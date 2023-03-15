TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG’un parçalarını kim yapacak?

TOGG MOTORU KİMİN, YERLİ Mİ?

Türkiye'nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.