Temizlikte kimyasal madde riski! Uzman isim dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

"KİMYASALLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN"

Dr. Pervin Avcı, ev hanımlarının sıklıkla yaptığı bir hata olan temizlik maddelerini karıştırma işlemine karşı da net uyarılarda bulundu. Özellikle çamaşır suyunun, fırın temizleyiciler veya lavabo açıcılarla karıştırılmasının çok tehlikeli gazlar ortaya çıkardığını belirten Avcı, kimyasalların asla birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Avcı son olarak, kimyasal ürünler yerine karbonat ve sirke gibi doğal ürünlerin de tercih edilebileceğini, bu ürünlerin kimyasallar kadar hızlı temizlemese de insan sağlığına zarar vermemesi açısından değerli olduğunu sözlerine ekledi.