Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan artan vakalara karşı A Haber’de önemli uyarılar ve korunma yöntemleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 11:29 Güncelleme: 23.10.2025 11:37
Koronavirüs uzun süredir sessizliğe bürünmüştü ama yeni varyantlarla yeniden gündeme yerleşti. Acil servislerde hasta sayısı hızla artıyor. Zayıf bireylerde ölüm riski neredeyse 6 kat artmış durumda. Peki bu tablo nasıl ortaya çıktı, kimler gerçekten risk altında? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan koruyucu sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral değerlendirdi.

ARTAN VAKALARA KARŞI A HABER'DE UYARILAR!

Havanın soğumaya başlamasıyla birlikte, kovid de aramıza döndü. Son dönemde gözle görülür bir artış var vakalarda. 2 yeni varyant, yani türden söz ediliyor.

Aslında işin özü; grip ama varyantlar farklılaştıkça, vücuttaki etkileri de farklı oluyor. Bir araştırmaya da konu oldu bu ve ortaya enteresan bir sonuç çıktı. Yeni iki kovid türünün zayıf yani kilosu düşük olan insanları daha çok etkilediği sonucu. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan koruyucu sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral değerlendirdi.

YENİ VARYANT DAHA HIZLI YAYILIYOR

Mevcut koronavirüs varyantının en belirgin özelliğinin öldürücülüğünden ziyade yayılma hızı olduğunu belirten Prof. Dr. Özyaral, "Yeni oluşan varyantta tanımlama şöyle: Daha hızlı vücutta yayılıyor. Yani sizinle temas ettiği anda viral partiküller, vücudunuzdaki organların içindeki tutunma hızı yüksek. Dolayısıyla bu, varyantın daha hızlı yayılması anlamına geliyor. Ama bu daha öldürücü anlamında değil." dedi.

PANİKLE HASTANELERE YIĞILDILAR

Özyaral, vakalardaki artışın toplumdaki rahatlıktan kaynaklandığını, metrobüs gibi kalabalık alanlarda korunma önlemlerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Ayrıca, influenza (grip) ile Covid-19 belirtilerinin ayırt edilmesinin vatandaşlar için zor olduğunu, bu durumun da bir panikle hastanelere yığılmaya neden olduğunu belirtti.

RİSK GRUPLARI VE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bağışıklığı zayıf olan kişilerin özellikle korunması gerektiğinin altını çizen Özyaral, risk gruplarını şu şekilde sıraladı;

"Bu ne demek? 14 yaşın altı demek. Çünkü 14 yaşına kadar biz aşılamaları yapıyoruz ve vücudun immün sistemi 14 yaşında oturmuş oluyor. Bu ne demek? Hamile demek, yaşlı demek, bir immün depresif hastalığı olan, ağır tedavi gören vatandaş demek."

OKULLAR HIZLI YAYILIM

Özellikle okullarda yayılımın hızlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, kapalı alanların ve sınıfların her yarım saatte bir havalandırılması gerektiğini, çünkü aynı havanın sürekli solunmasının hastalığın yayılma hızını artırdığını vurguladı.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KRİTİK TAVSİYELER

Prof. Dr. Özyaral, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bir dizi öneride bulundu.

C Vitamini: Ciddi C vitamini desteğinin önemine değinen Özyaral, pratik bir bilgi paylaştı, "Her gün bir ya da iki tane sivri biber tüketmek, C vitamini ihtiyacınızın yüzde 80'ini karşılar." dedi

B12 Vitamini: Günümüzde etin besin değerinin düşmesi nedeniyle B12 eksikliğinin yaygın olduğunu belirten Özyaral, takviyenin hap ya da kapsül yerine hekim kontrolünde, ayda bir kez kas içine enjeksiyon şeklinde yapılmasının daha etkili olduğunu söyledi.

Mineraller: Tuzun yaşam için gerekli olduğunu ancak rafine tuzdan kaçınılması gerektiğini belirten Özyaral "Doğal kaya tuzunu sofrana koy." dedi. Ayrıca günde bir adet maden suyu içmenin faydalı olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini ekledi.

Beslenme Disiplini: Sağlıklı bir beslenme düzeni için tabak modelini öneren Özyaral, öğünlerin yüzde 50'sinin sebze ve meyve, yüzde 25'inin protein ve yüzde 25'inin karbonhidrattan oluşması gerektiğini belirtti.

Gıda Güvenliği: Özyaral sokakta satılan gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ve fast food yerine evde hazırlanmış sandviç gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini tavsiye etti.

