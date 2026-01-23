Meclis'te kürsü işgali: Muhalefetten emekli maaşı düzenlemesine engel!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren yasa teklifinin görüşmeleri, muhalefetin kürsü işgali ve sürekli yoklama talepleri nedeniyle tıkandı. CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin engelleme girişimleri sonucu görüşmeler ertelenirken, milyonlarca emeklinin maaş farklarını beklediği düzenlemenin gecikmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. A Haber’e konuşan uzmanlar, yaşananların doğrudan emeklinin cebine girecek parayı geciktirdiğine dikkat çekti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren yasa teklifi görüşmeleri, muhalefetin engelleme girişimlerine sahne oldu.
CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesi ve sürekli yoklama isteyerek süreci tıkaması nedeniyle görüşmeler yarıda kalarak ertesi güne ertelendi. Emeklinin cebine girecek paranın geciktirilmesine yönelik bu tavır, kamuoyunda büyük tepki topladı.
MUHALEFETTEN MECLİS ÇALIŞMALARINA "ÇAĞ DIŞI" ENGEL
Yasa teklifinin görüşüldüğü sırada CHP ve İYİ Parti sıralarından gelen müdahaleler Meclis çalışmalarını durma noktasına getirdi. Sürekli önerge verilmesi ve on dakikada bir yoklama istenmesiyle tırmanan tansiyon, kürsü işgaliyle doruk noktasına ulaştı. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "Gecenin saat 02:00'sinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu kürsüyü işgal ederek Meclis'in çalışmalarına engel oluyorlar. Böyle bir anlayış var mı? Her 10 dakikada bir yoklama istiyorlar. İlkokul talebelerine yapılacak muameleleri burada milletin temsilcilerine yapmaya çalışıyorlar. Şu anda da tamamen çağın gerisinde kalarak çağ dışı bir hareketle milletin meclisini işgal ediyorlar" ifadelerini kullandı.
"EMEKLİNİN PARASINI ALMASI ENGELLENİYOR"
A Haber ekranlarında yayınlanan Sabah Ajansı programında konuyu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, muhalefetin bu tavrının emekliyi mağdur ettiğine dikkat çekti. Faruk Erdem, "Emeklilerin maaşları yatırılmaya başlandı ve insanlar eksik aldılar maaşlarını. 20 bin lira yatırılmıyor. Bir an önce bu yasanın çıkması lazım ki bu farklar da emeklilerin hesaplarına yatırılsın. Milyonlarca emekli bunu bekliyor. Bunun salı günü veya dün çıkması gerekiyordu ki geçti de zaten. Burada emeklinin hakkını koruyormuş görüntüsü verip de onun alacağı parayı engellemenin bir şov olduğunu düşünüyorum. Onların bu parayı almasını geciktirmiş oluyorsunuz her şeyden önce" sözleriyle durumu aktardı.