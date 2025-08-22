İkinci el otomobil piyasasında satışlar ne durumda? Uzman isimden alıcı ve satıcılara uyarı: “Eylül ayı daha hareketli olabilir"

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik ÖTV değişikliğiyle birlikte bir süre artış gösterse de son dönemde yeniden durağan bir seyir izliyor. Uzmanlara göre, araç satışlarındaki en büyük belirleyici faktör kredi imkanları ve bu alandaki sınırlamalar.

KREDİLERDEKİ SINIRLAMALAR SATIŞLARI ZORLUYOR

Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu, araç kredilerinde yapılan faiz indirimine rağmen asıl sorunların kredi sınırlamaları olduğuna dikkat çekti. Erkoyuncu, "2 milyonun üzerinde araç almak isteyenler kredi kullanamıyor, 1 milyon 200 bin ile 2 milyon arasındaki araçlarda ise yalnızca yüzde 20 kredi kullanılabiliyor. Asıl hareketlilik, bu sınırlamaların esnetilmesiyle olur" dedi.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ VE PİYASA DENGESİ

Temmuz ayında ÖTV değişikliği beklentisi nedeniyle sıfır araç satışlarında artış yaşanmış, değişikliğin ardından ikinci ele yöneliş olmuştu. Ancak fiyatlardaki yükseliş ve kampanya beklentisi nedeniyle eylül ayı öncesi ikinci elde bir durgunluk gözleniyor.