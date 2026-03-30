Yeni düzenleme; sulh ceza hakimliklerinde görülen belirli başlıkları doğrudan etkiliyor. Buna göre;

28 Mart 2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile avukatlık ücret tarifesinde önemli değişikliklere gidildi. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan güncelleme, özellikle sulh ceza hakimliklerinde görülen bazı başvurulara ilişkin ücretlendirme esaslarını yeniden şekillendirdi.

ÜCRETLENDİRME NASIL DEĞİŞTİ?

Yapılan değişiklikle birlikte, söz konusu başvuruların kabul edilmesi ya da hakimlik kararına yapılan itiraz sonucu kararın kaldırılması durumlarında uygulanacak avukatlık ücretleri netleştirildi.

Tarifenin ikinci kısmının birinci bölümünde yer alan düzenlemeye atıf yapılarak:

Duruşmasız işlemlerde: 10.000 TL

Duruşmalı işlemlerde: 12.500 TL

avukatlık ücretine hükmedileceği açıkça düzenlendi.

Düzenleme kapsamında, idari para cezalarının iptalinde ücret üst sınırı ceza tutarına göre belirlenecek. (Kaynak: İstanbul Barosu)

İDARİ PARA CEZALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yeni tarifede öne çıkan bir diğer önemli başlık ise idari para cezalarına ilişkin oldu. Buna göre;

İptal edilen idari para cezasının tutarı, belirlenen avukatlık ücretinden daha düşükse, bu durumda iptal edilen ceza miktarı avukatlık ücretinin üst sınırı olarak kabul edilecek.

Bu düzenleme, özellikle düşük tutarlı idari para cezalarına yönelik başvurularda ücret dengesini yeniden belirleyecek.

UYGULAMADA NE DEĞİŞECEK?

Yapılan güncelleme ile birlikte hem avukatlar hem de başvuru sahipleri açısından daha net ve öngörülebilir bir ücret sistemi oluşturulmuş oldu. Özellikle internet içeriklerine yönelik başvurular ve idari yaptırımlara itiraz süreçlerinde, uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

3 SORUDA KISA ÖZET

1) Hangi başvurular yeni tarifeye dahil edildi?

Sulh ceza hakimliklerinde görülen tekzip, internet içeriklerinin çıkarılması ve idari para cezalarına itiraz başvuruları yeni düzenleme kapsamına alındı.

2) Avukatlık ücretleri ne kadar oldu?

Başvuruların duruşmasız görülmesi halinde 10.000 TL, duruşmalı görülmesi halinde ise 12.500 TL avukatlık ücretine hükmedilecek.

3) İdari para cezalarında yeni sınır ne?

İptal edilen idari para cezası, belirlenen avukatlık ücretinden düşükse, bu durumda iptal edilen tutar avukatlık ücretinin üst sınırı olarak uygulanacak.