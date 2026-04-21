İŞKUR üzerinden 17 işçi alınacak: Ilgın Şeker Fabrikası duyurdu

Ilgın Şeker Fabrikası’nda kampanya ve mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere geçici işçi alımı yapılacak. Şirketten yapılan duyuruya göre, istihdam edilecek işçiler yılda en fazla 6 ay süreyle görev alacak. Toplam 17 kişilik kadro için süreç resmen başlıyor.

Alım süreci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Adaylar başvurularını İŞKUR İl ve Şube Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler ise 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Başvurular 24 Nisan'da sona erecek.

SÜREÇ YÖNETMELİĞE GÖRE YÜRÜTÜLECEK

İşçi alımı, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda tüm başvuru ve yerleştirme süreci yasal çerçevede yürütülecek.

KADRO VE ŞARTLAR TABLODA YER ALDI

Alınacak işçilerin görev dağılımı, nitelikleri ve kontenjan bilgileri yayımlanan tabloda detaylı şekilde açıklandı. Başvuru yapacak adayların ilgili pozisyonlar için belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

MEVSİMLİK ÇALIŞMA MODELİ UYGULANACAK

İstihdam edilecek işçiler, kampanya dönemleri başta olmak üzere yoğunluk yaşanan süreçlerde görevlendirilecek. Çalışma süresi ise yılda en fazla 6 ay ile sınırlı olacak.

ŞEKER FABRİKALARI GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI TABLOSU