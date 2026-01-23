Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber'de! Bütçe fazlası veren örnek belediye: Niğde’nin hiç borcu yok

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, A Haber ekranlarında belediyenin mali başarısını ve hayata geçirdikleri vizyon projeleri anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana uyguladıkları tasarruf tedbirleri sayesinde borçsuz bir belediye haline geldiklerini belirten Özdemir, hem sosyal belediyecilik hem de yatırım odaklı çalışmalarla Türkiye'ye örnek bir model sunduklarını vurguladı.

TASARRUF VE MALİ DİSİPLİNLE GELEN BAŞARI

Niğde Belediyesi'nin borçsuz belediye olma yolculuğunu anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2019 yılında göreve geldiğimizde bütçemizden daha fazla borcumuz vardı. İlk iş olarak tasarrufa odaklandık. Şu an Niğde Belediyesi olarak bizim ne SGK'ya ne maliyeye ne bir kamu kurumuna ne de özel sektöre hiçbir borcumuz yok." ifadelerini kullandı. Araç kiralama yerine satın alma yöntemine geçtiklerini belirten Özdemir, "Kiralık olan araçlarımızın tamamını satın aldık, şu an 200'ün üzerinde iş makinesi ve aracımız belediyemizin öz malı haline geldi." sözleriyle mali disiplinin altını çizdi.