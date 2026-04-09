Polis adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokullarının (PMYO) eğitim süreleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel olarak yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, emniyet teşkilatına taze kan sağlayan eğitim kurumlarında kritik bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişiklikleri, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde POMEM ve PMYO sürelerini yeniden belirledi.

Yapılan bu hamle, özellikle polis adaylarının sahaya iniş sürecini hızlandırırken, eğitim kalitesinden ödün vermeden operasyonel gücü artırmayı hedefliyor. İşte yeni düzenlemenin satır başları ve adayları bekleyen takvim:

POMEM ADAYLARI İÇİN 8 AYLIK YENİ DÖNEM

Lisans ve ön lisans mezunlarının emniyet teşkilatına giriş kapısı olan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) bünyesindeki eğitim süresi netleşti. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, 2025-2026 döneminde eğitim görecek adaylar için süreç toplam 8 ay olarak uygulanacak.

Bu süre zarfında adaylar; teorik hukuk bilgisi, polis müdahale teknikleri ve uygulamalı saha eğitimlerini kapsayan yoğunlaştırılmış bir müfredata tabi tutulacak.

PMYO'DA MEZUNİYET SÜRECİ HIZLANIYOR: 21 HAFTA DETAYI

Lise mezunu adayların eğitim aldığı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) için de benzer bir esneklik getirildi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için eğitim süresi toplam 21 hafta olarak belirlendi.

Özellikle mezuniyet aşamasındaki adayları ilgilendiren bu geçici düzenleme, teşkilatın personel ihtiyacını karşılamak ve genç polislerin bir an önce görev başı yapmasını sağlamak adına stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DÜZENLEME RESMEN YÜRÜRLÜKTE

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen her iki yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla geçerlilik kazandı. Yeni takvim, mevcut ve yeni başlayacak olan polis adaylarının tüm eğitim planlamasını doğrudan etkileyecek.