Türkşeker 525 geçici işçi alımı: Kimler başvurabilir? Şartlar açıklandı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), yaklaşan üretim dönemi öncesinde personel ihtiyacını karşılamak üzere 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaya başlanırken, farklı birimlerde görevlendirilecek personelin dağılımı da netleşti.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim sahasındaki operasyonel gücünü artırmak ve yaklaşan kampanya dönemini eksiksiz yönetmek adına kadrosunu güçlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kurum, şeker fabrikalarında görevlendirilmek üzere 525 geçici işçi alımı yapacağını resmen duyurdu. Kamu personeli olma hedefi taşıyan adaylar için kritik başvuru ekranı İŞKUR üzerinden erişime açıldı.

ÜRETİM DÖNEMİ ÖNCESİ KADROLAR GÜÇLENDİRİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkşeker, her yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya dönemine hazırlık kapsamında kadrolarını genişletiyor. Açıklamaya göre alımlar, şeker fabrikalarının üretim süreçlerinde görev alacak teknik ve destek personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak.

Kurum, yapılacak alımlarla birlikte hem üretim verimliliğini artırmayı hem de istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Türkşeker'in işçi alım süreci, kamu kurumlarına personel temininde uygulanan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek. Buna göre başvurular, Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilecek. Sürecin, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Başvuruların Türkiye İş Kurumunun İl ve Şube Müdürlüklerine yapılabileceği belirtilirken, sürece ilişkin daha detaylı bilgilerin 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Türkşeker'in açıkladığı kadro dağılımı şu şekilde:

Laboratuvar (Pancar Analiz): Numune Alma Elemanı – 197 kişi

Kazan Dairesi: Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni – 76 kişi

Tarım Makineleri Atölyesi: Makine Bakım Onarım Teknisyeni – 149 kişi

Meydan: Pancar Boşaltma Operatörü – 57 kişi

Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı): Ambar İşçisi – 46 kişi

Toplamda 525 kişilik alım yapılacak.

Kamuya Giriş Fırsatı Olarak Görülüyor

Türkşeker'in geçici işçi alımı, özellikle kamu kurumlarında çalışma hedefi olan adaylar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Alımların, yoğun üretim döneminde sahadaki iş gücünü desteklemesi beklenirken, başvuru sürecine ilginin yüksek olması öngörülüyor.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilan detaylarını dikkatle incelemesi ve süreci İŞKUR üzerinden takip etmesi gerekiyor.

