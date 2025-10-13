Orta Doğu’da yeni dönem: Tarihi zirve soykırımı bitirecek mi? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail Türkiye’ye düşmanca tavır aldı

Hamas-İsrail arasındaki müzakere sürecinin ardından Trump'ın 20 maddelik Gazze planı kabul edilerek ateşkes sağlandı. Gazze'de silah seslerinin susmasının ardından binlerce Filistinli büyük sevinç yaşarken bugün (13 Ekim) Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Barış Zirvesi gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tarihi zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve Mısır hükümetleri arabulucu sıfatıyla ateşkes anlaşmasına imzayı atacak. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakması beklenirken Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde ne bekleniyor? Gazze'de iki devletli çözümün gerçekleşmesi mümkün mü? Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, Mısır'da gerçekleşecek müzakere sürecine ele alarak süreci değerlendirdi.

"TÜRKİYE BARIŞ ZİRVESİNİN MİMARLARI ARASINDA"

Mısır'da düzenlenen Gazze'deki Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin, konuk olarak değil bizzat masayı kuran bir ülke olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı; "Önümüzdeki günler çok yoğun bir şekilde geçecek. Türkiye de bugünki zirveye katılıyor. Türkiye bugünki zirvenin mimarları arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu bizim için ekstra önemli bir zirve. Yani dışarıdan bir konuk olarak, bir gözlemci olarak çağrılan bir ülke değil, bu masayı kuran ülkelerden bir tanesiyiz. Bu açıdan ben önemli bir ana yarın tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan bu meseleyi biz tabii ki Gazze'yle, oradaki Filistinlilerle, orada yaşanan soykırımla doğal olarak ilişkilendirerek yorumluyoruz. Bu her zaman birinci önceliğimiz. Fakat bunun yanı sıra her seferinde benim ısrarla belirttiğim bir mesele olarak İsrail'in saldırganlığı sadece Gazze'yle, Filistin'le sınırlı değil, bölgeyle de geniş bir alanla da ilgili olduğu çok önemli. Biraz önce muhabir bağlantınızda mesela Netanyahu'nun açıklamasından bir cümle okudu ve orada diğer düşmanlardan bahsedildi. Ve biz son dönemlerde şunu biliyoruz: İsrail, İran'ın, Lübnan Hizbullah'ın, Yemen'in Husiler'in yanı sıra Türkiye'yi de çok ciddi bir şekilde hedefe koymuş durumda. Ve biz Türkiye olarak bence bu meseleye sadece Gazze, Filistin olarak değil (tabii ki her zaman önceliğimiz bu) ama aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve ulusal çıkarları çerçevesinde de bakıyoruz."