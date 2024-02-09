Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi

Renault, 2024 model sıfır araç fiyatlarını duyurarak şubat ayı fiyat listesini yayınladı. Yeni fiyatlarla birlikte, Renault'un öne çıkan modeli Clio'nun Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90hp paketine 34 bin TL'ye varan bir zam yapıldığı açıklandı. Ayrıca, diğer modellerde de benzer şekilde 34 bin TL'ye kadar zam uygulandığı belirtildi. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi….

RENAULT ŞUBAT AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ