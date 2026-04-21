2026 Mayıs ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların merakla beklediği sınav takvimi açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi kesinleşti. Mayıs ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde süreç, tarih ve detaylar da netlik kazandı.

Açıklanan takvime göre Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Sınava katılım için adayların eğitimlerini 13 Mart 2026 tarihine kadar tamamlamış olması gerekiyor. Bu tarihe kadar eğitimini bitiremeyen adaylar ise bir sonraki sınav dönemini beklemek zorunda kalacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınavın ardından adayların ilk merak ettiği başlık olan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için tarih de açıklandı.

Buna göre, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak.

SONUÇLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de takvimde yer aldı. Adaylar sonuçlarını 22 Mayıs 2026 tarihinde öğrenebilecek.

Sonuç sürecinin ardından başarılı olan adaylar, özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli diğer işlemlere geçecek.

SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

ÖGG sınavı, adayların katılım durumuna göre farklı süre ve soru sayılarıyla uygulanacak.

Silahlı sınav:

100 genel soru + 25 silah bilgisi sorusu

Süre: 150 dakika

Silahsız sınav:

100 genel soru

Süre: 120 dakika

Silah farkı sınavı:

25 silah bilgisi sorusu

Süre: 30 dakika

Sınavda yöneltilen tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve her soru 1 puan değerinde değerlendirilecek. Toplam puanlama ise 100 üzerinden yapılacak.

SALON KURALLARI NET: İLK VE SON SÜREYE DİKKAT

Sınav uygulamasında adayların uyması gereken kurallar da açıklandı. Buna göre:

Adaylar sınavın ilk 30 dakikasında ve son 20 dakikasında salonu terk edemeyecek

Ek süre uygulaması yapılmayacak

Aynı soru grubuna sahip adayların yan yana veya arka arkaya oturmasına izin verilmeyecek

Mayıs ayında yapılacak sınavla birlikte adaylar; soru-cevap anahtarı ve sonuç sürecini takip ederek ilerleyecek. Açıklanan takvimle birlikte hem yeni adaylar hem de yenileme eğitimi alacaklar için süreç resmen başlamış oldu.