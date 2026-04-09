Bekçilik başvuru şartları yenilendi! İşte yeni yönetmelik: Yaş, askerlik, ikamet

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çarşı ile mahalle bekçiliğine ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, hem mesleğe giriş şartlarını hem de görev sırasında uygulanacak usul ve esasları önemli ölçüde yeniden şekillendiriyor.

BAŞVURU ŞARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER Yeni düzenlemeyle birlikte bekçi adaylarında aranan kriterler netleştirilirken bazı şartlar da daha belirgin hale getirildi. Adayların: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az lise veya dengi okul mezunu olması,

18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, zorunlu hale getirildi. Özellikle askerlik şartının açık biçimde zorunlu tutulması ve yaş sınırının yeniden düzenlenmesi, başvuru sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Yeni yönetmelikle birlikte bekçilik başvuru şartlarında önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) İKAMET ŞARTI: BAŞVURULAN İLDE EN AZ 1 YIL Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de ikamet şartı oldu. Buna göre adayların, başvuruda bulundukları il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu uygulama ile görev yapılacak bölgeyi tanıyan personelin tercih edilmesi amaçlanıyor. ADLİ SİCİL VE GÜVENLİK KRİTERLERİ KORUNDU Bekçilik mesleğinin güvenlik boyutu göz önünde bulundurularak adli sicil şartlarında herhangi bir esneklik yapılmadı. Adayların; Ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca önemli bir detay olarak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan kişilerin başvuru yapamayacağı açıkça belirtildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN TANIMLANDI Yönetmelikte sadece başvuru şartları değil, görev süresine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre: Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.

Gerekli durumlarda valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek.

Fazla çalışma süreleri ise daha sonra dinlenme süresine eklenecek. Günlük çalışma saatlerinin ise esas olarak güneşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenleneceği ifade edildi. Bekçi adayları için askerlik ve ikamet şartı zorunlu hale getirildi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK SAĞLANACAK Terör olayları, doğal afetler, salgın hastalıklar ve toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda bekçilerin çalışma saatleri genişletilebilecek. Bu gibi durumlarda, görev saatleri geceyle sınırlı kalmayacak ve ihtiyaç halinde farklı zaman dilimlerinde de görevlendirme yapılabilecek. DEVRİYE KURALLARI NETLEŞTİRİLDİ Bekçilerin sahadaki görevlerine ilişkin detaylar da yönetmelikte açık biçimde tanımlandı. Buna göre: Devriyeler en az iki kişiden oluşacak,

Kıdemli personel devriyeye liderlik edecek,

Görev sırasında izinsiz mola verilemeyecek,

Şüpheli durumlarda çevre dikkatle gözlemlenecek,

Suçun önlenmesi amacıyla zaman zaman düdük çalınabilecek. Silah kullanımına ilişkin kurallar da netleştirilirken, silahların yalnızca gerekli durumlarda kullanılabileceği belirtildi.