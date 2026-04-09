Belediyelere zabıta memuru alınacak: Lise, önlisans ve lisans fırsatı
Kamuya personel alımları kapsamında iki belediyeden dikkat çeken ilanlar yayımlandı. İstanbul’da Beykoz Belediyesi ile Antalya’da Alanya Belediyesi, farklı eğitim düzeylerinden adaylara yönelik zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular belirlenen tarihlerde şahsen alınacak, adaylar ise sözlü ve uygulamalı sınav sürecine tabi tutulacak.
İstanbul ve Antalya'nın iki önemli turizm merkezi olan Beykoz ve Alanya belediyeleri, toplamda 40 yeni zabıta memuru istihdam etmek üzere düğmeye bastı. 2024 KPSS puanıyla yapılacak alımlarda adayların en az 60 ile 65 taban puan şartını sağlaması gerekiyor. Beykoz Belediyesi lise mezunlarına kapı açarken, Alanya Belediyesi veterinerlikten mühendisliğe kadar geniş bir branş yelpazesinde personel arıyor.
İşte 2026 yılı mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek olan başvuru sürecine dair kritik detaylar ve adayların dikkat etmesi gereken teknik şartlar.
BEYKOZ BELEDİYESİ 20 ZABITA MEMURU ALACAK
Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre toplam 20 zabıta memuru alımı yapılacak. Kadrolar lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı ayrı planlandı.
- Lisans mezunları için: 4 kadro
- Lise ve dengi okul mezunları için: 16 kadro
- KPSS şartı: En az 65 puan
- Ehliyet: En az B sınıfı
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması zorunlu tutulurken, fiziksel yeterlilik kriterleri de dikkat çekiyor. Erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadın adaylar için ise en az 1.60 metre boy şartı aranıyor. Ayrıca boy-kilo dengesinin belirlenen sınırlar içinde olması gerekiyor.
BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ (BEYKOZ)
Başvurular 13 Mayıs 2026 – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.
- Başvuru adresi: Beykoz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Saat aralığı: 09.00 – 16.30
- Başvuru şekli: Yalnızca şahsen
Posta veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Eksik belge sunan adayların başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak.
ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 20 KİŞİLİK KADRO
Alanya Belediyesi de farklı branş ve eğitim düzeylerinden toplam 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Kadrolar daha geniş bir yelpazeye yayılıyor.
- Lisans mezunlarına yönelik farklı bölümlerden alım
- Önlisans mezunları için kadro
- KPSS taban puanı: En az 60
Alım yapılacak bölümler arasında mühendislik, hukuk, finans, gıda teknolojisi ve veterinerlik gibi alanlar yer alıyor. Bu durum, ilana başvurabilecek aday profilini oldukça genişletiyor.
ALANYA İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ
Alanya Belediyesi için başvurular 1 Haziran 2026 – 5 Haziran 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.
- Başvuru adresi: Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Saat aralığı: 08.30 – 17.30
- Başvuru şekli: Şahsen başvuru zorunlu
Başvuru sonrası KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve kadro sayısının beş katı aday sınava çağrılacak.
SINAV SÜRECİ: SÖZLÜ VE UYGULAMALI DEĞERLENDİRME
Her iki belediyede de adaylar iki aşamalı sınavdan geçecek:
Sözlü Sınav Konuları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Mahalli idareler mevzuatı
Uygulamalı Sınav
- Mesleki bilgi ve yetenek
- Fiziksel dayanıklılık
Sınav puanı; sözlü ve uygulamalı sınavların %50'şer ağırlıkla hesaplanmasıyla belirlenecek. Başarılı sayılmak için ortalamanın en az 60 olması gerekiyor.
YAŞ VE FİZİKİ ŞARTLAR ÖNE ÇIKIYOR
Her iki ilan için de adayların:
- 30 yaşını doldurmamış olması
- Boy ve kilo kriterlerini karşılaması
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olması
gibi şartları sağlaması gerekiyor. Bu kriterler, zabıta mesleğinin sahadaki aktif yapısına uygunluk açısından önem taşıyor.
ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başarı sıralaması, KPSS puanı ile sınav puanının ortalaması alınarak oluşturulacak.
- En yüksek puandan başlanarak asıl adaylar belirlenecek
- Aynı sayıda yedek aday listesi oluşturulacak
- Sonuçlar belediyelerin resmi internet sitelerinde ilan edilecek
Eşit puan durumunda KPSS puanı yüksek olan aday öncelikli sayılacak.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTA
Başvuru sürecinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılabilecek.