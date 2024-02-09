Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi
Renault, Şubat ayı için geçerli olacak sıfır araç fiyat listesini açıkladı. Yeni liste, 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak, dikkat çeken bir detay var: Otomotiv devi, en çok sevilen modeli Clio'da 34 bin TL'ye varan bir zam uygulamasına gitti. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…..
Renault, 2024 model sıfır araç fiyatlarını duyurarak şubat ayı fiyat listesini yayınladı. Yeni fiyatlarla birlikte, Renault'un öne çıkan modeli Clio'nun Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90hp paketine 34 bin TL'ye varan bir zam yapıldığı açıklandı. Ayrıca, diğer modellerde de benzer şekilde 34 bin TL'ye kadar zam uygulandığı belirtildi. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi….
RENAULT ŞUBAT AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 870.000 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 991.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.017.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.135.900 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.384.900 TL
2023 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Sce 65 bg: 900.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.080.900 TL
2023 model ZOE E-TECH;
Intense R135: 1.352.900 TL
2023 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.415.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.472.900 TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.615.000 TL
2024 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.685.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.625.000 TL
2024 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.088.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.190.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.215.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.302.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.490.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.385.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.575.000 TL
2023 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.033.000 TL
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