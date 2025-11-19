Temizlikte kimyasal madde riski! Uzman isim dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
İnsan vücudunun temas ettiği kimyasal maddelerin ölümcül risk taşıyıp taşımadığı ve özellikle temizlik yaparken hangi maddelere karşı dikkatli olunması gerektiği A Haber’de masaya yatırıldı. Muhabirimiz Erşan Karaca konunun detaylarını mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Pervin Avcı ile konuştu.
İstanbul Beyoğlu'nda genç bir mühendisin kahvesine karışan madde nedeniyle yaşadığı olayın ardından evlerde kullanılan temizlik ürünlerinin barındırdığı tehlikeler gündeme geldi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, konunun detaylarını ve alınması gereken önlemleri mikrobiyoloji uzmanı Dr. Pervin Avcı ile konuştu.
KİMYASALLAR VÜCUTTA BİRİKEREK VEYA ANİ REAKSİYONLA ÖLDÜREBİLİR
Temas edilen kimyasal maddelerin ölümcül olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dr. Pervin Avcı, bu maddelerin insanı ölüme götürebileceğini belirtti. Avcı, bazı kimyasalların vücutta birikim yaparak uzun vadede ölüme yol açtığını, bazılarını ise yüksek asit ve bazik içerikleri nedeniyle ani etki gösterdiğini ifade etti. Bu maddelerin sindirim yoluyla alınması veya solunması durumunda kimyasal yanıklara ve solunum sistemi hasarlarına neden olarak ölümcül reaksiyonlar yaratabildiği vurgulandı.
KOSTİK SODA TEHLİKESİ: KÖRLÜK VE DERİN YANIK RİSKİ
Beyoğlu'ndaki olayla ilişkilendirilen ve halk arasında lavabo açıcı olarak bilinen maddelerin genellikle "kostik soda" içerdiğine dikkat çekildi. Dr. Avcı, sanayide ve sabun yapımında da kullanılan bu maddenin lavabo açıcılarda yoğun ana madde olarak bulunduğunu belirtti. Oldukça bazik olan bu kimyasalın deri veya organlarla temasında derin yanıklar oluşturduğu, solunduğunda akciğerlerde tahrişe, göze sıçraması halinde ise körlüğe neden olabileceğini aktardı.
GÖRÜNMEZ TEHLİKE: KOKUSUZ VE RENKSİZ OLABİLİR
Muhabir Erşan Karaca'nın, söz konusu olayda kahve içindeki maddenin kokusunun veya belirtisinin fark edilmemesine değinmesi üzerine Dr. Avcı, bu tür kimyasalların pet şişelere, etiketsiz şekilde konulmasının büyük risk taşıdığını ifade etti. Su zannedilerek içilebilen bu maddelerin yemek borusu ve midede delinmeye yol açtığını belirtti.
YANLIŞLIKLA İÇİLİRSE ASLA KUSTURULMAMALI
Dr. Avcı, kimyasal madde içilmesi durumunda yapılması gereken ilk yardım müdahalesine de açıklık getirdi. Hastanın kesinlikle kusturulmaması gerektiğinin altını çizen Avcı, maddenin yoğunluğunu azaltmak (dilüe etmek) için hemen su veya süt verilmesi ve acilen hekime başvurulması gerektiğini söyledi.
TEMİZLİK YAPARKEN HAVALANDIRMA VE ELDİVEN ŞART
Evdeki temizlik ürünlerinin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kullanılan ortamın (banyo veya mutfak) mutlaka iyi havalandırılması gerektiğini belirtti. Cilt temasını kesmek için eldiven kullanılmasını öneren uzman, özellikle lavabo açıcıların üzerine su döküldüğünde aniden toksik kimyasal buharların ortaya çıktığını ve bunların solunmasının zararlı olduğunu dile getirdi.
"KİMYASALLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN"
Dr. Pervin Avcı, ev hanımlarının sıklıkla yaptığı bir hata olan temizlik maddelerini karıştırma işlemine karşı da net uyarılarda bulundu. Özellikle çamaşır suyunun, fırın temizleyiciler veya lavabo açıcılarla karıştırılmasının çok tehlikeli gazlar ortaya çıkardığını belirten Avcı, kimyasalların asla birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.
Avcı son olarak, kimyasal ürünler yerine karbonat ve sirke gibi doğal ürünlerin de tercih edilebileceğini, bu ürünlerin kimyasallar kadar hızlı temizlemese de insan sağlığına zarar vermemesi açısından değerli olduğunu sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya Kupası Play-Off'unda heyecan artıyor: Türkiye kiminle oynayacak? Kura takvimi...
- NASA 3I/ATLAS yayını ne zaman? Canlı izleme linki ve saat bilgisi
- Aile hekimi yer değiştirme 2025 EKİP ekranı! Başvurular ne zaman bitiyor? Sonuç tarihi
- 19 Kasım hangi özel gün? Dünya Erkekler Günü ne zaman? Tarihçesi ve anlamı
- SSK, BAĞ-KUR için 3 formüllü zam: Merkez Bankası'ndan yeni tahmin! Taban maaşa 2026'da 19.243 TL
- Kripto piyasası sarsıldı: Bitcoin’de düşüş nereye kadar sürecek?
- Asgari ücret için 4'lü zam senaryosu: Milyonları ilgilendiren hesap değişti! İşsizlik maaşı, tazminat...
- BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi
- Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?
- Yağışlı sistem göründü! Meteoroloji'den 19 Kasım hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi: TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları ve limitleri...
- Yıllardır yanlış biliyorduk! D vitamini eksikliğinin tek işareti: Kemik değil…