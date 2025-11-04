İsrail’in ateşkes ihlaline rağmen Gazze’de kalıcı barış sağlanacak mı?

Terör devleti İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından milyonlarca masum sivili çeşitli bahanelerle saldırı düzenlemeye devam ediyor. Öte yandan ABD'li heyetler bebek katili Netanyahu ile Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin brifing alırken İstanbul'da ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Arap ülkeleri bir araya gelerek Gazze Zirvesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek "Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır." mesajını verirken İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

Türkiye, Gazze'de ateşkesin kalıcı olarak sağlanması için diplomatik tüm süreci hızla yürütürken, Katil Bibi Netanyahu'nun Gazze'de saldırılarına devam etmesi bölgede tedirginliğe neden oluyor. Peki Gazze Zirvesi'nin ardından Türkiye, Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında asker gönderecek mi? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Gazze'deki son durum ve ateşkes anlaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL BU BARIŞA UYMAYACAK"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt İsrail'in ateşkes sürecine uymayacağını belirterek ateşkes sürecindeki 3'ncü aşamanın geçilmesinin çok zor olduğunu ifade etti. Bozkurt; "Türkiye olmasaydı ateşkes olmazdı ve bu süreç bu noktaya gelmezdi. Fakat şunu bilmemiz lazım ki, en son söyleyeceğimi, siz medya mensubusunuz, ilk başta söyleyeyim: İsrail bu barışa uymayacak. Hani bunun notunu düşelim. İsrail ara verdi. Niçin ara verdi? Mühimmat bitti. Asker savaşma isteğini kaybetti. Firarlar başladı.

İsrail, esir askerlerini alamadığı için, İsrail içerisinde büyük eylemler oluyordu sık sık. Şimdi bir de Trump ısrarla ateşkes istiyor. Şimdi İsrail bir taşla dört kuş vurmuş oldu. Dedi ki; Trump'ın gönlünü alalım. İsrail ordusu dinlensin. Mühimmat stoklarımızı tamamlayalım. Biz bu süreç içerisinde rehinelerimizi alalım. Hamas'ın elindeki rehineleri alalım. Böylelikle İsrail halkının sık sık protesto ettiği eylemleri elinden, imkanları elinden almak istedi. Bir de bu arada bonus: Hamas silah bıraksın dedi. Şimdi Hamas 'silah bırakırım' dedi ama şartını unutmayalım. İzzeddin el-Kassam Tugayları silah bırakacağını 'Ben silahları Filistin devletine teslim ederim' dedi. Şimdi İsrail şunu çok iyi biliyor ki, Hamas kesinlikle silahları İsrail'e ya da ABD'ye ya da Tony Blair'e bırakmaz. Yani İsrail diyor ki, bunlar o aşamaya geldiğinde bu silahları vermeyecekler. Ben de, 'Gördünüz mü? Anlaşmaya uymadılar' diyeceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim. Ama o süreç gelene kadar benim zamana ihtiyacım var, diyor. İsrail böyle düşünüyor."