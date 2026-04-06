Mart 2026'da en çok satılan otomobiller belli oldu: Liderlik yarışında son durum

Bu dönemin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise Togg'un performansı oldu. Yerli marka, %38,76'lık büyüme oranıyla ilk 10 içindeki konumunu güçlendirdi. Öte yandan Fiat ve Ford cephesinde satış adetlerinde belirgin gerilemeler yaşandı.

Ocak-Mart dönemine bakıldığında marka bazında zirvede yine Renault yer aldı. Toplam 31.963 adet satışa ulaşan marka, pazar payını artırarak liderliğini sürdürdü. Renault'yu Toyota ve Volkswagen takip etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılına hızlı bir giriş yapsa da Mart ayı itibarıyla rüzgar tersine dönmeye başladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %12,75'lik bir daralma yaşayan pazar, mart ayını 101.997 adetlik toplam satışla kapattı.

MART AYININ EN ÇOK SATAN MODELLERİ

Model bazında zirvede yer alan Renault Clio HB, mart ayında açık ara lider oldu. Onu Toyota C-HR ve Renault Megane Sedan izledi. Listenin genelinde SUV ve sedan modellerin dengeli dağılımı dikkat çekti.

Mart 2026'da Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri şöyle sıralandı:

Renault Clio HB – 4.923 satış (%6,17)

– 4.923 satış (%6,17) Toyota C-HR – 3.618 satış (%4,53)

– 3.618 satış (%4,53) Renault Megane Sedan – 3.549 satış (%4,44)

– 3.549 satış (%4,44) Volkswagen Taigo – 2.488 satış (%3,12)

– 2.488 satış (%3,12) Fiat Egea Sedan – 2.404 satış (%3,01)

– 2.404 satış (%3,01) Renault Duster – 2.388 satış (%2,99)

– 2.388 satış (%2,99) Toyota Corolla – 2.375 satış (%2,97)

– 2.375 satış (%2,97) Peugeot 3008 – 2.360 satış (%2,96)

– 2.360 satış (%2,96) Togg T10X – 2.313 satış (%2,90)

– 2.313 satış (%2,90) Peugeot 2008 – 2.222 satış (%2,78)

SUV VE YERLİ MODEL ETKİSİ SÜRÜYOR

Listenin önemli bir kısmını SUV modellerin oluşturması, tüketici eğilimlerinin bu segmentte yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Togg T10X'in ilk 10'daki yerini koruması ise yerli üretimin pazardaki ağırlığını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.

Mart ayındaki daralmaya rağmen liderlik koltuğunun değişmemesi, markaların mevcut konumlarını korumaya odaklandığını ortaya koyarken, önümüzdeki aylarda talep tarafındaki hareketlilik sektörün yönünü belirleyecek en kritik unsur olacak.