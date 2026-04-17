Adalet Bakanlığı görevde yükselme sonuçları açıklandı! 1453 personel listede

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından toplam 1453 adayın başarılı olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları açıklandı. YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SÜREÇLERİ TAMAMLANDI Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında gerçekleştirilen sınavların ilk aşaması 30 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Yazılı sınavlar Türkiye genelinde 8 ilde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan sözlü sınavlar düzenlendi. Sözlü sınavların 2 Şubat ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldığı bildirildi.

Yazılı ve sözlü sınavların ardından 1453 aday başarılı oldu. TOPLAM 1453 ADAY BAŞARILI OLDU Paylaşılan bilgilere göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan aday sayısı şu şekilde açıklandı: Sınav Türü Başarılı Aday Sayısı Görevde yükselme 1187 Unvan değişikliği 266 Toplam 1453 SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Sınav sonuçlarının kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandığı bildirildi. Adaylar sonuçlarını ilgili platform üzerinden görüntüleyebiliyor.