Direksiyona geçme sırası sizde! Togg test sürüşü başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg için yeni bir test sürüşü etkinliği duyuruldu. Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kayseri, Rize ve Samsun'da düzenlenecek organizasyonda sürücüler aracı yakından inceleyip kısa bir sürüş deneyimi yaşayabilecek. 17-18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak etkinlik için başvuru yapan katılımcılar telefonla aranarak randevu sistemine dahil edilecek.
6 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI TEST SÜRÜŞÜ
Togg'un kullanıcı deneyimini merkeze alan etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde test sürüşü organizasyonları düzenleniyor. Program kapsamında sürücüler, markanın geliştirdiği yeni nesil mobilite teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacak.
Etkinliğin yapılacağı şehirler şöyle:
- Çanakkale
- İstanbul
- İzmir
- Kayseri
- Rize
- Samsun
Bu şehirlerde kurulacak etkinlik alanlarında katılımcılar belirlenen rotalarda araçları test edebilecek.
TEST SÜRÜŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Togg tarafından yapılan duyuruya göre etkinlik üç gün sürecek. Katılımcılar kendilerine verilen randevu saatlerinde test sürüşü deneyimine katılabilecek.
|Tarih
|Etkinlik
|17 Nisan
|Test sürüşü başlangıcı
|18 Nisan
|Test sürüşü devam
|19 Nisan
|Etkinliğin son günü