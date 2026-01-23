Cansın Helvacı 5 günlük bebeğe yapılan vahşete dayanamadı: Bu insanlık değil!

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
Kahramanmaraş’ta 5 günlük bir bebeğin, kuvözde görevli hemşire tarafından dakikalarca darp edilmesine ilişkin görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan 14 dakikalık şiddet sonucu ömür boyu engelli kalan bebeğin ailesi gerçeği 3 yıl sonra öğrenirken, olay A Haber ekranlarında büyük infial yarattı. Sabah Ajansı programında görüntüleri izleyen moderatör Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamazken, vahşete ilişkin yargı sürecinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında dünyaya gözlerini yeni açmış 5 günlük Deniz Esin bebek, kuvözde bakımıyla görevli hemşirenin akılalmaz şiddetine maruz kaldı. Tam 14 dakika boyunca süren ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan işkence sonrası talihsiz bebek ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kalırken, kan donduran gerçek aileye 3 yıl sonra gelen bir mahkeme tebligatıyla ulaştı.

CANSIN HELVACI'NIN BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

A Haber moderatörü Cansın Helvacı, canlı yayında izlediği görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamayarak sisteme isyan etti.

14 DAKİKA BOYUNCA SÜREN VAHŞET

Olayın ayrıntıları, adalet arayan ailenin avukatının açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Mağdur bebeğin avukatı, "Kan alırken defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darp ediyor. Görüntülerde izlediğimiz şey tam 14 dakika boyunca süren bir vahşettir, eziyettir, işkencedir" sözleriyle yaşanan insanlık dışı durumu aktardı. Henüz 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından darp edilen Deniz Esin bebeğin, bu saldırı sonucunda kol ve bacağının kırıldığı, beyninde kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

CANSIN HELVACI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ: BU İNSANLIK DEĞİL!

A Haber'de yayınlanan Sabah Ajansı programında görüntüleri yorumlayan moderatör Cansın Helvacı, öfkesini ve üzüntüsünü dile getirmekte zorlandı. Helvacı, "Ben bu haberi vermek istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Kendime şu kadarcık güvenim yok. Bu artık insanlık tanımına girmez, lütfen beni bu tanımdan çıkarın. Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; hastane çalışanlarının hakkını yiyen bu ahlaksızların aranızdan temizlenmesi için bu insanlara düzenli psikolojik test mi yapılır, her yere kamera mı döşenir ne gerekiyorsa yapılsın" ifadelerini kullandı.

Helvacı, kendi babasını da bir hastane sürecinde kaybettiğini hatırlatarak, "Bir insan canını oraya emanet ettiğinde en güvendiği kişi hekimdir, sağlık çalışanıdır. Bu ahlaksıza ne olacak bilmiyorum" dedi.

AİLE GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET'TEN ÖĞRENDİ

Yaşanan korkunç olayın en acı taraflarından biri ise ailenin bu şiddetten yıllar sonra haberdar olması oldu. Bebeklerini engelli olarak kucağına alan ve bunun sebebinin doğum komplikasyonu olduğunu sanan aile, tesadüfen gerçeği öğrendi.

Mağdur baba, "Kuvözden çıktıktan sonra bu durumu kabullenip hayatımıza devam ederken, 2024 yılında e-devletten çocuğumuzun mahkemesi olduğunu gördük. Kamu davası açılmış, biz çocuğumuzun darp edildiğini 3 yıl sonra bu şekilde öğrendik" sözleriyle yaşadıkları şoku dile getirdi.

ADALET BAKANI TUNÇ: "AĞIR BİR İHLALDİR"

Olayın sosyal medyada ve basında büyük ses getirmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Tunç, "Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değil, insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin yargılanması Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

