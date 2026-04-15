Sağlık Bakanlığı kura canlı izle: 2026 İlk Defa ve Yeniden Atama listesi

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı “İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” için süreç kritik aşamaya geldi. Mart ayında tamamlanan tercihlerin ardından adaylar, kura tarihi ve sonuç takvimine odaklandı. Uzman tabipten eczacıya kadar geniş bir kadroyu kapsayan atamalar için artık son viraja girildi.

Sağlık camiasının haftalardır büyük bir merakla beklediği 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için geri sayım nihayet tamamlandı. Mart ayında başvurularını tamamlayan binlerce hekim, diş hekimi ve eczacı için bugün, meslek hayatlarında yeni bir sayfanın açılacağı gün olarak kayıtlara geçiyor.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI, SÜREÇ DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

İlk Defa ve Yeniden Atama kapsamında başvurular 16 Mart'ta başladı, 25 Mart'ta sona erdi. Bu süreçte adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda tercihlerini yaptı.

Kura Kapsamındaki Unvanlar:

Uzman Tabipler ve Tabipler

Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri

Uzman Eczacı ve Eczacılar

Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlar

KURA ÇEKİMİ 15 NİSAN'DA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kura çekimi 15 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura, saat 11.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş süreci şeffaflık amacıyla canlı yayınla adaylara aktarılacak. Kura, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Ancak kura alanına fiziki katılım kabul edilmeyecek.

SONUÇLAR EKİP ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Atama sonuçları, tebligat yerine geçecek şekilde EKİP sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını buradan görüntüleyebilecek.

Başvurusu uygun bulunmayan adaylar ise ret gerekçelerini yine sistem üzerinden inceleyebilecek. Bu adaylar, elektronik ortamda itiraz hakkını kullanabilecek. Yapılacak değerlendirme sonrası itiraz sonuçları da aynı platform üzerinden açıklanacak.