Taksici cinayetinin yeni görüntüleri! A Haber ulaştı
İstanbul Şişli'de geçen hafta 53 yaşındaki taksi sürücüsü Ali Sancar aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı vurularak öldürülmüştü. 3 kişinin gözaltına alındığı cinayetin yeni görüntülerine A Haber ulaştı. Muhabirimiz Mehmet Karataş o özel görüntüleri anlattı.
İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta işlenen ve 53 yaşındaki iki çocuk babası bir taksicinin hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yeni detaylar ve soruşturmanın seyrini değiştiren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin öldürülmeden önceki son anlarını ve cinayeti işlediği iddia edilen şüphelilerin olay yerine gelişini gösteren kayıtlar, soruşturmanın kilit noktası oldu.
CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİNDE GÜVENLİK KAMERASININ ROLÜ
20 Eylül'de işlenen cinayetin aydınlatılmasında, olay yeri yakınındaki küçük bir güvenlik kamerası kaydının hayati önem taşıdığı anlaşıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 110 farklı güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyerek ulaştığı görüntülerde, taksicinin özel olarak telefonla çağrıldığı sokağa girişi yer alıyor. Bu görüntüler, taksicinin hayattayken kaydedilen son anları olarak kayıtlara geçti.
MOTOSİKLET ÇETELERİ
Kayıtlarda, taksicinin sokağa girmesinden kısa bir süre sonra motosikletli iki kişinin olay yerine geldiği görülüyor. Şüphelilerden birinin motosikletten inerek sokağa girdiği ve cinayeti işledikten sonra geri dönerek motosikletle uzaklaştığı anlar da kameralara yansıdı. Bu görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler, cinayetten sadece 24 saat sonra yakalandı.
GÖZALTILAR VE İDDİALAR: ALACAK VERECEK MESELESİ
Soruşturma kapsamında cinayeti işledikleri belirlenen ve 18 yaşından küçük olan M.D. ve B.D. ile birlikte, onları azmettirdiği iddia edilen 29 yaşındaki Burak K. isimli şahıs da gözaltına alındı. Burak K.'nin savcılığa verdiği ifadede, maktul taksici ile arasında bir "alacak verecek meselesi" olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
