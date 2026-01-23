Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir A Haber'de! Bütçe fazlası veren örnek belediye: Niğde’nin hiç borcu yok
Niğde Belediyesi, uyguladığı tasarruf politikaları ve mali disiplinle Türkiye’ye örnek oldu. A Haber’e konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinde borç yüküyle devraldıkları belediyeyi bugün hiçbir kuruma borcu olmayan, bütçe fazlası veren bir yapıya kavuşturduklarını açıkladı. Sosyal projelerden yatırımlara, kadın istihdamından enerji tasarrufuna kadar hayata geçirilen uygulamalarla Niğde, “borçsuz belediyecilik” modelinin simgesi haline geldi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, A Haber ekranlarında belediyenin mali başarısını ve hayata geçirdikleri vizyon projeleri anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana uyguladıkları tasarruf tedbirleri sayesinde borçsuz bir belediye haline geldiklerini belirten Özdemir, hem sosyal belediyecilik hem de yatırım odaklı çalışmalarla Türkiye'ye örnek bir model sunduklarını vurguladı.
TASARRUF VE MALİ DİSİPLİNLE GELEN BAŞARI
Niğde Belediyesi'nin borçsuz belediye olma yolculuğunu anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2019 yılında göreve geldiğimizde bütçemizden daha fazla borcumuz vardı. İlk iş olarak tasarrufa odaklandık. Şu an Niğde Belediyesi olarak bizim ne SGK'ya ne maliyeye ne bir kamu kurumuna ne de özel sektöre hiçbir borcumuz yok." ifadelerini kullandı. Araç kiralama yerine satın alma yöntemine geçtiklerini belirten Özdemir, "Kiralık olan araçlarımızın tamamını satın aldık, şu an 200'ün üzerinde iş makinesi ve aracımız belediyemizin öz malı haline geldi." sözleriyle mali disiplinin altını çizdi.
TÜRKİYE'DE BİR İLK: TASARRUFTAN KAR PAYLAŞIM MODELİ
Enerji maliyetlerini düşürmek için geliştirdikleri özgün projeye değinen Özdemir, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek tasarruftan kar paylaşım modeliyle içme suyu sistemimizi tamamen yeniledik. Elektrik tasarrufundan sağladığımız kazançla sisteme yatırım yaptık. Ayrıca festivaller ve konserler için belediye bütçesinden tek kuruş harcamıyoruz; alanları esnafımıza kiralayarak elde ettiğimiz gelirle tüm organizasyon giderlerini karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
Gayrimenkul satmak yerine belediyenin varlıklarını artırdıklarını söyleyen Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gayrimenkul varlığımızı metrekare bazında daha da artırdık." dedi.