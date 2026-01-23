Cansın Helvacı 5 günlük bebeğe yapılan vahşete dayanamadı: Bu insanlık değil!
Kahramanmaraş’ta 5 günlük bir bebeğin, kuvözde görevli hemşire tarafından dakikalarca darp edilmesine ilişkin görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 14 dakikalık şiddet sonucu ömür boyu engelli kalan bebeğin ailesi gerçeği 3 yıl sonra öğrenirken, olay A Haber ekranlarında büyük infial yarattı. Sabah Ajansı programında görüntüleri izleyen moderatör Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamazken, vahşete ilişkin yargı sürecinin sürdüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ta 2021 yılında dünyaya gözlerini yeni açmış 5 günlük Deniz Esin bebek, kuvözde bakımıyla görevli hemşirenin akılalmaz şiddetine maruz kaldı. Tam 14 dakika boyunca süren ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan işkence sonrası talihsiz bebek ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kalırken, kan donduran gerçek aileye 3 yıl sonra gelen bir mahkeme tebligatıyla ulaştı.
A Haber moderatörü Cansın Helvacı, canlı yayında izlediği görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamayarak sisteme isyan etti.
14 DAKİKA BOYUNCA SÜREN VAHŞET
Olayın ayrıntıları, adalet arayan ailenin avukatının açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Mağdur bebeğin avukatı, "Kan alırken defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darp ediyor. Görüntülerde izlediğimiz şey tam 14 dakika boyunca süren bir vahşettir, eziyettir, işkencedir" sözleriyle yaşanan insanlık dışı durumu aktardı. Henüz 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından darp edilen Deniz Esin bebeğin, bu saldırı sonucunda kol ve bacağının kırıldığı, beyninde kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.
CANSIN HELVACI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ: BU İNSANLIK DEĞİL!
A Haber'de yayınlanan Sabah Ajansı programında görüntüleri yorumlayan moderatör Cansın Helvacı, öfkesini ve üzüntüsünü dile getirmekte zorlandı. Helvacı, "Ben bu haberi vermek istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Kendime şu kadarcık güvenim yok. Bu artık insanlık tanımına girmez, lütfen beni bu tanımdan çıkarın. Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; hastane çalışanlarının hakkını yiyen bu ahlaksızların aranızdan temizlenmesi için bu insanlara düzenli psikolojik test mi yapılır, her yere kamera mı döşenir ne gerekiyorsa yapılsın" ifadelerini kullandı.