Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları
Dacia Ekim ayı sıfır araç modellerinin fiyatlarını yeniden güncelledi. 31 Ekim’e kadar devam edecek fiyatlar yeni kampanyalar ile birleştirilecek. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi….
Dacia sıfır araç modelleri için merakla bellenen Ekim ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Eylül ayı fiyat listesinde sıfır araç modellerine zam uygulamayan otomotiv devi, 2 Ekim tarihinde açıkladığı yeni fiyat listesinde de aynı fiyatlardan satışa devam edeceğini açıkladı. Buna ek olarak firma kampanya listesinde de yeniden düzenlemeye gidiyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi.
DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EKİM FİYAT LİSTESİ
2023 Model Sandero;
Essential Tce 90 bg CVT:890.000 TL
2023 Model Sandero Stepway;
Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL
2023 Model Duster;
Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL
Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL
2023 Model Spring;
Extreme Electric 65 bg: 969.000 TL
2023 Model Jogger;
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL
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