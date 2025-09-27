Galeriler stokları bitirmeye çalışıyor! Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?

Otomobil piyasası, markaların yıl sonu hedeflerini tutturmak için başlattığı kampanyalarla hareketlenirken, vergi değişimlerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle vatandaşın kafası karışık. Sıfır araçlardaki fırsatların ikinci el piyasasına da yansıdığı bu dönemde, "Araç almak için doğru zaman mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç, piyasaların nabzını tutmak için Otomotiv Piyasaları Uzmanı Mehmet Karaca ile konuştu. Karaca, mevcut durgunluğun 15-20 gün içinde aşılacağını belirtirken, ikinci el araç alacaklar için yakıt desteğinden noter masrafına kadar birçok fırsat olduğunu anlattı ve A Haber izleyicilerine özel %5 indirim müjdesini de canlı yayında verdi.