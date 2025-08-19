ABD’de Ukrayna zirvesi! Beyaz Saray’da Trump’tan şov: Zelenskiy masada meze oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Putin ile geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği zirvenin ardından bugün Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de düzenlenen toplantıda yer alırken zirvede çarpıcı pek çok detay ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump, ilk olarak Zelenskiy ile basına açıklamalarda bulunurken toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in arayacağı ifade etti ve Avrupalı liderler ile ikinci toplantısına katıldı. Yapılan görüşmede Avrupalı liderler Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve barışın en acil sürede hayata geçirilmesi mesajları verirken her iki görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin durgun tavrı dikkat çekti. Dünyanın ilgiyle takip ettiği görüşmede, Avrupalı liderlerin Ukrayna'da işgal edilen topraklarının yanı sıra ticari konular ve Avrupa'nın güvenliği konularının konuşulması eleştirilerin hedefi oldu.

Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Trump, Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanacağını vurgularken zirveden net bir anlaşma çıkmadı. A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Trump-Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ZELENSKİY MASADA MEZE OLDU"

Gazeteci Emin Pazarcı, Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda Zelenskiy'nin görüşmede durgun tavrını "Kaderine razı olduğu" yorumunu yaparken açıklamalarına şu sözlere yer verdi:

Zelenskiy geçmişteki gibi değil, artık kaderine razı bir noktaya geldi. Trump'a baktığımda ise o istediği aldı. Avrupalı liderlerin konuşması ise oldukça yuvarlaktı. Bu toplantıda en önemli konu ise güvenlik garantileri deniyor. Güvenlik garantilerini kim verecek? Ortada NATO yok ve Ukrayna'nın güçlü bir ordu kurulmasına izin verilmeyeceğine göre ABD'de Rusya'nın dibine girmesini istemiyor. Putin'in de bu konu hakkında geri adım atacağını düşünmüyorum. Beyaz Saray'daki zirvede Zelenskiy masada meze olmuş gibi görülüyor. Avrupalı liderler de bu duruma razı gibi görünüyor. Trump iyi şov yaptı."