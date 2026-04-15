Direksiyona geçme sırası sizde! Togg test sürüşü başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg için yeni bir test sürüşü etkinliği duyuruldu. Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kayseri, Rize ve Samsun'da düzenlenecek organizasyonda sürücüler aracı yakından inceleyip kısa bir sürüş deneyimi yaşayabilecek. 17-18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak etkinlik için başvuru yapan katılımcılar telefonla aranarak randevu sistemine dahil edilecek.