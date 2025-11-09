Sömürgecilik kılıf mı değiştirdi? Günümüzün modern sömürge modeli: Ekonomi

A Haber - Ekran Görüntüsü

"BUGÜNKÜ SÖMÜRGECİLİK MODERN SÖMÜRÜ"

Uğur Özgöker, Hindistan, Afganistan ve Pakistan'ın Fransız sömürgesinde olduğunu, Kore'nin ise Japonya tarafından sömürgeleştirildiğini belirtirken 1918 yılından sonra bu sürecin değiştiğini ve günümüzde ekonomik açıdan modern sömürgeleştirmenin devrede olduğunu belirtti.

"Hindistan'la Çin üç kere savaştılar. Tepelerde, dağlarda, o zaman uçak yok bir şey yok. Dolayısıyla öyle kalmış orası. Onun için kaldı. Tayland eski Siyam Krallığı. Burası aslına bakarsanız Hindistan da dahil hepsi Fransız sömürgesiydi. 1776'da, Yedi Yıl Savaşları'yla Fransa'yla İngiltere savaşınca, İngiltere kazandı. Hindistan'ı aldı Fransa'dan. Hindistan dediğimiz Bangladeş, bugünkü Hindistan ve Pakistan, Afganistan'ın bir kısmı, Büyük Hindistan buydu. Burası Fransız sömürgesiydi, İngiltere ve ABD aldı ondan.