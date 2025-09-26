Taksici cinayetinin yeni görüntüleri! A Haber ulaştı

Ekran görüntüsü

GÖZALTILAR VE İDDİALAR: ALACAK VERECEK MESELESİ

Soruşturma kapsamında cinayeti işledikleri belirlenen ve 18 yaşından küçük olan M.D. ve B.D. ile birlikte, onları azmettirdiği iddia edilen 29 yaşındaki Burak K. isimli şahıs da gözaltına alındı. Burak K.'nin savcılığa verdiği ifadede, maktul taksici ile arasında bir "alacak verecek meselesi" olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.