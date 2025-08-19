ABD’de Ukrayna zirvesi! Beyaz Saray’da Trump’tan şov: Zelenskiy masada meze oldu

19 Ağustos 2025, Salı
Özel Haber
Giriş: 19.08.2025 01:08 Güncelleme: 19.08.2025 01:45
ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile gerçekleştirdiği Alaska zirvesinin ardından bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da toplantı gerçekleştirdi. Dünyanın ilgiyle takip ettiği görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik barış mesajları verilirken masadan net bir karar çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna-Rusya arasında kısa sürede ateşkesi sağlayacağına dikkat çekerken görüşmede Avrupa'nın güvenliği ve ticari ilişkilerin konuşulması tepkilere neden oldu. Kritik zirvede liderler hangi konularda mutabık kaldı? A Haber'de Merve Türkay'ın sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Beyaz Saray'daki görüşmeyi değerlendirerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Dr. Murat Özer, ABD'deki liderler zirvesinde Ukrayna'nın işgal edilen toprakları yerine Avrupa'nın güvenliğinin konuşulduğuna dikkat çekerek 'Avrupa, Rusya'nın işgal ettiği toprakların tekrardan geri kazanılmasına yönelik konuyu gündemlerine almadı. Görüşmede Ukrayna'dan ziyade Avrupa'nın güvenliği konuşuldu.' dedi. Özer toplantıya ilişkin 'Trump yine şov yaptı' ifadelerini kullanırken Avrupa'nın ise Rusya'nın kendi ülkelerine yönelik olası saldırısından korktuğunu belirterek 'Bu toplantının ardından Avrupa dünyası çökmüştür. Burada bitmiş bir batı bloğu görüyoruz.'dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Putin ile geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği zirvenin ardından bugün Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Fransa, İngiltere, Almanya, Finlandiya gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de düzenlenen toplantıda yer alırken zirvede çarpıcı pek çok detay ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump, ilk olarak Zelenskiy ile basına açıklamalarda bulunurken toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in arayacağı ifade etti ve Avrupalı liderler ile ikinci toplantısına katıldı. Yapılan görüşmede Avrupalı liderler Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve barışın en acil sürede hayata geçirilmesi mesajları verirken her iki görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin durgun tavrı dikkat çekti. Dünyanın ilgiyle takip ettiği görüşmede, Avrupalı liderlerin Ukrayna'da işgal edilen topraklarının yanı sıra ticari konular ve Avrupa'nın güvenliği konularının konuşulması eleştirilerin hedefi oldu.

Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Trump, Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanacağını vurgularken zirveden net bir anlaşma çıkmadı. A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Trump-Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantıyı ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAKİ UKRAYNA ZİRVESİNDEN NE SONUÇ ÇIKTI?

"ZELENSKİY MASADA MEZE OLDU"

Gazeteci Emin Pazarcı, Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda Zelenskiy'nin görüşmede durgun tavrını "Kaderine razı olduğu" yorumunu yaparken açıklamalarına şu sözlere yer verdi:

Zelenskiy geçmişteki gibi değil, artık kaderine razı bir noktaya geldi. Trump'a baktığımda ise o istediği aldı. Avrupalı liderlerin konuşması ise oldukça yuvarlaktı. Bu toplantıda en önemli konu ise güvenlik garantileri deniyor. Güvenlik garantilerini kim verecek? Ortada NATO yok ve Ukrayna'nın güçlü bir ordu kurulmasına izin verilmeyeceğine göre ABD'de Rusya'nın dibine girmesini istemiyor. Putin'in de bu konu hakkında geri adım atacağını düşünmüyorum. Beyaz Saray'daki zirvede Zelenskiy masada meze olmuş gibi görülüyor. Avrupalı liderler de bu duruma razı gibi görünüyor. Trump iyi şov yaptı."

"ABD AVRUPA ÜLKELERİNİ RUSYA'YA KARŞI KORUMAYACAK"

Gazeteci Dr. Murat Özer, Beyaz Saray'daki görüşmede Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını önemsemediğini belirterek Avrupa'nın asıl amacının Rusya'dan korkarak ABD'den destek istedikleri ifade etti. Özer, "Görüşmede Ukrayna'dan ziyade Avrupa'nın güvenliği ile ilgili masaya oturulmuş. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy meze olmuş durumda. Rusya'nın işgal ettiği toprakların tekrardan geri kazanılmasına yönelik gündemlerine bile alınmadı. Ukrayna'daki savaşın devam edip etmeyeceği konuşulmuyor. Avrupalı ülkeler 'ABD bizi terk etti, yapayalnız bırakmış durumda. ABD'den güvence istiyoruz.' diyorlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kurulan düzen Avrupa ülkelerine güvence sağlamıştı. Trump'ın çok yakın dostum dediği Putin bu ilişki sayesinde ABD, Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı korumayacak. ABD artık Rusya'ya karşı bir husumet beslemiyor. Ukrayna'nın güvenliği masanın problemi olmuş olsaydı ABD Başkanı'ndan bir tüccar gibi değil, dünyanın güçlü ordusunun baş komutanı olarak Rusya'ya karşı kararlı bir tavır gösterirdi. Yanındaki Avrupalı liderleri de göstererek 'Onlar benim gerçek müttefiklerim' derdi." ifadelerini kullandı.

"TRUMP YİNE ŞOV YAPTI"

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesine değinen Murat Özer, Avrupalı liderler ile yapılan toplantıda Trump'ın, Putin adına arabuluculuk eden bir lider görüntüsünü oluşturduğunu ifade ederek "Trump şov yapmayı seviyor ve fazlasıyla şovunu gerçekleştirdi. Avrupalı liderler tam anlamıyla bir acziyet içerisinde. Sadece bir işgal korkusu yaşıyorlar. Şuan Rusya tarafından saldırı tehdidi hisseden ülke Finlandiya'dır." dedi.

"FİNLANDİYA ABD TARAFINDAN CEZALANDIRILIYOR"

Trump'ın toplantı sırasında Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb ile konuşmasında 'Gençsin, fena bir adam sayılmazsın' sözleriyle şakalaştı. Finlandiya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ile beraber hareket etti. Finlandiya, SSCB'ne karşı Hitler ile müttefik halindeydi. Doğal olarak Finlandiya, geçmişte Hitler ile yaptığı anlaşma nedeniyle biraz cezalandırılan ve bir devlet başkanı olarak konuşuyor." sözlerine yer verdi.

"AVRUPA'NIN ABD ŞEMSİYESİNE İHTİYACI VAR"

Murat Özer, açıklamalarının devamında ise; "Bu toplantının ardından artık Avrupa dünyası diye bir dünya yoktur. Batı bir blok değildir. Dünya, Batı'nın blok güç olarak durduğu eski bir dünya değil bambaşka bir dünya karşımızdadır. ABD'nin de artık batının bir blok olarak ilerlemesi umrunda değildir. ABD ihtiyaç isterse Avrupa'yı yanına çeker. Onun haricinde ABD'nin şuan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi Avrupa'ya da ihtiyacı yoktur. Avrupa'nın ABD şemsiyesine son derece ihtiyacı var. Çünkü Avrupa ülkesinin neredeyse hiç ordusu yok. Afrika'nın ortasında Rusya ve Çin'in egemenliği ve Türkiye'nin de ciddi bir nüfusunu artırdığı konuşuluyor. Bu tabloda batının görüntüsü tam olarak budur. " ifadelerini kullandı.

"BİTMİŞ BATI BLOKU GÖRÜYORUZ"

Murat Özer, basın toplantısında Almanya Şanşölyesi Mertz'in sözlerine dikkat çekerken "Mertz, 2. oturumda ateşkesin gerçekleşmiş olması ve somut bir şeylerin yapılması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise ticari anlaşmalardan bahsetti. İki liderin karşılıklı konuşmasında görülüyor ki Trump'ın Ukrayna'ya ya da Avrupa'ya yönelik konular umrunda değil. Burada bitmiş bir batı bloku görüyoruz. Ukrayna'nın doğusu tamamen işgal edilmiş durumda ve tartışma konusu değil. Putin'in topraklardan çekilmek gibi durumu söz konusu değil." dedi.

"RUSYA TEHDİT OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK"

Washington'da gerçekleşen toplantının ardından Avrupalı liderlerin tutumlarına dikkat çeken Özer, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda dünya için büyük bir tehdit oluşturacağına dikkat çekerken işgallerin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. Özer, "Rusya tehdit olarak yoluna devam edecek ve büyüme istidadı gösterecek ve Ukrayna'nın doğusuyla yetinmeyecek. Rusya imkanı olursa Gürcistan'ı işgal ederek Polonya sınırına kadar dayanacak. Bu tehditi Avrupalı liderlerin durdurma imkanı yok." ifadelerini kullandı.

