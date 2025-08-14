Netanyahu’dan kehanet bahanesiyle katliam planı! A Haber’de çarpıcı analiz: Büyük İsrail projesiyle imparatorluk peşinde

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de her geçen gün kanlı vahşetini sürdürürken İsrail basınına verdiği bir demeçte skandal ifadeler kullanarak Arz-ı Mevud projesini yeniden gündeme getirdi. Netanyahu yaptığı açıklamasında "Büyük İsrail vizyonuna çok bağlıyım. Tarihi ve ruhani bir görev hissine sahibim." diyerek Büyük İsrail planını devreye sokacağını belirtti.

Orta Doğu'da saldırmadığı ülke kalmayan İsrail, Gazze'de işgal planları yaparken katil Netanyahu'nun bu sözleri yeni bir harekat hazırlığı mı yapılıyor? sorularını akıllara getirdi. Peki Netanyahu'nun kehanet bahanesiyle Büyük İsrail planını yeniden hatırlatmasının sebebi ne? Uzman isimler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi.