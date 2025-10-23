Prof. Dr. Oğuz Özyaral’dan artan vakalara karşı A Haber’de önemli uyarılar ve korunma yöntemleri

Ekran görüntüsü / A Haber

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KRİTİK TAVSİYELER

Prof. Dr. Özyaral, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bir dizi öneride bulundu.

C Vitamini: Ciddi C vitamini desteğinin önemine değinen Özyaral, pratik bir bilgi paylaştı, "Her gün bir ya da iki tane sivri biber tüketmek, C vitamini ihtiyacınızın yüzde 80'ini karşılar." dedi

B12 Vitamini: Günümüzde etin besin değerinin düşmesi nedeniyle B12 eksikliğinin yaygın olduğunu belirten Özyaral, takviyenin hap ya da kapsül yerine hekim kontrolünde, ayda bir kez kas içine enjeksiyon şeklinde yapılmasının daha etkili olduğunu söyledi.

Mineraller: Tuzun yaşam için gerekli olduğunu ancak rafine tuzdan kaçınılması gerektiğini belirten Özyaral "Doğal kaya tuzunu sofrana koy." dedi. Ayrıca günde bir adet maden suyu içmenin faydalı olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini ekledi.