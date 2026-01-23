Akkuyu'da tarihi eşik! Batı'nın ambargolarına ve tüm engellere rağmen ilk reaktörde %99 tamamlandı
Batı’nın ambargolarına, küresel pandemiye ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen durdurulamayan yüzyılın projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi eşik aşıldı. İlk reaktörde inşaat yüzde 99 seviyesine ulaşırken, dev yatırım Türkiye’yi 2026 yılında nükleer güç sahibi ülkeler ligine taşımaya hazırlanıyor.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru dev adımlarla ilerlerken, yüzyılın projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Dünyayı sarsan pandemiye, Rusya-Ukrayna savaşına ve Batılı şirketlerin sinsi ambargo girişimlerine rağmen durdurulamayan dev projede, ilk reaktörün inşaatı yüzde 99 oranında tamamlandı.
25-30 milyar dolarlık dev yatırım, 2026 yılında milli sisteme ilk elektriği vererek Türkiye'yi nükleer güç sahibi ülkeler ligine resmen taşıyacak.
YÜZYILLIK HAYALDE İLK İMZALAR VE STRATEJİK VİZYON
Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan nükleer enerji hamlesi için ilk somut adım Mayıs 2010'da atıldı. Rusya ile imzalanan "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeli, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için milat oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleer enerji, ülkemizin güvenli ve sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullanarak projenin stratejik önemine dikkat çekti.
2017 yılında ilk reaktör için kazmanın vurulmasının ardından, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla dev tesisin temelleri dualarla atıldı. Rusya lideri Putin, "2023 yılında Akkuyu'da ilk güç ünitesinin devreye alınmasını planlıyoruz" sözleriyle takvimi duyurmuştu.
BATI'NIN KİRLİ OYUNU: SIEMENS AMBARGOSU ÇİN HAMLESİYLE BOZULDU
Küresel pandemi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı projeyi yavaşlatmaya çalışsa da, asıl büyük engel Alman teknoloji devi Siemens Energy'den geldi. Parası ödenmiş ekipmanları "ihracat izni" bahanesiyle göndermeyen Alman şirketine karşı Türkiye, yerli ve milli kararlılığından ödün vermedi.