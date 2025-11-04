İsrail'in ateşkes ihlaline rağmen Gazze'de kalıcı barış sağlanacak mı?
Eli kanlı İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına rağmen bölgede masum sivilleri hedef almaya devam ederken diğer yandan İstanbul'daki Gazze Zirvesi'yle kalıcı ateşkes için tüm çabalar sürüyor. Gazze'de barış gücünün devreye girmesi ve Türkiye'nin asker göndereceği soruları gündemdeki sıcaklığını korurken, terör devletinin ihlalleri devam ederse ateşkes sekteye uğrar mı? A Haber'de uzman isimler Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından milyonlarca masum sivili çeşitli bahanelerle saldırı düzenlemeye devam ediyor. Öte yandan ABD'li heyetler bebek katili Netanyahu ile Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin brifing alırken İstanbul'da ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Arap ülkeleri bir araya gelerek Gazze Zirvesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek "Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır." mesajını verirken İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.
Türkiye, Gazze'de ateşkesin kalıcı olarak sağlanması için diplomatik tüm süreci hızla yürütürken, Katil Bibi Netanyahu'nun Gazze'de saldırılarına devam etmesi bölgede tedirginliğe neden oluyor. Peki Gazze Zirvesi'nin ardından Türkiye, Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında asker gönderecek mi? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Gazze'deki son durum ve ateşkes anlaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL BU BARIŞA UYMAYACAK"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt İsrail'in ateşkes sürecine uymayacağını belirterek ateşkes sürecindeki 3'ncü aşamanın geçilmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Bozkurt; "Türkiye olmasaydı ateşkes olmazdı ve bu süreç bu noktaya gelmezdi. Fakat şunu bilmemiz lazım ki, en son söyleyeceğimi, siz medya mensubusunuz, ilk başta söyleyeyim: İsrail bu barışa uymayacak. Hani bunun notunu düşelim. İsrail ara verdi. Niçin ara verdi? Mühimmat bitti. Asker savaşma isteğini kaybetti. Firarlar başladı.
İsrail, esir askerlerini alamadığı için, İsrail içerisinde büyük eylemler oluyordu sık sık. Şimdi bir de Trump ısrarla ateşkes istiyor. Şimdi İsrail bir taşla dört kuş vurmuş oldu. Dedi ki; Trump'ın gönlünü alalım. İsrail ordusu dinlensin. Mühimmat stoklarımızı tamamlayalım. Biz bu süreç içerisinde rehinelerimizi alalım. Hamas'ın elindeki rehineleri alalım. Böylelikle İsrail halkının sık sık protesto ettiği eylemleri elinden, imkanları elinden almak istedi. Bir de bu arada bonus: Hamas silah bıraksın dedi. Şimdi Hamas 'silah bırakırım' dedi ama şartını unutmayalım. İzzeddin el-Kassam Tugayları silah bırakacağını 'Ben silahları Filistin devletine teslim ederim' dedi. Şimdi İsrail şunu çok iyi biliyor ki, Hamas kesinlikle silahları İsrail'e ya da ABD'ye ya da Tony Blair'e bırakmaz. Yani İsrail diyor ki, bunlar o aşamaya geldiğinde bu silahları vermeyecekler. Ben de, 'Gördünüz mü? Anlaşmaya uymadılar' diyeceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim. Ama o süreç gelene kadar benim zamana ihtiyacım var, diyor. İsrail böyle düşünüyor."
"İSRAİL'İ ŞUAN ABD VE TÜRKİYE DURDURUR"
Bozkurt, Gazze'de ateşkesin ihlal edilmesiyle anlaşmanın 3. aşaması olan barış gücünün bbölgeye gelmeyeceğini vurgularken "O yüzden de hiçbir zaman şuradaki barış gücünün buraya gelmesi aşamasına gelinmeyecek. Çünkü bakın anlaşma ne diyordu? Esirlerin takası yapılması lazım. Yapıldı. 10 tane kadar esir eksikti biliyorsunuz. Hamas diyor ki, 'bu esirler binaların altında kaldı. İsrail diyor ki, ben bunları çıkartırım ama birkaç ay sürer.' Zamana ihtiyacım var ya, zamanı oynuyor.
Türkiye devreye giriyor. Türkiye diyor ki: 'Birkaç ay beklemenize gerek yok. Bizim 81 kişilik bir ekibimiz var, AFAD ekibi. Biz oraya geliriz, bir ay içinde hepsini çıkarır, teslim ederiz.' İsrail ayağa kalktı. Bütün İsrail medyası onu konuştu. "Vay, Türk ordusu giremez diye.
Ve aslında şunu yapmıyorlar: Türkiye'den AFAD grubu gelse ve bir ay içinde çıkarmış olsa cenazeleri, problem bitecek. Ama İsrail'in zamana ihtiyacı var. Zamanı oynuyor. Peki, ne yapmaya çalışıyor? Çünkü bakın, anlaşmanın birinci maddesi diyordu ki: Esir takasını tamamlayın. E tamamlandı. O 10 tane cenaze de hemen hal olsa ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama ne? Hamas silah bırakacak. Hamas silah bırakmayacak. Hamas dedi ki, 'Ben Filistin devletine silah bırakacağım.' O aşamaya geldiği zaman ne olacak? İsrail 'Ben oynamıyorum.' diyecek. İsrail'in Trump korkusu önemli bu faktör. İsrail'in şuan ABD'den başka bir tek Türkiye durdurur. Ama Türkiye de topa şu anda girerse çok varyasyon. Bakın Yunanistan bir tarafta sorun, Ermenistan sorununu yeni çözüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Türkiye çok hesaplı, dikkatli hareket etmesi lazım.
"BARIŞ GÜCÜ AŞAMASINA GELMEK ZOR"
Bozkurt açıklamalarının devamında İsrail'in soykırım sürecinde ordusunun dinlenmesi için 6 ay duracağı ve sonrasında yeniden saldırıya geçebileceğini ifade ederken mevcut bahanelerle aslında savaşı sürdürdüğüne dikkat çekti.
"Üç aşama vardı. Esir takası. Daha halledilemedi. İşte bazı cesetler isteniyor.İkinci aşamaya geçtik: Silah teslimi. Silah tesliminde Hamas silah bırakmayacak. Hamas aptal değil. Silah bıraktı mı Hamas'ı kim koruyacak ondan sonra? Oradaki mazlumları kim koruyacak? Üçüncü aşamada buraya barış gücü gelecek. Barış gücü üçüncü aşama. Yani o kadar uzak bir aşama ki... Yani şu anda barış gücünde kim görev almış, kim almamış, önemli değil.Bir de barış gücüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, bir silahlı kuvvetler, ordu üç aşamadan oluşur: Birinci çember: Muharip kuvvetler. İkinci çember: Muharip destek kuvvetler. Üçüncü çember de: Muharip destek destek kuvvetler.
Türkiye bu yüzden B ve C planıyla yürüyor. Onu da anlatırım ilerleyen dönemde. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Barış gücü aşamasına gelmek çok çok zor. Yani ben İsrail'e altı ay veriyorum, altı ay sonra göreceğiz. Bu arada İsrail durmuyor, her gün bombardıman yapıyor, her gün birilerini öldürüyor. " dedi.
"İSRAİL ANLAŞMADA SAHTEKARLIK YAPABİLİR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail'in Gazze'deki soykırımda kaybeden taraf olduğunu vurgularken ateşkes sürecinde birtakım yanıltmaya yönelik hamleleri olabileceğine dikkat çekti. Olçar; "İsrail'in elinde mevcut mühimmat, şu bu kısıtlamaları var, kamuoyu baskısı var, Trump etkisi var. Türkiye'nin bütün ağırlığıyla üstünde durmasından. Bir doruk noktasına ulaşmış. Yani bundan sonra İsrail'in orada alabileceği maksimum veri aşağı doğru gitmeye başlayacak. Yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak bir şekilde. Dolayısıyla bunun için bir anlaşma yoluna gitmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Fakat bu anlaşma da bir sahtekârlık olabilir. Yani anlaşır gibi gözükür, müzakereye taraftar gibi gözükür, fakat belirli koşullar yeniden oluştuğunda tekrar İlyas Hoca'nın ifadesiyle saldırıya devam edebilir. Peki nihai hedefi ne olacak? Ne yapacak daha Gazze'de yani ki? Şöyle yapacak, bakın. Vazgeçmeyeceği iki tane yer söyleyeceğim. Yani Netanyahu da ifade etti bunu, o katil kabine de deklare etti. İki tane yer var: Gazze'de asla çekilmeyecekleri ve devretmeyecekleri yer. Bunlardan bir tanesi şu Refah Kapısı. Filadelfiya Koridoru. Çünkü burayı kendi ülkelerine yapılacak olan riskin ana koridoru görüyorlar. Tehditlerin giriş çıkış noktası olarak biz nasıl hani Balkanlar ve Kafkaslar'a iki ayrı koridor görüyorsak, oraya iki tane ordu koymuşsak, onlar da buraya mutlaka ordu koyacaklar. İkincisi Gazze'yi iki parçalı düşünüyorlar bunlar: Güney ve Kuzey. Şu anda Netzarim Koridoru var. O koridoru Kuzey-Güney irtibatını kesmek istiyorlar. Çünkü tünel ağları daha çok kuzeyde. Güney'le bağlantısı işte Refah'tan sağlanıyor. Yani çekilmeyecekleri doğru." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kasım Dolunayı hangi gün? Kunduz Süper Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, özellikleri neler?
- ALES/3 sınav yeri sorgulama | ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi...
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ