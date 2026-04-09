Belediyelere zabıta memuru alınacak: Lise, önlisans ve lisans fırsatı

İstanbul ve Antalya'nın iki önemli turizm merkezi olan Beykoz ve Alanya belediyeleri, toplamda 40 yeni zabıta memuru istihdam etmek üzere düğmeye bastı. 2024 KPSS puanıyla yapılacak alımlarda adayların en az 60 ile 65 taban puan şartını sağlaması gerekiyor. Beykoz Belediyesi lise mezunlarına kapı açarken, Alanya Belediyesi veterinerlikten mühendisliğe kadar geniş bir branş yelpazesinde personel arıyor.

İşte 2026 yılı mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek olan başvuru sürecine dair kritik detaylar ve adayların dikkat etmesi gereken teknik şartlar.

Adaylar başvurularını belirlenen tarihlerde ilgili belediyelere şahsen gerçekleştirecek.

BEYKOZ BELEDİYESİ 20 ZABITA MEMURU ALACAK

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre toplam 20 zabıta memuru alımı yapılacak. Kadrolar lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı ayrı planlandı.

Lisans mezunları için: 4 kadro

4 kadro Lise ve dengi okul mezunları için: 16 kadro

16 kadro KPSS şartı: En az 65 puan

En az 65 puan Ehliyet: En az B sınıfı

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması zorunlu tutulurken, fiziksel yeterlilik kriterleri de dikkat çekiyor. Erkek adaylar için en az 1.67 metre, kadın adaylar için ise en az 1.60 metre boy şartı aranıyor. Ayrıca boy-kilo dengesinin belirlenen sınırlar içinde olması gerekiyor.