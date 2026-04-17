Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı! 1453 personel listede
Adalet Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları açıklandı. 30 Kasım 2025’te yapılan yazılı sınavın ardından sözlü sınav süreci de tamamlandı. Değerlendirmelerin sonunda görevde yükselmede 1187, unvan değişikliğinde 266 olmak üzere toplam 1453 aday başarılı oldu.
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından toplam 1453 adayın başarılı olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SÜREÇLERİ TAMAMLANDI
Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında gerçekleştirilen sınavların ilk aşaması 30 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Yazılı sınavlar Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan sözlü sınavlar düzenlendi. Sözlü sınavların 2 Şubat ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldığı bildirildi.
TOPLAM 1453 ADAY BAŞARILI OLDU
Paylaşılan bilgilere göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan aday sayısı şu şekilde açıklandı:
|Sınav Türü
|Başarılı Aday Sayısı
|Görevde yükselme
|1187
|Unvan değişikliği
|266
|Toplam
|1453
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçlarının kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandığı bildirildi. Adaylar sonuçlarını ilgili platform üzerinden görüntüleyebiliyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada sınav sürecinin tamamlandığını belirterek görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı kazanan personeli tebrik etti.
"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen sınav süreçleri tamamlanmıştır.
30 Kasım 2025 tarihinde 8 ilde gerçekleştirilen yazılı sınavların ardından sözlü sınavlar 2-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmıştır.
Görevde yükselmede 1.187 aday, Unvan değişikliğinde 266 aday olmak üzere toplam 1.453 aday başarılı olmuştur.
Detaylı sonuçlar Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır.
Sınavlarda başarılı olan tüm personelimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."