Renault 2024 yılına zamla başladı! İşte 2024 ilk Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi

Renault 2024 yılı sıfır araç modelleri listesini açıkladı. Yeni yıla zam ile başlayan otomobil üreticisi çok beğenilen modeli Clio'nun en baz paketine 5 bin TL en dolu paketine ise 76 bin TL zam yaptığını duyurdu. Türkiye'nin en çok satan otomobil listesinde ilk sıralardaki yerini koruyan Renault'un 2024 yılında da aynı performansı göstermesi bekleniyor. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…

RENAULT 2024 OCAK AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI BELLİ OLDU?