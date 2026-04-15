Direksiyona geçme sırası sizde! Togg test sürüşü başvurusu nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Direksiyona geçme sırası sizde! Togg test sürüşü başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesinin ardından Türkiye genelinde test sürüşü turuna çıkıyor. Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kayseri, Rize ve Samsun’da 17-18-19 Nisan’da yapılacak etkinlikte kullanıcılar T10X ve T10F modellerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg için yeni bir test sürüşü etkinliği duyuruldu. Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kayseri, Rize ve Samsun'da düzenlenecek organizasyonda sürücüler aracı yakından inceleyip kısa bir sürüş deneyimi yaşayabilecek. 17-18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak etkinlik için başvuru yapan katılımcılar telefonla aranarak randevu sistemine dahil edilecek.

Togg, Türkiye genelinde düzenlediği test sürüşü turuyla kullanıcıları direksiyon başına davet ediyor.

6 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI TEST SÜRÜŞÜ

Togg'un kullanıcı deneyimini merkeze alan etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde test sürüşü organizasyonları düzenleniyor. Program kapsamında sürücüler, markanın geliştirdiği yeni nesil mobilite teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Etkinliğin yapılacağı şehirler şöyle:

  • Çanakkale
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kayseri
  • Rize
  • Samsun

Bu şehirlerde kurulacak etkinlik alanlarında katılımcılar belirlenen rotalarda araçları test edebilecek.

Katılımcılar belirlenen rotalarda Togg'un elektrikli mobilite teknolojilerini birebir deneyimleme fırsatı bulacak.

TEST SÜRÜŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Togg tarafından yapılan duyuruya göre etkinlik üç gün sürecek. Katılımcılar kendilerine verilen randevu saatlerinde test sürüşü deneyimine katılabilecek.

TarihEtkinlik
17 NisanTest sürüşü başlangıcı
18 NisanTest sürüşü devam
19 NisanEtkinliğin son günü

Test sürüşüne katılmak isteyenler online başvuru yaparak randevu sistemiyle direksiyon başına geçebilecek.

SÜRÜŞ DENEYİMİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Etkinliğe katılmak isteyenlerin öncelikle dijital başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvurunun ardından Togg ekipleri katılımcılarla iletişime geçerek test sürüşü için randevu oluşturuyor.

Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor:

  • Online kayıt formu dolduruluyor.
  • Başvuru sonrası katılımcı telefonla aranıyor.
  • Uygun tarih ve saat için randevu belirleniyor.
  • Katılımcı etkinlik alanında test sürüşüne katılıyor.

Togg'un düzenlediği test sürüşü etkinliğinde T10X ve yeni T10F modeli yakından incelenebilecek.

T10X VE T10F DİREKSİYONUNA GEÇME FIRSATI

Etkinlikte dikkat çeken detaylardan biri ise test sürüşü seçenekleri arasında yalnızca halihazırda satışta olan SUV modelin değil, merakla beklenen yeni modelin de yer alması.

Katılımcılar şu modelleri deneyimleme şansı bulabilecek:

  • Togg T10X – Togg'un şu anda yollarda olan SUV modeli
  • Togg T10F – markanın yeni fastback tasarımına sahip modeli
