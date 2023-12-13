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Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr

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Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr

Vakıfbank sınav sonuçları heyecanla beklenirken, Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur pozisyonları için düzenlenen işe alım sınavının ardından geri sayım devam ediyor. 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınav, binlerce adayın katılımıyla yapıldı. Şimdi, adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

VakıfBank, çeşitli branşlarda istihdam etmek üzere işe alım ilanlarını yayınladı ve bu ilanlarda sınav sürecine dair detayları adaylarla paylaştı. Yapılacak yazılı sınav sonuçları, başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre titizlikle değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri online sistem üzerinden duyurulacak. Peki Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

VAKIFBANK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıfbank sınav sonucu için tarih bilgisi vermedi. Ancak sonuç ilanı ve itirazıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Yazılı sınav sonucu, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresi üzerinden, ilgili sayfadaki yönergeleri takip ederek, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi'ne yapabilirler. " ifadelerine yer verildi.

VAKIFBANK MÜLAKATI NE ZAMAN?

Mülakata sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Mülakatın tarihi, saati ve sınavın yapılacağı yerin adresi, yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca bildirilecektir.

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