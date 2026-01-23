CANLI YAYIN

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber'de! Bütçe fazlası veren örnek belediye: Niğde’nin hiç borcu yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber'de! Bütçe fazlası veren örnek belediye: Niğde’nin hiç borcu yok

Niğde Belediyesi, uyguladığı tasarruf politikaları ve mali disiplinle Türkiye’ye örnek oldu. A Haber’e konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinde borç yüküyle devraldıkları belediyeyi bugün hiçbir kuruma borcu olmayan, bütçe fazlası veren bir yapıya kavuşturduklarını açıkladı. Sosyal projelerden yatırımlara, kadın istihdamından enerji tasarrufuna kadar hayata geçirilen uygulamalarla Niğde, “borçsuz belediyecilik” modelinin simgesi haline geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, A Haber ekranlarında belediyenin mali başarısını ve hayata geçirdikleri vizyon projeleri anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana uyguladıkları tasarruf tedbirleri sayesinde borçsuz bir belediye haline geldiklerini belirten Özdemir, hem sosyal belediyecilik hem de yatırım odaklı çalışmalarla Türkiye'ye örnek bir model sunduklarını vurguladı.

BÜTÇE FAZLASI VEREN ÖRNEK BELEDİYE: NİĞDE

TASARRUF VE MALİ DİSİPLİNLE GELEN BAŞARI

Niğde Belediyesi'nin borçsuz belediye olma yolculuğunu anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2019 yılında göreve geldiğimizde bütçemizden daha fazla borcumuz vardı. İlk iş olarak tasarrufa odaklandık. Şu an Niğde Belediyesi olarak bizim ne SGK'ya ne maliyeye ne bir kamu kurumuna ne de özel sektöre hiçbir borcumuz yok." ifadelerini kullandı. Araç kiralama yerine satın alma yöntemine geçtiklerini belirten Özdemir, "Kiralık olan araçlarımızın tamamını satın aldık, şu an 200'ün üzerinde iş makinesi ve aracımız belediyemizin öz malı haline geldi." sözleriyle mali disiplinin altını çizdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

TÜRKİYE'DE BİR İLK: TASARRUFTAN KAR PAYLAŞIM MODELİ

Enerji maliyetlerini düşürmek için geliştirdikleri özgün projeye değinen Özdemir, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek tasarruftan kar paylaşım modeliyle içme suyu sistemimizi tamamen yeniledik. Elektrik tasarrufundan sağladığımız kazançla sisteme yatırım yaptık. Ayrıca festivaller ve konserler için belediye bütçesinden tek kuruş harcamıyoruz; alanları esnafımıza kiralayarak elde ettiğimiz gelirle tüm organizasyon giderlerini karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Gayrimenkul satmak yerine belediyenin varlıklarını artırdıklarını söyleyen Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gayrimenkul varlığımızı metrekare bazında daha da artırdık." dedi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

KADIN İSTİHDAMI VE SOSYAL PROJELERDE NİĞDE MODELİ

Dezavantajlı gruplara yönelik projeleriyle dikkat çeken Özdemir, "Halk ekmek fabrikamızda çalışanların tamamı, çocuklarıyla tek başına yaşamak zorunda olan ve geçim zorluğu çeken kadınlarımızdan oluşuyor. Fabrikamızda bir kreşimiz de var, anneler çalışırken çocukları da yanlarında olabiliyor." ifadelerini kullandı

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Bu üretimin satış ayağında ise engelli vatandaşlara öncelik verdiklerini belirten Özdemir, "Kadınlarımızın ürettiği bu ekmekleri şehrin farklı noktalarındaki büfelerde engelli vatandaşlarımız satıyor, bu sayede onlara da istihdam sağlıyoruz." sözleriyle toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

BELEDİYE TESİSİNE DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL

Niğde'nin gastronomi alanındaki başarısına da değinen Başkan Özdemir, "Kamuya ait bir sosyal tesis olarak dünyaca ünlü Michelin rehberinden ödül aldık. Tabal Gastronomi Evimizde yönetimden mutfağa, garsonlardan işletme müdürüne kadar tüm kadro kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımıza güveniyoruz ve onlar da bizi mahcup etmiyor; en kaliteli hizmeti sunarak bu başarıyı taçlandırıyorlar." diyerek Niğde'nin gastronomi turizmindeki iddiasını ortaya koydu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber'de! Bütçe fazlası veren örnek belediye: Niğde’nin hiç borcu yok
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın