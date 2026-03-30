Resmi Gazete'de yayımlandı: Avukatlık ücretleri yeniden belirlendi!
Sulh ceza hakimliklerinde görülen tekzip, internet içerik kaldırma ve idari para cezalarına itiraz başvurularında avukatlık ücretleri yeniden belirlendi. 28 Mart 2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, bu işlemler için duruşmasız dosyalarda 10 bin TL, duruşmalı dosyalarda ise 12 bin 500 TL ücret uygulanacak; ayrıca iptal edilen idari para cezası, belirlenen avukatlık ücretinin altında kalırsa üst sınır o tutar olacak.
28 Mart 2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile avukatlık ücret tarifesinde önemli değişikliklere gidildi. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan güncelleme, özellikle sulh ceza hakimliklerinde görülen bazı başvurulara ilişkin ücretlendirme esaslarını yeniden şekillendirdi.
HANGİ İŞLER KAPSAMA ALINDI?
Yeni düzenleme; sulh ceza hakimliklerinde görülen belirli başlıkları doğrudan etkiliyor. Buna göre;
Tekzip başvuruları
İnternet yayın içeriklerinin çıkarılması talepleri
İdari para cezalarına yapılan itirazlar
artık yeni ücret tarifesi kapsamında değerlendirilecek.
ÜCRETLENDİRME NASIL DEĞİŞTİ?
Yapılan değişiklikle birlikte, söz konusu başvuruların kabul edilmesi ya da hakimlik kararına yapılan itiraz sonucu kararın kaldırılması durumlarında uygulanacak avukatlık ücretleri netleştirildi.
Tarifenin ikinci kısmının birinci bölümünde yer alan düzenlemeye atıf yapılarak:
Duruşmasız işlemlerde: 10.000 TL
Duruşmalı işlemlerde: 12.500 TL
avukatlık ücretine hükmedileceği açıkça düzenlendi.
İDARİ PARA CEZALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yeni tarifede öne çıkan bir diğer önemli başlık ise idari para cezalarına ilişkin oldu. Buna göre;
İptal edilen idari para cezasının tutarı, belirlenen avukatlık ücretinden daha düşükse, bu durumda iptal edilen ceza miktarı avukatlık ücretinin üst sınırı olarak kabul edilecek.
Bu düzenleme, özellikle düşük tutarlı idari para cezalarına yönelik başvurularda ücret dengesini yeniden belirleyecek.
UYGULAMADA NE DEĞİŞECEK?
Yapılan güncelleme ile birlikte hem avukatlar hem de başvuru sahipleri açısından daha net ve öngörülebilir bir ücret sistemi oluşturulmuş oldu. Özellikle internet içeriklerine yönelik başvurular ve idari yaptırımlara itiraz süreçlerinde, uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.
3 SORUDA KISA ÖZET
1) Hangi başvurular yeni tarifeye dahil edildi?
Sulh ceza hakimliklerinde görülen tekzip, internet içeriklerinin çıkarılması ve idari para cezalarına itiraz başvuruları yeni düzenleme kapsamına alındı.
2) Avukatlık ücretleri ne kadar oldu?
Başvuruların duruşmasız görülmesi halinde 10.000 TL, duruşmalı görülmesi halinde ise 12.500 TL avukatlık ücretine hükmedilecek.
3) İdari para cezalarında yeni sınır ne?
İptal edilen idari para cezası, belirlenen avukatlık ücretinden düşükse, bu durumda iptal edilen tutar avukatlık ücretinin üst sınırı olarak uygulanacak.