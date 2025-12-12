WhatsApp durumundan uyuşturucu satışına dronlu darbe

Ekran görüntüsü / A Haber

SİPARİŞLER WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİYLE ALINDI

Muhabirimiz Mehmet Karataş'ın aktardığına göre, uyuşturucu ile mücadelede en kritik halka olan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları, satış için yeni bir yöntem geliştirdi. Şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemede, rehberlerinde sadece uyuşturucu madde kullanan kişilerin kayıtlı olduğu belirlendi.

Satıcıların, ellerine uyuşturucu madde geçtiğinde WhatsApp uygulamasının "durum" özelliğini kullanarak yaklaşık 5 dakikalık bir paylaşım yaptıkları tespit edildi. Bu paylaşımı gören alıcıların ise "ben de istiyorum" mesajıyla birlikte konum attıkları ve siparişin bu yöntemle oluşturulduğu ortaya çıktı.