İkinci el otomobil piyasasında satışlar ne durumda? Uzman isimden alıcı ve satıcılara uyarı: “Eylül ayı daha hareketli olabilir"
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam etse de kredi sınırlamaları nedeniyle satışlar istenilen seviyeye ulaşmadı. Araç kredilerinde yapılan faiz indirimi piyasalara kısmi bir canlılık getirse de esas sorun kredi kullanımındaki sınırlamalar. ÖTV değişikliği sonrası ikinci el araçlara yönelim artsa da, şu an durağan bir seyir gözleniyor. Uzmanlar, özellikle sıfır araç kampanyalarının piyasayı doğrudan etkilediğini belirtiyor. Satıcılar için yüksek fiyat talepleri alıcı bulmazken, alıcıların da yanlış kıyaslamalar yaptıkları vurgulanıyor. İkinci el piyasasında asıl hareketliliğin eylül ayı itibarıyla beklendiği ifade ediliyor. Satışlardaki durağanlığı, araç kredilerindeki sınırlamaların etkisini ve piyasanın geleceğine dair son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın konuğu otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu aktardı.
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik ÖTV değişikliğiyle birlikte bir süre artış gösterse de son dönemde yeniden durağan bir seyir izliyor. Uzmanlara göre, araç satışlarındaki en büyük belirleyici faktör kredi imkanları ve bu alandaki sınırlamalar.
KREDİLERDEKİ SINIRLAMALAR SATIŞLARI ZORLUYOR
Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu, araç kredilerinde yapılan faiz indirimine rağmen asıl sorunların kredi sınırlamaları olduğuna dikkat çekti. Erkoyuncu, "2 milyonun üzerinde araç almak isteyenler kredi kullanamıyor, 1 milyon 200 bin ile 2 milyon arasındaki araçlarda ise yalnızca yüzde 20 kredi kullanılabiliyor. Asıl hareketlilik, bu sınırlamaların esnetilmesiyle olur" dedi.
ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ VE PİYASA DENGESİ
Temmuz ayında ÖTV değişikliği beklentisi nedeniyle sıfır araç satışlarında artış yaşanmış, değişikliğin ardından ikinci ele yöneliş olmuştu. Ancak fiyatlardaki yükseliş ve kampanya beklentisi nedeniyle eylül ayı öncesi ikinci elde bir durgunluk gözleniyor.
SATICI VE ALICI İÇİN UYARI
Erkoyuncu, ikinci el piyasasında aşırı fiyat yükseltmelerinin satışları yavaşlattığını belirtti. Ayrıca alıcıların da araç seçerken yalnızca yıl ve kilometre sınırlamalarına odaklanmak yerine daha geniş arama kriterleri kullanmaları gerektiğini vurguladı.
EYLÜL DAHA HAREKETLİ OLABİLİR
Sıfır araçlarda yıl sonu kampanyalarının başlamasıyla birlikte piyasanın yeniden canlanabileceğini belirten Erkoyuncu, eylül ayından itibaren ikinci elde hareketliliğin artabileceğini ifade etti.
