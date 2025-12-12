WhatsApp durumundan uyuşturucu satışına dronlu darbe
İstanbul Sultanbeyli’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya uygulaması WhatsApp üzerinden satış yapan bir şebeke çökertildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığı bilgilere göre, polis ekipleri şüphelileri drone ile adım adım takip etti.
Uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor. Polis ekipleri WhatsApp durum bildirimi üzerinde adeta uyuşturucu ilanı paylaşan bir çeteyi çökertti. Uyuşturucu satış anlarını drone ile kayda aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o özel görüntülere ulaştı.
SİPARİŞLER WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİYLE ALINDI
Muhabirimiz Mehmet Karataş'ın aktardığına göre, uyuşturucu ile mücadelede en kritik halka olan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları, satış için yeni bir yöntem geliştirdi. Şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemede, rehberlerinde sadece uyuşturucu madde kullanan kişilerin kayıtlı olduğu belirlendi.
Satıcıların, ellerine uyuşturucu madde geçtiğinde WhatsApp uygulamasının "durum" özelliğini kullanarak yaklaşık 5 dakikalık bir paylaşım yaptıkları tespit edildi. Bu paylaşımı gören alıcıların ise "ben de istiyorum" mesajıyla birlikte konum attıkları ve siparişin bu yöntemle oluşturulduğu ortaya çıktı.
DRONE İLE ANBEAN TAKİP VE SUÇÜSTÜ
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları belirledikten sonra operasyonun takibini drone desteğiyle gerçekleştirdi. Mehmet Karataş, beyaz bir araçla uyuşturucu maddeyi temin eden şüphelilerin, ardından sipariş veren kişilerin attığı konumlara giderek dağıtım yaptığını aktardı.
Gün içerisinde üç ayrı noktaya teslimat yaptığı belirlenen araç, D-100 karayolu, çevre yolu ve mahalle aralarındaki tüm hareketliliğiyle havadan saniye saniye kayıt altına alındı. Polis ekipleri, bir ara sokakta aracın önünü keserek şüphelileri suçüstü yakaladı. Kayıtlarda polisin aracı durdurduğu ve şahısları etkisiz hale getirdiği anlar net bir şekilde yer aldı.
HEM SATICILAR HEM TEDARİKÇİLER GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında sadece dağıtımı yapanlar değil, uyuşturucu maddeyi temin eden tedarikçiler de tespit edildi. Karataş, şafak vaktinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda hem torbacıların hem de onlara mal sağlayan kişilerin gözaltına alındığını belirtti.
Operasyonun devam edeceğini vurgulayan Karataş, sipariş veren alıcıların kimliklerinin tespiti ve bu kişilerin sadece kullanıcı mı yoksa aracı mı olduklarının belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
