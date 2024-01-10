Renault 2024 yılına zamla başladı! İşte 2024 ilk Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi
Renault 2024 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. 2024 Ocak ayı sıfır araç listesinde ben beğenilen modeli Clio için 76 bin TL’ye varan zam yapan firma, 2024 model araçlar için de hazırlıklarını tamamlıyor. İşte merak edilen yeni sıfır Renault fiyatları….
Renault 2024 yılı sıfır araç modelleri listesini açıkladı. Yeni yıla zam ile başlayan otomobil üreticisi çok beğenilen modeli Clio'nun en baz paketine 5 bin TL en dolu paketine ise 76 bin TL zam yaptığını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan otomobil listesinde ilk sıralardaki yerini koruyan Renault'un 2024 yılında da aynı performansı göstermesi bekleniyor. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…
RENAULT 2024 OCAK AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI BELLİ OLDU?
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 857.000 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 971.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.001.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.101.900 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.362.900 TL
2023 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Sce 65 bg: 881.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.053.900 TL
2023 model ZOE E-TECH;
Intense R135: 1.352.900 TL
2023 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.415.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.472.900 TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.615.000 TL
2023 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.589.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.729.000 TL
2023 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.051.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.154.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.175.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.287.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.467.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.359.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.538.000 TL
2023 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.033.000 TL
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