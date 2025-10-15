Dünyada gerilim hızla tırmanıyor! 2026 yılında hangi savaşlar çıkacak?
İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca uyguladığı soykırımın ardından ateşkes sağlanmasına rağmen dünya üzerinde savaş gerilimi devam ediyor. Türkiye'nin komşusu olan Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve dünya genelinde artan gerilimler yeniden bir savaş tehdidiyle karşı karşıya kalınır mı? sorularının sorulmasına neden olurken süper güçler neden kaosu sürdürmeye çalışıyor? 2026 yılında hangi ülkeler arasında savaş çıkacak? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar ele alınan konu başlıklarını değerlendirdi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın Venezuela Başkanı Maduro'yu uyuşturucu iddiaları üzerinden kriz çıkabileceğini belirtirken "CIA raporlarına göre Maduro'nun etrafındaki 14-15 isim üzerinde suikast ya da ülke yönetimini ele geçirme hazırlıkları var" dedi. Gazeteci Zafer Şahin 2026 yılında ticaret üzerinden ülkelerin savaşabileceğini ve ABD-İran savaşının yeniden kapıda olduğunu vurgulayarak "En muhtemel savaş an itibarıyla İran'ın ABD tarafından vurulması olabilir." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'in Gazze'de yıllardır sürdürdüğü katliamın yanı sıra Ukrayna-Rusya hattında 3 yılı aşan süredir devam eden çatışmalar dünyaya yeni bir kaosa sürüklüyor. Gazze'de Barış Zirvesi'nin ardından ateşkes süreci devreye girse de bölgede birtakım çetelerin saldırı haberlerinin gelmesiyle 2026 yılı yeni bir savaş riski ile mi karşı karşıya sorusunu akıllara getiriyor. Peki dünya üzerinde savaş çıkma ihtimali olan ülkeler hangileri? Süper güçler neden savaşmak istiyor? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar ele alınan konu başlıklarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TRUMP FLORİDA'YI KAYBETMEMEK İÇİN VENEZUELA KARTINI ELİNDE TUTUYOR"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşını çözmek olduğunu ve bu sebeple Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu vurgularken diğer yandan Venezuela üzerinden gerilime dikkat çekti. Sapmaz; "Trump için bir Venezuela meselesi var ve sürekli olarak bu meselesinin üzerine duruyor. Sosyal medya hesabından güya Venezuelalı 3-5 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ederek teknelerin vurulduğunu sürekli olarak belirtiyor. Venezuela'daki asıl çıkarı anlatacak olursam: Trump Florida'dan seçildi ve Florida'da 30 seçici kurul üyesi var. Florida'da da yaklaşık 1.2 milyon Kübalı, yaklaşık 560 bin de Venezuelalı. Yani Küba'dan Venezuela'ya gitmiş ya da orada yaşamaya başlamış, aynı zamanda da Venezuela'da akrabaları olan ve Florida'nın zengin kaymak tabakası, ki bunlardan Donald Trump 200 milyon dolar son seçimlerde çok ciddi bir şekilde bir fon aldı."
"MADURO VE EKİBİNE SUİKAST VE HÜKÜMETİ DEVİRMEYE YÖNELİK HAZIRLIKLAR VAR"
İrfan Sapmaz sözlerinin devamında Trump'ın Florida eyaletindeki seçmeni tutmak için Venezuela'yı elinde tutmaya çalıştığını belirtirken öte yandan CIA'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanındaki siyasi birçok isme suikast düzenlemeye yönelik çeşitli çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti. Sapmaz; "Onun için de orada da bir baskı altında ve Florida'yı kaybederse ABD başkanlık seçimlerini kaybedeceğini çok iyi biliyor. Florida'yı kaybetmemek için Venezuela kartını elinde tutmaya çalışıyor. Florida'daki seçmenlerini memnun etmeye çalışıyor. Onun için Venezuela'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin malum, özellikle de istihbarat servisleri içerisindeki CIA'in operasyonları çok meşhurdur biliyorsunuz. CIA boş durmuyor tabii ki. İşte bununla ilgili de bazı raporlar sızdırıldı ve CIA raporlarına göre de şu anda özellikle de Venezuela'da Maduro'nun etrafındaki 14-15 isim üzerinde birtakım çalışmalar, birtakım işte suikast ya da çeşitli şekillerde ülke yönetimini ele geçirmek adına birtakım hazırlıklar var diyebilirim." dedi.
"VENEZUELA ÖNEMLİ BİR PETROL SAĞLAYICI ÜLKELERDEN BİRİ"
Akademisyen-Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, Venezuela'da daha önce Hugo Chavez'e de birtakım baskılar uygulanarak hükümeti devirme planlarının yapıldığı ve aynı mantığın Maduro üzerinden planlandığını ifade ederek; "Venezuela için kritik olan şudur: Buradaki bütün olay, Venezuela, Latin Amerika'nın da birçok ülkenin de en önemli petrol sağlayıcı ülkelerinden bir tanesidir. Birçok kişinin kulağına Venezuela'nın Amerikan yanlısı bir hükümet ile yürütülmesi ihtimali iyi gelebilir. Dolayısıyla bu işlerin daha çok ve daha iyi yapılabilme ihtimali, petrolden bahsediyorum. Ama her zaman öyle olmuyor. Demokrasi demek, halkın iradesinin tam teşekkülü demek, her zaman bunu isteyenlerin lehine sonuç vermiyor deyip bir kapı açayım. Örnekleri de Irak'ta da var." ifadelerini kullandı.
"2026 YILI TİCARET SAVAŞLARIN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIĞI DÖNEM OLACAK"
Gazeteci Zafer Şahin ise 2026 yılında savaşın olmamasını temenni ederken özellikle ülkeler arasında ticaret üzerine savaşların çıkabileceğini ve Orta Doğu'da ABD-İran arasında gerilimin had safhaya ulaştığına dikkat çekerek "ABD, İran'ı yeniden vurabilir" ifadelerini kullandı. Şahin; "Lokal savaşlar şeklinde devam edeceğini ama ticaret savaşının daha ön planda olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Bizim bölgemizde bakıldığında Rusya-Ukrayna'nın olduğu Orta Koridor, Gazze meselesinin olduğu yer Güney koridoru. Bir şekilde Çin'i her açıdan sıkıştırmaya çalışan bir ABD realitesi var. Venezuela'yla niye uğraşıyor? Çünkü Venezuela petrolünün çok önemli bir bölümünü Çin alıyor. Böyle bir durum söz konusu. Dünyada hemen her noktada Çin nerede bir hakimiyet kurmuşsa, Çin etkisi varsa onu bir şekilde sınırlamaya çalışıyor. Zengezur Koridoru mesela oraya da geliyor. Oraya da bir nüfus koymaya çalışıyor. Ben bu işin böyle ticaret savaşlarının daha böyle bir üst seviyeye geçeceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum."
"ABD-İRAN GERİLİMİ İNANILMAZ BOYUTA ULAŞTI"
Şahin açıklamalarını devamında; "2026 yılı biraz böyle olacak. İnşallah savaş çıkmaz. Bu arada hangi savaşlar çıkacak bahsinde, İran'la ABD arasındaki restleşme de inanılmaz bir boyuta geldi. Karşılıklı açıklamalarla ABD'nin İran'ı hedef alabileceğine dair, özellikle Ortadoğu medyasında bugün El Cezire'nin geçtiği bir haber var, ciddi yorumlar var. İran da çok sert bir ifadeyle yine Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef aldı. Belki de, inşallah çıkmaz ama çıkması en muhtemel savaş an itibarıyla bir İran'ın ABD tarafından vurulması olabilir." şeklinde konuştu.
"ÇİN-TAYVAN ARASINDA KRİTİK MİNERALLERİN SEVKİ PROBLEM ÇIKARDI"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise Rusya'nın NATO ülkeleri olan Finlandiya ve Polonya'ya saldırmasının mantıklı olmadığını fakat Çin-Tayvan krizinin kapıda olduğunu belirtti. Gökçe; "Rusya'nın Polonya ve Finlandiya'ya saldırması pek mantıklı gelmiyor. Putin oraya niye saldırsın ki? Yani, şimdi bu iki ülkeye saldırması demek NATO'ya saldırması demek. Zaten Ukrayna'da resmi olarak olmasa da NATO'yla uğraşıyor, NATO ülkeleriyle uğraşıyor. Resmi değil ama bunlara saldırdığı zaman resmi olma ihtimali yüksek. Şimdi Çin'e bakın, en son Çin Devlet Başkanı oradaki kritik minerallerin sevki konusunda problem çıkardı ve Trump da orada yüksek perdeden konuştu. Yani oradaki bu kritik mineral, nadir toprak elementi sorunu, Tayvan üzerinden kaşınabilir diye düşünüyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dost mu düşman mı? Zeytinyağının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Diğer yağlardan daha çok…
- Uzmanlar uyardı: Gece telefonu bırakın! Depresyon riskini artıran o alışkanlık
- 5 besinle fark yaratın! Diyetisyenler önerdi: Şişkinliği kökünden çözen doğal yöntem
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?