Siyonistlerde Türk askeri korkusu! Gazze’de Türkiye’nin rolü ne olacak? A Haber’de çarpıcı yorum: Gazze planının arkasındaki stratejik akıl Türkiye

"TRUMP TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ TALEPLERİNE BAKMAK ZORUNDA"

Tutar, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes sürecinde jeopolitik bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, "İsrail medyasında da Türkiye'nin asker göndermeye hazır olduğu şeklinde haberler var, Milli Savunma Bakanlığımıza dayandırılan haberler. Yani nereden bakarsak bakalım tabii projenin temel bir üst hedefi ne? Türkiye'nin bu projeye yedirdiği düşüncelerden bir tanesi. Yani Trump her ne kadar İsrail kamuoyuna bunu bu şekilde açıklamazsa da Türkiye'nin şimdi Ortadoğu'da yeni bir güç matriksi oluşuyor. Yani o Türkiye'nin taleplerine bakmak zorunda. Yani burada mesela stratejiden bahsediliyor ama Türkiye'nin Gazze planına bakışında yani ideoloji ve stratejiyi de aşan bir jeopolitik bakış var. O jeopolitik bakış, Amerika'nın bölgeyle ilgili planlarını da çok derinden etkileyecek bir şey. Orada ister istemez yani bu işin uluslararası bir mahiyetinin olması, anlaşmalara dayanması, teyit ve taahhüt altına alınması, garantörlerinin olması, yani böyle işte İsrail'le karşısına aldığı Filistin Kurtuluş Örgütü, Yaser Arafat gibi biriyle yaptığı bir anlaşmaya benzemiyor veya İsrail'le Mısır arasındaki ikili bir anlaşmaya benzemiyor. Yani bunun çok farklı ve çok ağır sonuçları olacak. Yani mesela Suriye'deki yeni oluşuma nasıl Rusya dahil edildiyse buradaki oluşuma hatta Rusya'nın bile destek verebileceği, yani BM üzerinden de olsa katkı sunabileceği yeni girişimler var. Blair'in oluşturduğu uluslararası geçici geçiş hükümeti var. O hükümette mesela Ramallah Filistin yönetimi ancak danışman görevinde, koordinasyonda mesela görev alabiliyor. Yani etkin bir şekilde Abbas yönetimine yer verilmiyor. Bunda da mesela ben Türkiye'nin etkili olduğu kanaatindeyim. "