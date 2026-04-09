Bekçilik başvuru şartları yenilendi! İşte yeni yönetmelik: Yaş, askerlik, ikamet
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çarşı ile mahalle bekçiliğine ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, hem mesleğe giriş şartlarını hem de görev sırasında uygulanacak usul ve esasları önemli ölçüde yeniden şekillendiriyor.
BAŞVURU ŞARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER
Yeni düzenlemeyle birlikte bekçi adaylarında aranan kriterler netleştirilirken bazı şartlar da daha belirgin hale getirildi. Adayların:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- En az lise veya dengi okul mezunu olması,
- 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
zorunlu hale getirildi.
Özellikle askerlik şartının açık biçimde zorunlu tutulması ve yaş sınırının yeniden düzenlenmesi, başvuru sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı.
İKAMET ŞARTI: BAŞVURULAN İLDE EN AZ 1 YIL
Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de ikamet şartı oldu. Buna göre adayların, başvuruda bulundukları il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu uygulama ile görev yapılacak bölgeyi tanıyan personelin tercih edilmesi amaçlanıyor.
ADLİ SİCİL VE GÜVENLİK KRİTERLERİ KORUNDU
Bekçilik mesleğinin güvenlik boyutu göz önünde bulundurularak adli sicil şartlarında herhangi bir esneklik yapılmadı. Adayların;
- Ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
- Silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması
gerektiği vurgulandı.
- Ayrıca önemli bir detay olarak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan kişilerin başvuru yapamayacağı açıkça belirtildi.
ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN TANIMLANDI
Yönetmelikte sadece başvuru şartları değil, görev süresine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre:
- Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.
- Gerekli durumlarda valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek.
- Fazla çalışma süreleri ise daha sonra dinlenme süresine eklenecek.
Günlük çalışma saatlerinin ise esas olarak güneşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenleneceği ifade edildi.
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK SAĞLANACAK
Terör olayları, doğal afetler, salgın hastalıklar ve toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda bekçilerin çalışma saatleri genişletilebilecek. Bu gibi durumlarda, görev saatleri geceyle sınırlı kalmayacak ve ihtiyaç halinde farklı zaman dilimlerinde de görevlendirme yapılabilecek.
DEVRİYE KURALLARI NETLEŞTİRİLDİ
Bekçilerin sahadaki görevlerine ilişkin detaylar da yönetmelikte açık biçimde tanımlandı. Buna göre:
- Devriyeler en az iki kişiden oluşacak,
- Kıdemli personel devriyeye liderlik edecek,
- Görev sırasında izinsiz mola verilemeyecek,
- Şüpheli durumlarda çevre dikkatle gözlemlenecek,
- Suçun önlenmesi amacıyla zaman zaman düdük çalınabilecek.
Silah kullanımına ilişkin kurallar da netleştirilirken, silahların yalnızca gerekli durumlarda kullanılabileceği belirtildi.
ARAMA YETKİSİNE SINIRLAMA
Yeni düzenleme, bekçilerin yetkileri konusunda da sınırları belirginleştirdi. Buna göre:
- Şüphe durumunda kişilerin üzeri yalnızca dıştan yoklama şeklinde kontrol edilebilecek,
- Araçların ise sadece dışarıdan görülebilen bölümleri incelenebilecek,
- Üst ve araç araması yapılamayacak.
Bu maddeyle, yetki kullanımı ile temel hak ve özgürlükler arasındaki denge korunmaya çalışıldı.
GÖREV TANIMI GENİŞLETİLDİ
Bekçilerin görev alanları da detaylandırıldı. Buna göre bekçiler;
- Mahalle, cadde ve sokakları tanımak,
- Kamu binaları ve kritik tesislerin güvenliğini sağlamak,
- Suç ve kabahatleri önlemek,
- Genel kolluk kuvvetlerine destek olmak
gibi görevleri yerine getirecek.
GENEL KOLLUK KUVVETLERİNE DESTEK VURGUSU
Yönetmelikte bekçilerin, polis ve diğer genel kolluk birimleriyle koordineli çalışacağı özellikle vurgulandı. Bekçilerin, güvenlik hizmetlerinde destekleyici bir rol üstleneceği ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine yardımcı olacağı ifade edildi.
YENİ DÖNEMİN ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ
Yapılan düzenlemelerle birlikte bekçilik sistemi daha disiplinli, denetlenebilir ve standartlara bağlı bir yapıya kavuşturuluyor. Hem adaylık sürecinde hem de görev sırasında getirilen yeni kurallar, mesleğin niteliğini artırmayı hedefliyor.
Bekçilik mesleğine ilgi duyan adaylar için ise süreç artık daha net ve belirli kriterlere dayalı şekilde ilerleyecek.