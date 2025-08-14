Netanyahu'dan kehanet bahanesiyle katliam planı! A Haber'de çarpıcı analiz: Büyük İsrail projesiyle imparatorluk peşinde
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ardından İsrail medyasına verdiği bir açıklamada yeni planını gündeme getirdi. Netanyahu açıklamasında 'Büyük İsrail vizyonuna çok bağlıyım. Tarihi ve ruhani bir görev hissine sahibim.' diyerek Büyük İsrail projesini devreye sokacağını açıkça ifade etti. Peki Netanyahu Gazze'de sürdürdüğü saldırıların ardından Büyük İsrail planını devreye mi sokacak? A Haber'de uzman isimler katil Bibi'nin skandal açıklamalarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Gaffar Yakınca Büyük İsrail projesinin Arz-ı Mevud olduğunu belirtirken 'Netanyahu Büyük İsrail projesini devreye almasıyla yayılmacı bir devlet haline geliyor.' dedi. Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez İsrail'in Büyük İsrail planı ile imparatorluk kurma hedefinde olduğunu belirterek 'İsrail, batıda Kuzey Kıbrıs üzerinden doğuda ise SDG üzerinden sıkıştırıp bir plan peşinde' ifadelerini kullandı.
Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de her geçen gün kanlı vahşetini sürdürürken İsrail basınına verdiği bir demeçte skandal ifadeler kullanarak Arz-ı Mevud projesini yeniden gündeme getirdi. Netanyahu yaptığı açıklamasında "Büyük İsrail vizyonuna çok bağlıyım. Tarihi ve ruhani bir görev hissine sahibim." diyerek Büyük İsrail planını devreye sokacağını belirtti.
Orta Doğu'da saldırmadığı ülke kalmayan İsrail, Gazze'de işgal planları yaparken katil Netanyahu'nun bu sözleri yeni bir harekat hazırlığı mı yapılıyor? sorularını akıllara getirdi. Peki Netanyahu'nun kehanet bahanesiyle Büyük İsrail planını yeniden hatırlatmasının sebebi ne? Uzman isimler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
"İSRAİL YAYILMACI BİR DEVLET HALİNE GELİYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca, Büyük İsrail projesinin yıllardır İsrail'in siyasi belgelerinde var olan bir proje olduğuna dikkat çekerken Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım faaliyetini sürdürürken bu projesi açıkça ifade etmesi dünya açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.
Yakınca, "Büyük İsrail projesi Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Kıbrıs ve Türkiye'den toprak talep ederek bu toprakların bir bölümü İsrail'e aittir anlayışı var. Bu proje İsrail'in siyasi belgelerinde var. Netanyahu Büyük İsrail projesini devreye almasıyla yayılmacı bir devlet haline geliyor. Ermenistan'da geçmiş yıllarda böyle bir planı olduğunu ortaya koymuştu ama Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya ile düşman olacağı için bunu göze alamadı. İsrail için durum farklı ve Siyonistlerin arkasında en önemli güç ABD'dir. Filistin üzerinde adeta zulüm ve işgalin deneyini yapıyor. Bu planın kanıksanması savaş suçunun da kanıksanması anlamına geliyor. İsrail'in 'Büyük İsrail ideali' vurgu dünya siyasetinin gündeminde tutulmak zorunda. Tahminine göre hiçbir ülke yapmasa da Türkiye bu planı gündeme getirecek. Netanyahu açıkça İsrail yayılmacılığını resmi olarak ifadesi anlamına geliyor. Netanyahu Gazze'de işgal harekat halindeyken bu sözleri söylemesinin yanında Arap ülkeleri İbrahim anlaşmalarına yeniden dönülmesi konusunu tartışıyor. İsrail bir yandan siyasi anlamda elini güçlendiriyor." dedi.
"NETANYAHU YAHUDİ LOBİSİNİ MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIYOR"
Gazeteci Zafer Şahin, Netanyahu'nun Orta Doğu'da sürdürdüğü savaş politikasının ardından yaptığı açıklamalarının Yahudi lobisine bir mesaj niteliği taşıdığını ve lobi üzerinden destek almaya çalıştığını ifade etti.
Şahin, "Netanyahu sıradışı bir katil. Ben bunu sıkışmışlığın bir ifadesi olarak görüyorum. Dünya genelinde İsrail meşruiyetini kaybetti. Nazi Almanya'sında Yahudilerin uğradığı soykırım sonrası oluşan hava Netanyahu işle beraber darmaduman oldu. Filistin'in tanıyan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Tarihi ve ruhani bir misyonum var mesajı bence uluslararası sistemde etkin olan Yahudi lobisine verdiği bir mesaj olarak görüyorum. Netanyahu bana göre toprağın ayaklarının altında kaldığını ve fazla alacağı mesafe kalmadığını gördüğü için en iyi yaptığı şeyi oynuyor. Sıradışı bir katil olarak o duyguları harekete geçirip Yahudi lobisini motive etmeye çalışıyor." dedi.
"NETANYAHU BÜYÜK İSRAİL PROJESİYLE İMPARATORLUK KURMA HEDEFİNDE"
Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, siyonist rejimin Büyük İsrail planının yıllardır ele aldığını ve Orta Doğu'da belirtilen ülkeler üzerinden bölgede imparatorluk kurma hedefinde olduğunu belirterek "İsrail yıllardır bu toprakları işgal edecek ve yönetecekmiş gibi bir durum hal alıyor ama konvansiyonel bir harbin Soğuk Savaş döneminin hedeflerinden birisi. İsrail'in burada 2 metodu var. Netanyahu'nun açıklamalarındaki ruhani bir görevimiz var sözü diğeri ise İsrail kendi dışında kimseyi tanımadığını söylüyor. Burada ortaya koyduğu (Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Kıbrıs ve Türkiye) bu ülkelerdeki kendi yarattıkları nüfus alanlarındaki bilinmeyen Siyonistler ile yayılarak sürdürmeyi hedefliyor. Burada ise karanlık odalar devreye giriyor. Bu odalarda kararlar alınıp bir şekilde mekanizmalara girip genişletilen yapılarla planlar şekilleniyor."
"BATIDA KIBRIS DOĞUDA SDG ÜZERİNDEN PLAN PEŞİNDE"
Küsmez, açıklamalarının devamında Netanyahu'nun gözünden kaçırdığı bir husus olduğuna dikkat çekerek Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiği döneme atıfta yaparak sözlerine şu ifadelerle devam etti:
Katil Netanyahu Büyük İsrail planından bahsederken gözden kaçan bir koridor var. Selahattin Eyyubi'nin Anadolu'dan çıkışından başlayan ve Kudüs'ün fethine giden Şanlıurfa, Gaziantep bölgesinden Halep, Şam, Kudüs rotasıdır. Selahattin Eyyubi Haçlı Seferleri'nde Kudüs'ü fethetmeden önce Kudüs'e Sayda üzerinden girdi. Bu koridorun adını Selahattin Koridoru olarak belirtirsek bu koridorun çıkış noktası Türkiye'dir. Davut Koridoru'nu parçalayacak zoru zorla bozacak ve güçlü yerine getirecek Türkiye'den başka ülke yok. İsrail, Kuzey Kıbrıs üzerinden batıda SDG üzerinden doğuda sıkıştırıp bir plan peşinde.
"YPG ARTIK SURİYE'DE OYUNBOZAN DURUMUNDA"
Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan eş-Şeybani ile yaptığı görüşmesinde YPG'nin Suriye'de oyunbozan durumunda olduğuna dikkat çeken sözlerini hatırlatarak "YPG'nin Süveyda'daki olaylardan sonra defacto durumu oluşmasından sonra tüm davranışları değişti. Hakan Fidan'da Süveyda'da olaylar olurken ABD'deydi ve bazı grupların hareketlendiği belirterek 'Sakın ha' diyerek uyarmıştı. Entegrasyona ve masaya gelmek değil Mümbiç ve Halep'te Suriye ordusuna meydan okuyorlar. YPG artık Suriye'de oyunbozan durumunda." ifadelerini kullandı.
