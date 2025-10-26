Trump’ın eski danışmanı Bannon’dan Netanyahu’ya tokat gibi sözler: İsrail projesi yüzünde patladı

A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD DÜNYADAKİ HEGEMONİK GÜCÜNÜN EROZYONA UĞRADIĞINI GÖRÜYOR"

Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla: Şimdi 11 Ekim'de sağlanan bu ateşkes sonrasındaki tabii ki gelişmeleri herkes yakından takip ediyor. İsrail'in buradaki tutumu hala şey değil, bu ateşkesin gereklerine uyacak kadar normalizasyona yönelik bir adım atmıyor İsrail. İşte biliyorsunuz 153 ton bomba attı ateşkes'ten hemen sonra. Yaklaşık 95 kişinin ölümüne neden oldu. Daha bu akşam da Han Yunus civarında çeşitli yerleri bombaladılar. Zaten Batı Şeria'yı ilhak etmek için yine karar aldılar gibi. Dolayısıyla bu İsrail'in bir aç kurt gibi genişleme politikası aslında hala devam etmek istiyor Netanyahu Hükümeti tarafından devam ettirilmek istiyor ama bir de bölgenin gerçekleri var. Şimdi burada işaret edilen aslında çok güzel bir nokta. Biz Osmanlı'nın Ortadoğu'daki politikasına baktığımızda, Osmanlı'nın aslında burada gündeme getirilmesi gereken yumuşak güç olgusu. Yani orada şu anki İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan insanlar, bunların içerisinde Yahudiler de vardı, Filistinliler ağırlıktaydı, Arap nüfus var, çeşitli işte Dürzi'si var, Nusayri'si var, her kesimden insanlar var ve bu insanlar Osmanlı'nın o inşa ettiği millet sistemi içerisinde barış içerisinde yaşıyorlardı. Yani şu anda yine geri dönülmesi istenen nokta o Osmanlı'nın inşa ettiği barış sisteminin tekrar kurulması. Netanyahu'nun inşa etmeye çalıştığı herkesle kavgacı, herkese bomba atan, saldıran, İsrail'in topraklarını genişletmeye çalışan, dolayısıyla bunun arkasında da ABD olduğu için, ABD kendi yumuşak gücünün dünyadaki hegemonik gücünün de erozyona uğradığını artık görüyor. Gördüğü için İsrail bize zarar verir, İsrail'in peşinden gidersek Ortadoğu'daki mevcut çünkü en az 50 bin kadar askeri var. Ortadoğu'daki ülkelerin üstlerine baktığımız zaman ABD'nin Ortadoğu'daki varlığı bu Arap ülkeleriyle, Müslüman coğrafyasındaki ülkelerle olan iyi ilişki kurabilme kapasitesine bağlı. Bu kapasiteyi Netanyahu gittikçe erozyona uğrattı. İşte Trump ne diyor? 'İbrahim Anlaşmalarını yapalım. Arap ülkeleriyle İsrail bir normalleşsin. Bölgeye ticaret gelsin, gelişsin' diyor. Bunun tam aksi yönde hareket eden bir Netanyahu hükümeti var.