söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Yetkililer, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Zaman zaman araç içerisinden yayına bağlanmamızın nedeni de bölgede yaşanan hızlı ve kritik gelişmeleri anlık olarak aktarmak. Önümüzdeki saatlerde oldukça önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, YPG’nin mutabakata uymadığını ve ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini bildirdi. Ordunun teyakkuz halinde olduğu, birliklerin gelecek talimatı beklediği ifade edildi. Sahada ciddi bir askeri hazırlık dikkat çekiyor. Özellikle Haseke kırsalına çok sayıda askeri birlik sevk edildi, yoğun bir yığınak yapıldı ve Haseke’nin büyük ölçüde çember altına alındığı belirtiliyor.

Bakanlık açıklamasında, Suriye devletinin sunduğu tekliflere YPG tarafından olumlu bir yanıt verilmediği, aksine ateşkes ve çatışmasızlık süresinin sürekli ihlal edildiği vurgulandı. Bu durumun, YPG içerisinde iç bölünmelere yol açtığı ve örgütün ulusal karar mekanizmalarının dış aktörlerin çıkarları doğrultusunda şekillendiği şeklinde değerlendirildiği ifade edildi.

Ateşkes ihlallerinin özellikle Haseke ve Ayn el-Arab bölgelerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. YPG’li unsurların Haseke’den kamikaze dron ve roket saldırıları düzenlediği, Ayn el-Arab’da ise Sırrin hattından Suriye ordusu birliklerini hedef almaya devam ettiği aktarılıyor. Suriye ordusu da bu saldırılara topçu atışlarıyla karşılık veriyor. Gün içerisinde görece daha sakin bir tablo gözlemlense de ateşkes süresinin dolduğu özellikle vurgulanıyor.

Bu gece kritik önem taşıyor. YPG’nin mutabakata uymadığı ve gerekli adımları atmadığı ifade edilirken, Dışişleri Bakanlığı YPG’nin sunması gereken listeyi paylaşmadığını da açıkladı. Aksine örgütün, Irak üzerinden terörist sevkiyatını sürdürdüğü, aralarında İran kökenli unsurların da bulunduğu belirtildi.

Bölgede sadece ordu birlikleri değil, aşiret güçleri de konuşlanmış durumda ve talimat bekliyor. Gün içerisinde ateşkesin uzatılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ancak Suriye hükümeti bu bilgilerin YPG’nin yayın organları tarafından zaman kazanmak amacıyla yayıldığını açıkladı.

Sahada askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Haseke ve kırsalında yapılan gözlemlerde, çöl kamuflajıyla kaplanmış çok sayıda askeri araç, ağır silahlar ve tanklar görüldü. Suriye ordusu Şam, Hama ve Humus’tan yoğun sevkiyat gerçekleştirdi. YPG’li unsurların Haseke’de sıkıştığı ve sivilleri hedef alan saldırılara yöneldiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda dini değerleri hedef alan provokatif eylemler de tepki çekiyor. Gelen görüntülerde, bir cami içerisinde propaganda yapıldığı görülürken, aşiretler hem sivillere yönelik saldırılara hem de bu tür eylemlere sert tepki gösteriyor.

Suriye hükümeti, ağır silahların bölgeden çıkarılmasını talep ediyor ve silah bulundurma yetkisinin yalnızca Suriye ordusu ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerde olabileceğini vurguluyor. Ancak YPG’nin Ayn el-Arab, Haseke ve Kamışlı’da ağır silahlarını tutmaya devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan siviller için henüz resmi bir tahliye başlatılmadı ancak Haseke kırsalındaki birçok sivilin kendi imkânlarıyla bölgeyi terk ederek Deyrizor yönüne çekildiği gözlemlendi.

Gözler şimdi Suriye ordusunun atacağı adımlarda. Operasyon başlayacak mı yoksa yeni bir temas süreci mi devreye girecek, bu sorular önümüzdeki saatlerde yanıt bulacak. Yetkililer, ateşkes süresinin dolduğunu ve ek bir süre verilmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Deyrizor’da da yoğun askeri varlık bulunuyor. Rakka’dan hareket eden Suriye ordusu, Deyrizor’un YPG kontrolündeki kalan bölgelerini temizledi. Kaçan YPG’li unsurlar Haseke’ye çekilirken, bölgedeki önemli petrol tesislerinin büyük bölümü Suriye hükümetinin kontrolüne geçti. Zarar gören bazı tesislere rağmen, birçok nokta güvenli şekilde kontrol altına alındı ve askerler nöbetlerini sürdürüyor.

El-Hol kampı da tamamen Suriye ordusunun kontrolünde. Kamp çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda ve giriş-çıkışlar sıkı şekilde denetleniyor.

Özetle, ateşkes uzatılmadı ve sahada kritik saatlere girildi. Operasyon ihtimali güçlü şekilde masada duruyor. Gelişmeleri sahadan takip etmeyi sürdürüyoruz."



