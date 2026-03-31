TBMM personel alımı: 70 KPSS puanı ile başvuru şartları neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, idari teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 yasama uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci ise 30 Mart 2026 itibarıyla başladı.

Adaylar için başvuru süreci dün itibarıyla açıldı. Başvurular 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Tüm işlemler yalnızca e-Devlet üzerinden, TBMM Başkanlığı'nın ilgili başvuru ekranı aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

KPSS ŞARTI VE SINAV SÜRECİ

Başvuruda bulunacak adayların, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS A Grubu sınavlarından en az 70 puan almış olması gerekiyor. Adaylar yalnızca tek bir KPSS puan türü üzerinden başvuru yapabilecek.

KPSS puan sıralamasına göre her kadro için dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava katılma hakkı elde edecek.

Yasama uzman yardımcılığı kadrosu için başvurular 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşımak

En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerden mezun olmak

KPSS'den en az 70 ve üzeri puan almış olmak

Geçerliliği devam eden YDS veya e-YDS'den ilanda belirtilen dil ve puan şartlarını sağlamak

1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

KONTENJAN VE ALAN DAĞILIMI

Alımlar farklı KPSS puan türlerine göre yapılacak. Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler öne çıkıyor.

Bazı kadrolarda İngilizce, Fransızca, Arapça veya İspanyolca dillerinden A düzeyi; bazı kadrolarda ise en az B veya C düzeyinde yabancı dil puanı şartı aranıyor.

SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi TBMM'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavda adayların ilgili yönetmelikte belirtilen konulara hâkimiyeti ölçülecek. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.

İlan kapsamında farklı KPSS puan türlerinden toplam 20 kişi istihdam edilecek. (KAYNAK: AA)

ÖNEMLİ UYARI

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Ataması yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecek.

İlanda yapılabilecek değişiklikler ise TBMM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Başvuru sürecine ilişkin detayların dikkatle incelenmesi, adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması açısından kritik önem taşıyor.

