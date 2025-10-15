Dünyada gerilim hızla tırmanıyor! 2026 yılında hangi savaşlar çıkacak?

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yıllardır sürdürdüğü katliamın yanı sıra Ukrayna-Rusya hattında 3 yılı aşan süredir devam eden çatışmalar dünyaya yeni bir kaosa sürüklüyor. Gazze'de Barış Zirvesi'nin ardından ateşkes süreci devreye girse de bölgede birtakım çetelerin saldırı haberlerinin gelmesiyle 2026 yılı yeni bir savaş riski ile mi karşı karşıya sorusunu akıllara getiriyor. Peki dünya üzerinde savaş çıkma ihtimali olan ülkeler hangileri? Süper güçler neden savaşmak istiyor? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar ele alınan konu başlıklarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRUMP FLORİDA'YI KAYBETMEMEK İÇİN VENEZUELA KARTINI ELİNDE TUTUYOR"

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşını çözmek olduğunu ve bu sebeple Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu vurgularken diğer yandan Venezuela üzerinden gerilime dikkat çekti. Sapmaz; "Trump için bir Venezuela meselesi var ve sürekli olarak bu meselesinin üzerine duruyor. Sosyal medya hesabından güya Venezuelalı 3-5 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ederek teknelerin vurulduğunu sürekli olarak belirtiyor. Venezuela'daki asıl çıkarı anlatacak olursam: Trump Florida'dan seçildi ve Florida'da 30 seçici kurul üyesi var. Florida'da da yaklaşık 1.2 milyon Kübalı, yaklaşık 560 bin de Venezuelalı. Yani Küba'dan Venezuela'ya gitmiş ya da orada yaşamaya başlamış, aynı zamanda da Venezuela'da akrabaları olan ve Florida'nın zengin kaymak tabakası, ki bunlardan Donald Trump 200 milyon dolar son seçimlerde çok ciddi bir şekilde bir fon aldı."